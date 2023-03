25 fantastičnih obalnih izletniških točk in znamenitosti v Budimpešti in okolici

Če se želite odmakniti od vrveža živahne prestolnice, se morate le umiriti ob jezeru s čisto vodo ali ob divjem romantičnem bregu reke in opazovati poigravanje sončne svetlobe na gladini. valovanje vode. Za vas smo izbrali lokacije, kjer boste našli mir ob vodi.

Jezero Feneketlen, XI. okrožje

Zelo priljubljeno počivališče okrožja, zgodovina 1,1 ha velikega jezera Brez dna sega v 19. stoletje. Številne urbane legende so povezane s 4-5 metrov globoko stoječo vodo, ki je bila v preteklih letih znana pod številnimi imeni, vključno z jezerom Téglaházi, Lágymányosi in Horthy Miklós útí. Jezero, ki je postalo glinokop, je dolgo stalo zapuščeno, a z naselitvijo cistercijanskih menihov so ga pozdravili novi časi. Končno je kot rezultat socialnega in prostovoljnega dela postal to, kot ga poznamo danes: urejena sprostitvena oaza s klopmi in kipi, ki so jo leta 2015 dopolnili z rekordno tekaško stezo in zunanjim fitnesom.

Jez Kopaszi, XI. okrožje

Jez Kopaszi, ki se nahaja ob vznožju povezovalnega železniškega mostu in mostu Rákóczi, je v zadnjih letih doživel velike spremembe: iz zapuščenega območja se je spremenil v priljubljen kraj za šport, rekreacijo in sprostitev. V javnosti se je pojavila nova točka pod imenom zaliv Lágymányosi, ki se je v delčku trenutka prepletla s sprostitvijo, bližino narave in ločenostjo od mestnega vrveža. Tukaj je Donava na dosegu roke, s svojo bogato floro in favno pa je edinstvena destinacija za samostojne popotnike, pare, majhne otroke in družine.

Jezero Balázs, XVIII. okrožje

Jezero Balázs, ki je nastalo v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja in nosi ime nekdanjega lastnika, je bilo zgrajeno v 18. stoletju. najdete v Vajkovi ulici v okr. Skriti ribnik, obdan z razpotegnjenimi starimi drevesi in parkom, je tako skrit, da bi, če ga ne bi iskali, morda celo šli mimo njega. Enohektarsko akvatorij, ki je nastal zaradi izkopavanja gline, spremlja globina vode 7-8 metrov v sredini in 2-3 metre na obali. Jezero Balázs že od leta 1945 uporablja ribiško društvo, zaradi mesečnega naribljanja rib in njegove gostoljubnosti pa je pravi ribiški raj. Lahko dostopna obala jezera in sosednje igrišče sta kot nalašč tudi za družinsko rekreacijo, vendar le v miru, da ne prestrašite rib!

Jezero Naplás, XVI. okrožje

Jezero Naplás, duhovito imenovano Budimpeštanski Balaton, izvira iz 16. stoletja. bogati okolico Cinkota v okr. Največja mirna voda v Budimpešti je bila ustanovljena leta 1978, njena obala pa nam obljublja veliko možnosti za aktivno rekreacijo. Če bi se res odmaknili od mestnega vrveža in nekoliko upočasnili tempo, vam bodo naravni zvoki kina z želvami, trstičja, bingljanja z nogami ob jezeru in mirne peke na žaru na ognjiščih v celoti prinesli to. izkušnje. Naravoslovna pot, ki obdaja jezero in poteka skozi gozdiček Cinkotai, nas seznani z gozdnim, barjanskim in močvirnim živalstvom kraja, z razgledne točke pa lahko občudujemo območje jezera, znano tudi kot pljuča vrtnega mesta.

Zaliv Male Donave, XXI. okrožje

Le nekaj minut hoje od postaje Határ utca avtobusa št. 151, ob promenadi György Kolonics, se nahaja divje romantičen zaliv Little Danube Bay, ki ohranja posebne naravne vrednote. Če prečkamo prenovljen leseni most, lahko opazujemo edinstven živalski svet v vodi struge in v njeni neposredni bližini, kjer pokrajine ne obarvajo le vrste vodnih rastlin in gozdovi, temveč se skriva tudi živahno živalstvo. Tu se med drugim pokažejo vodne žuželke, ptice in ribe.

