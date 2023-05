9 nepogrešljivih znamenitosti v središču Budimpešte in njeni okolici, na živahnem trgu Egyetem

Če se iz vrveža na trgu Múzeum körút odpravite na Kecskeméti utca, se boste kmalu znašli na enem najlepših trgov v Budimpešti, Egyetem tér. Čeprav majhen trg in njegova okolica ponujata mirnejše vode, se nenehni vrvež prestolnice tudi tu ne ustavi. Med potepanjem po očarljivih majhnih ulicah boste našli številne zaklade, na vsakem koraku pa boste naleteli na okusen prigrizek, posebno razstavo ali celo gledališko predstavo.

Spomenik iz prve svetovne vojne

Neobaročna palača Fakultete za pravne in politične vede ELTE je že od leta 1900 prevladujoča značilnost Univerzitetnega trga. Na kratkem odseku zidu med stavbo in cerkvijo se nahaja skoraj 100 let star spomenik iz prve svetovne vojne. Skulpturo s trakovi, ki jo je zasnoval Jenő Lechner, izvedel pa György Zala, so ustvarili nekdanji študenti Univerze Péterja Pázmánya, ki so za spomenik začeli zbirati sredstva.

Tri metre in pol visoka skulptura prikazuje prizor, v katerem študentje priskočijo na pomoč ranjenemu vojaku, nad njimi pa ženski lik genija drži venec. Nad vrati baročne, dinamične kompozicije je naslednji napis: „Pro Patria Mortuis 1914-1918. Juvenibus academicis virtutis aemula statuit viva juventus academica. 1919-1930.”, kar pomeni „Umrlim za domovino 1914-1918. 1919-1930.”

1053 Budimpešta, osrednja stavba ELTE

Cerkev Marijinega vnebovzetja

Rimskokatoliška cerkev, znana tudi kot univerzitetna cerkev, je bila po 47 letih gradnje dokončana leta 1770 in je bila do leta 1786 v lasti Palatinov. Je delo Andrása Mayerhofferja, ene najbolj nadarjenih osebnosti madžarske cerkvene in posvetne baročne arhitekture, in je od takrat del katoliške univerze Pázmány Péter. Več kot 250 let stara baročna stavba se ponaša s štirimi zvonovi in ima trikotni fronton s pavlinskim grbom, na levi in desni strani pa lahko vidite tudi podobi svetega Pavla Puščavnika in svetega Antona Puščavnika. Cerkev s 56 metrov visokima stolpoma, obrnjenima proti univerzi, krasijo freske in kipi Hohanna Bergla, Antala Lipota Contija in Józsefa Hebenstreiterja.

1053 Budimpešta, Papnövelde u. 5-7.

Good Bar Good Burger

Le streljaj od cerkve si lahko ogledate vrvež mestnega središča z udobne, s festooni osvetljene terase bara Good Bar Good Burger. Bistro ponuja tudi različne zavitke in solate, vendar je najbolj pestra ponudba restavracije pod naslovom burger. Težko boste izbrali med številnimi gurmanskimi burgerji v ponudbi, saj vas bo meni očaral vse do prvega grižljaja, ki vam bo zagotovo vzel sapo. Čudovite okuse burgerjev pa lahko dopolnimo z vrsto koktajlov, piv in vin.

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 6.

Petőfi Irodalmi Múzeum

Nekdanja palača družine Károlyi je bila že v času družine Károlyi središče literarnega življenja v Pešti, saj sta bila v salonu Györgyja Károlyija redna gosta Mihály Vörösmarty in Ferenc Kölcsey ter številni književniki. Stavba je od takrat ohranila literarni značaj, saj v njej od leta 1954 domuje Petőfi Irodalmi Múzeum (Literarni muzej Petőfi), katerega namen je zbiranje in raziskovanje madžarske literarne dediščine ter predstavitev klasične in sodobne madžarske književnosti. Trenutno lahko poleg nedavno prenovljene stalne razstave Petőfi občudujete pokrajine Ágnes Nemes Nagy, se potopite v življenje Alaine Polcz in Tamása Cseha ter raziskujete literarni svet Péterja Hajnóczyja in Péterja Nádasa.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

