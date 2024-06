Našli smo družini prijazno, trajnostno nastanitev v Donavskem ovinku

Le nekaj minut hoje od glavnega trga mesta Vác se nahaja hotel Lujza & Koriander, kraj s prijetnim vzdušjem. Družinsko podjetje, ki ga vodijo od leta 2020, je hkrati vzvišeno mesto za zajtrk, hranljiva in barvita restavracija s poznimi kosili ter trajnostna nastanitev.

Popolna sprostitev v kraju Vác

V hiši za goste je skupno osem sob, od katerih jih ima šest neposreden pogled na Donavo, vsaka pa ima balkon. Minimalistično opremljene tematske sobe so poimenovane po rastlinah, ki se uporabljajo v ponudbi restavracije s poznimi kosili, vključno z bezgom, kamilico, rožmarinom, vaniljo in ingverjem. Barve v vsaki sobi so drugačne in vsaka predstavlja rastlino, po kateri je soba poimenovana.

Najboljše gostoljubje

Izbrali smo sobo z ingverjem, v kateri sončni zahod za posteljo vzbuja vzdušje pravljičnih donavskih sončnih zahodov, ki smo jih pozneje doživeli na balkonu. Med stenami te idilične sobe je bilo na voljo vse, kar bi lahko potrebovali, saj je bilo poskrbljeno za vsako najmanjšo podrobnost.

Na mizi nas je čakala majhna knjižica z znamenitostmi Vác-a, v mini hladilniku je bil prosecco, na televizorju Netflix in HBO Max, za popolno sprostitev pa je bila na voljo celo klepetava igra s kartami.

Za popolno sprostitev je na voljo finska savna s šampanjcem in prijetna terasa, po želji pa tudi terapevt za švedsko, sprostitveno in aromaterapevtsko masažo. Poleg vsega tega si lahko na kraju samem izposodite kolesa za treking, če si želite kolesariti po čudovitih hribih Podonavskega ovinka.

Vác in njegova okolica sta popolna destinacija za 3-4 sproščujoče dni, saj vam ponujata vse: nešteto znamenitosti, čudovite pokrajine ob Donavi, odlične kraje za hrano in pijačo ter celo možnost preizkusiti različne vodne športe.

Osredotočenost na trajnost

Lastnika Lujza & Koriander se ne ukvarjata le s trajnostjo v svojih nastanitvenih objektih. Ko gre za gastronomijo, vse, kar lahko, od sestavin do strokovnjakov in krožnikov, nabavljajo lokalno. Prav tako ne prodajajo brezalkoholnih pijač v plastenkah, selektivno zbirajo odpadke, reciklirajo deževnico in tudi na drugih področjih prispevajo k okolju.

Zato se ponašajo z navdihujočo nagrado Responsible Gourmet Sustainable Restaurant Award, več o njej si preberite tukaj.

Jabolčni sok prihaja iz Börzsönyja, sirupe iz sadja iz Nógráda izdelujejo v kraju Vác, meso izvira iz majhne mesne tovarne v Verőce, kruh iz kislega testa pa do božanske hrustljavosti spečejo v pekarni v Gödu.

Pred kratkim je bil predstavljen nov meni podjetja Lujza, na katerem so specialitete, kot so domača omleta s pestom in kvašenim kruhom, epski sendviči z žarom, polni vseh dobrot zemlje, in sendviči z rogljički, narejeni z domačo kremo iz zelenega graha, kremnim kozjim sirom in črnim pršutom, ki smo jih z veseljem poskusili tudi mi.

Med glavnimi jedmi so burgerji s svinjino, sezonske sklede s humusom in burrito sklede, tisti, ki si želijo sladkega zajtrka, pa lahko svojo lakoto potešijo z mehkimi ameriškimi palačinkami ali osvežilno skledo smoothie, ki je novost na meniju. Vse to dopolnjujejo lokalno pripravljene osvežilne pijače, hladno stisnjeni sokovi in že omenjene specialne različice kave.

Nenazadnje je Lujza & Koriander zlahka dostopen, saj do očarljivega mesteca Danube Bend z vlakom iz Budimpešte potrebujete manj kot pol ure, od postaje do Lujze pa 10 minut hoje. Če prihajate z avtomobilom, lahko ob rezervaciji nastanitve zaprosite za parkirno mesto, tako da vam za to med bivanjem ni treba skrbeti.