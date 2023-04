6 nepozabnih znamenitosti v Aggteleku in okolici za spomladanske izlete

Vsi mislijo, da je Aggtelek narodni park, vendar lahko v vasi in njeni okolici odkrijete še veliko drugih stvari

Jósvafői-tengerszem

Jósvafői-tengerszem, pravljica Jósvafői-tengerszem s svojim smaragdno zelenim leskom je ena najbolj čarobnih destinacij v narodnem parku Aggtelek: njegova kristalno čista, neokrnjena voda in z drevesi obloženi mostovi, ki se razprostirajo nad pokrajino, ustvarjajo pravljično vzdušje. Jezero, umetno ustvarjeno za proizvodnjo električne energije, je nastalo z napihovanjem hladnovodnega izvira Jósva, ki ima največjo izdatnost vode na Madžarskem. Po občudovanju morja je vredno raziskati Jósvafő, mestece z le nekaj sto prebivalci, katerega glavna ulica je bila leta 1999 razglašena za spomenik.

Pravljični gozd Trizsi

Eden najzanimivejših turističnih dosežkov zadnjih let je interaktivna kmečka hiša in bosonoga pot v Trizsi na robu narodnega parka. V eni od najstarejših stavb v vasi je nastala Hiša tradicij, ki služi kot prostor skupnosti in interaktivna vitrina, kjer lahko obiskovalci spoznajo vse o lokalnih vrednotah. Kot dopolnilni program se lahko obiskovalci v gozdu ob hiši s pomočjo pripovedovalca, ki pripoveduje čarobne zgodbe, in lastne domišljije udeležijo edinstvenih pustolovščin.

Grad L’Huillier-Coburg

Grad, ki je ena glavnih znamenitosti območja, je dal zgraditi Jean-François L’Huillier, višji častnik habsburške vojske, ki mu je posestvo leta 1700 podaril Ferenc Rákóczi II. Arhitekt kompleksa, dokončanega leta 1730, še vedno ni znan, čeprav so v veličastni palači več generacij živeli člani družine L’Huillier. Objekt, ki je od 19. stoletja propadal, je ponovno zaživel šele leta 2009: največji baročni dvorec v državi zdaj obiskovalcem ponuja zanimive razstave, programe in pravljično vzdušje.

3780 Edelény, Borsodi út 7.

Rudabányai-tengerszem

Na območju najglobljega jezera na Madžarskem so kopali že od srednjega veka, vendar so rudnik, ki je bil ustanovljen za pridobivanje železove rude, leta 1986 zaprli, preostalo dno pa je zapolnila deževnica. 320 m dolgo, 60 m globoko, modrozeleno vodno telo omejujejo do neba visoki kamniti zidovi, ki jih je mogoče videti s polotoka nad jezerom ali z ene od razglednih točk na obali. Po območju vas popelje učna pot, ki vam pokaže geološke in arheološke zanimivosti, od rud in mineralov do edinstvenih 10 milijonov let starih ostankov sedimentnih plasti kamnin.

Szádvár

Szádvár je verjetno stal v gozdu Szögliget od sredine leta 1200, njegova končna oblika – z nekdanjimi okroglimi bastioni, zunanjimi grajskimi hlevi, osrednjimi deli ključavničarske delavnice in ječe ter notranjimi grajskimi stanovanji – pa je verjetno nastala v času vladavine Roberta Karla in Sigismunda Luksemburškega. Od leta 2021 je na 460 metrov visokem grajskem hribu obnovljena grajska razvalina, kjer je bilo okrepljeno obstoječe obzidje, izdelana so bila pokrita kamnita vrata, na razglednih točkah so bile postavljene klopi in dodane stopnice, da je bila cesta dostopnejša.

Jama Rákóczi

Jama Rákóczi, jama neprimerljive lepote na pobočju hriba Esztramos, je od leta 1995 vpisana na seznam svetovne dediščine in je dostopna iz Miskolca po poljski poti ob tabli z imenom kraja Bódvarákó. 79 metrov globoko jamo sestavljata dve ogromni komori, povezani z razpokami, in ob prihodu se vam odpre osupljivo raznolika slika: temno siv kristalinični apnenec razbijajo črne plasti, na njih pa se igrata rjava in rdeča barva stalaktitov. Temnejše barve so še bolj čarobne zaradi belih grahovcev, ki pogosto prekrivajo cele stene, z njih pa visijo kapljice kamenja, pogosto visoke več metrov.