Vrt Károlyi

Po ogledu razstav v Petőfijevem literarnem muzeju se lahko brez težav odpravite v osupljivi vrt Károlyi, saj je bil pred kratkim odprt prostor med vrtom in muzejem, s čimer je nastal prehod v bralni kotiček. Le nekaj korakov stran se boste znašli v mestnem raju in uživali v soncu z visokimi krošnjami dreves, bujnimi travniki in pisanim cvetjem. Na vrtu monotono pljuskanje fontane pogosto spremlja zvok otroških glasov, super igrišče za malčke ter avtomat POKET in knjige iz občinske knjižnice za starejše otroke. In če se vam zazdi, da ste lačni, se lahko le še zatečete v sosednjo hišo in se okrepčate s hrano in pijačo iz restavracije Silent Companion, ki se nahaja tik pred vrati v Astorijo. Če greste mimo, ne pozabite obiskati vrtnega zajčka!

Könyvudvar – Dvorana za knjige

V osupljivi prehodni hiši Unger med ulicama Magyar utca in Astoria se nahaja ena najcenejših knjigarn v prestolnici, kjer lahko knjige kupite za delček njihove prvotne cene in v trgovini naletite celo na kotiček za 100 forintov. Nizke cene novih knjig so posledica dejstva, da lastniki nenehno iščejo preostale zaloge založnikov in lovijo zaklade po najboljših cenah.

Z več kot 25 leti na trgu in več kot 8000 zvezki je težko našteti raznolikost bralnega gradiva, ki ga lahko najdete, ko vstopite v trgovino. Poleg revij, časopisov, stripov, križank, fantazije, znanstvene fantastike, knjig za otroke in mladino pokrivajo tudi področje prava, ekonomije, literature, politike, izobraževanja, komuniciranja in medijev, likovne umetnosti, sociologije in celo psihologije. Na knjižnem dvorišču je na ogled pravi labirint knjig, če se naveličate dolge izbire, pa ne smete zamuditi pice Manu+ v prehodu Ungerjeve hiše.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 7.

Razstavni prostor za sodobno umetnost K Kortárs

Poslanstvo galerije K Kortárs Galeria je prekiniti s konceptom galerije „white space” ter sodobno madžarsko umetnost in njene umetnike približati vsakdanjim ljudem. Vstopite v galerijo na kavo in sveže pecivo, v razstavnem prostoru pa boste imeli priložnost za pogovor, ki se v konceptu „white space” verjetno ne bi zgodil. Aktualna razstava galerije z naslovom Free Your Mind And The Rest Will Follow je na ogled do 23. junija. Slike Zsomborja Barakonyija upodabljajo mesto, včasih ikonične lokacije Budimpešte, in razkrivajo vizionarsko mestno pokrajino, ki je lahko hkrati osebna in znana. Poleg tega se lahko v Galeriji K udeležite tudi različnih umetniških tečajev.

1053 Budimpešta, Magyar u. 44.

Centrál Kávéház

Ena najstarejših kavarn v prestolnici je že od leta 1887 dragulj v kroni ulic Károlyi, Irányi in Cukor. Osupljivo veliko kavarno je zasnoval Zsigmond Quittner, motive, ki krasijo strop in stene, pa je ustvaril Róbert Scholtz. Ob vstopu v nedavno prenovljeno kavarno lahko še vedno začutite prelom stoletja, saj so starinsko pohištvo, lestenci in originalni deli pulta še vedno nedotaknjeni. Patina notranjosti je hkrati duh preteklega obdobja in napredne, edinstvene jedi na jedilniku v slogu bistroja s francoskim navdihom. Ne glede na to, ali gre za obilen zajtrk, sladek grižljaj ali dva, sproščeno kosilo ali navdušujočo večerjo, tu boste našli, kar iščete.

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 9.

FÉM Arts & Café

Trojica Attila Cziczó, Máté Horváth in Anikó Jendrics je najprej odprla gledališče FÉM na trgu Orczy, nato pa se je pred nekaj leti preselila v zapuščeno premogovno klet v središču mesta, ki jo je lastnoročno obnovila. Scenarij in režijo neodvisnega prizorišča vodi Cziczó, ki občasno gosti tudi zunanje predstave. A to še ni vse: poleg gledaliških predstav na sodobne teme, ki uporabljajo tako klasične kot eksperimentalne oblike, bodo repertoar FÉM-a dopolnjevale še razstave, koncerti in kavarna. O aktualnih dogodkih se lahko pozanimate na njihovi spletni strani in strani na Facebooku.

1053 Budimpešta, Váci utca 40. (Vhod z ulice Irányi)