Obmorske znamenitosti na komolcu Budimpešte

Jezero Sasfészek, Páty

V okolici Pátyja lahko najdemo 4 ha velik ribnik, znan kot jezero Sasfészek, ki kljub svoji velikosti velja za pomembno mokrišče. Živalski svet naravnega jezera je še posebej bogat: služi kot domovanje zaščitenim vodnim pticam, plazilcem, dvoživkam in občasno vidri. Od leta 2018 se skozi trstičje urejenega jezera vije naravoslovna pot. Počivališče ob jezeru ponuja možnost piknika, razgledna ploščad za opazovanje ptic, pomol, ki sega v jezero, pa omogoča brezskrbno sprostitev ob vodi.

Ribnik Etyek

Ljubiteljem rekreacije ob vodi priporočamo 21 ha veliko ribiško jezero v Etyeku, ki se nahaja na meji Etyeka. Umetno jezero, ki je nastalo v sedemdesetih letih 20. stoletja, je tesno povezano z grozdjem in vinogradništvom, značilnim za regijo, saj ga je Hungaronvin ustvaril z namenom namakanja prostranih vinogradov, ki so osnova znamenite penine Törley. Jezero se oskrbuje z vodo iz vira, znanega kot Magyar-kút, ki se nahaja v središču Etyeka, a ker gre za zasebno dejavnost, lahko v jezeru lovijo samo gostje ribiškega društva Etyek in njegovi člani.

Sóstó, Székesfehérvár

218 hektarov velik naravni rezervat Sóstó-Homokbánya se nahaja nedaleč od središča mesta Székesfehérvár, ki ponuja vpogled v divje živali na tem območju. Na celoletni vodni poti lahko spoznate pomen mokrišč, naravovarstveno problematiko in ohranjanje narave ter številne zavarovane in strogo zavarovane rastlinske in živalske vrste.

Jezero Cseke, Tata

V mestu voda je verjetno več pozornosti deležno Staro jezero v Tati, ne gre pa tudi mimo bližnjega jezera Cseke. Čeprav je veliko manjše od Starega jezera, vas bosta njegova voda, obrobljena z razpotegnjenimi drevesi, in romantičen šarm angleškega parka takoj očarala. 23 hektarjev veliko, umetno ustvarjeno jezero Cseke so nekoč napajali izviri z obilico vode, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa so izviri presahnili, zato so morali njegovo vodo nadomestiti iz jezera Öreg. Okoli njegove valovite vode se razprostira prijeten gozdnat park, kjer se proti jezeru raztezajo številne veje vrbe in platane. Njena dva otočka, dostopna z lesenih mostov, naredita to slikovito sliko še bolj divjo.

Učna pot Tata Fényes

Pot z 18 postajami in 1350 metrov dolgimi hoduljami, ki jih lahko obiščete vse leto, nas popelje na divje romantično barje, ki ponuja enkratno doživetje tako odraslim kot otrokom. Na urejeni cesti lahko spoznavamo svet barjanskih gozdov in kraških izvirov, o katerih lahko več izvemo s pomočjo interaktivnih informacijskih tabel. Zahvaljujoč zasnovi naravoslovne poti lahko od blizu opazujemo življenje želv in bobrov ter dobimo vpogled v floro barja. Skrivnostni gozd lahko občudujete tudi od zgoraj z vrha razglednega stolpa v Nagy-Égeresu, ljubitelji pustolovščin pa lahko preizkusite ročno vodeno ladjo ali viseči most.

Jezero Derítő, Tata

Jezero Derítő, ki se nahaja nekaj kilometrov od središča Tate, ni izletniška destinacija v tradicionalnem smislu, a zagotovo vam ne bo žal, če ga obiščete. Umetno jezero, ustvarjeno leta 1961, je danes pravi ribiški raj, čeprav je bilo prvotno ustvarjeno za lovljenje plavajočih usedlin premogovnikov v Tatabányi, da bi zaščitili Jezero Öreg. Rudnike so pred leti zaprli, vendar so drevesa v Jezero Derítő, ki so od takrat padla, služila kot naravno skrivališče za še vedno veliko populacijo rib, tako da voda skriva ogromne, miroljubne in roparske ribe, edinstvene v državi. Na obali jezera, pa tudi na otočku, ki štrli v vodo in je s kopnim povezan z ozkim pomolom, se vrstijo lesene hišice za najem in prodajo, med sprehodom med katerimi se počutiš, kot da nisi na Madžarskem.

Pagonija Pákozdi

Pagonija Pákozdi se nahaja nekoliko (približno 50 kilometrov) dlje od Budimpešte. Emuji, jeleni in mufloni se lepo ujemajo v večnamenskem družinskem izletišču med Velenškimi gorami in severno obalo Velenjskega jezera, obiskovalci pa lahko preživijo čas ob raziskovanju vodnega sveta regije na doživljajskem igrišču, gozdni poti ali v 15 metrov visoka razgledna ploščad.

Skriti zakladi Velenjskega jezera Skriti zakladi Velenjskega jezera

Onkraj plaže.

Slap Jegenye-völgyi, Solymár

Največji slap v Budimskem gorovju se nahaja 20 kilometrov od Budimpešte, na meji z Solymárjem, napaja pa ga potok Paprikás, ki teče v čarobni Spodnji dolini Jegenye. Voda, ki pada z višine približno 4 metre in se skriva v globini gozda, ponuja poseben prizor, zaradi česar je območje eno izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk. Tura je razmeroma kratka, prehodimo jo v uri in pol in jo brez težav prehodimo tudi z vozičkom. Slap je najbolje občudovati od zgoraj, lahko pa se povzpnemo tudi do dna, vendar previdno, saj je teren lahko spolzek.

Slap Dömörkapu, Szentendre

Dömörkapu v Szentendreju ni le priljubljen cilj med pohodniki, ker je lep, blizu prestolnice in enostaven za sprehod z otroki. Priljubljena je tudi zato, ker je v okolici nešteto čudovitih naravnih bogastev. Primeri so potok Bükkös, izvir Lajos in slap Dömörkapu, do katerih lahko pridete tako, da na glavni cesti zavijete levo. Majhen, a toliko bolj poseben slap najdete pri mostu, ki si ga lahko pobliže ogledate, če se spustite po nekaj stopnicah.

Jezero Garancsi, Tinnye

Tinnye, ki se nahaja v čudovitem Budimskem gorovju, je zaradi snemanja kultne madžarske komedije Üvegtigris postala filmska izletniška lokacija. Slavni bife iz trilogije oziroma Lalijev imperij, ki ga je oblikoval Péter Rudolf, stoji ob jezeru Garancsi, obdan z gostim trsjem, zato je kraj postal priljubljena romarska točka filmskih turistov. Bife je postal nekakšen simbol in ni le okras, saj deluje še danes. Tu pa se ga splača obiskati še iz enega razloga: v 2000-ih so okoli umetno ustvarjenega ribnika, ki je po domnevah nastal v srednjem veku, uredili naravoslovno pot in počivališča, ki so zaradi bogatega živalskega sveta in idiličnega miru, je privlačna destinacija za tiste, ki želijo pobegniti iz prestolnice.

Búbánatvölgy, Esztergom

50 kilometrov od Budimpešte, približno uro vožnje, se v skritem kotičku Donavskega okljuka nahaja Búbánatvölgy, ki v nasprotju s svojim imenom ni niti najmanj žalosten prizor. Ta skrivni mali čudež najdemo med hriboma Szamár in Hosszú, na meji nacionalnega parka Donava-Ipoly. Dolina je lahko dostopna, zato je izjemno priljubljena med pohodniki, zaradi bližnjega prenovljenega igrišča pa je tudi odlična izletniška točka za velike družine. Dolina leži na mirnem, odmaknjenem kraju, zato je zelo priljubljena tudi med ribiči. In če se vam zahoče pripraviti enolončnico ali popeči slanino, lahko to storite tudi tukaj.

Vrh otoka Kisoroszi

Otoški vrh Kisorosz, ki se nahaja na skrajnem severnem delu otoka Szentendrei, je že vrto let psavoren cijl pohodnikov, saj je obisik tega dela obale Donave great fun tudi za velike sovili. Ob sončnem verenuje celotna konica otoka polna pohodnikov in kamperjev, kar ni sveže, saj je mirna obala idealen kraj za sprostitev od vsakdanjih naglic in za nejak časa zložitetev. Poleg dolgih sprehodov in neštetih drugih aktivnih zabav, je poleti na vrhu otoka zaradi celotnega kopanja, saj je kakovost vode na tem delu Donave odlična.

Jezera Veresegyházi

Jezera Veresegyházi, sestavljena iz treh jezer, so Jezero Pamut, Jezero Ivacsi in Jezero Malom, vsa so zelo priljubljena med ribiči, ki živijo v bližini, poleti pa je en del jezera tudi popoln kraj za plažo. Med sprehodom po naravni poti ob njihovi obali lahko srečate divje race, orhideje in celo sladkovodne meduze. 4880 metrov dolgo območje lahko raziskujete samostojno ali z vodenim ogledom. Mali krog lahko opravite v 2-2,5 urah, medtem ko veliki krog traja 4-4,5 ure. Malom jezero že od leta 1985 velja za naravni rezervat, zato je pomembno, da skrbimo za naravo, ko smo tam. Okoli jezera najdete tudi lesene klopi, kjer si lahko v prijetnem okolju privoščite piknik.

Jezero Jenői, Diósjenő

Po zapisih zgodovinarjev je Mark Avrelij, rimski filozof, leta 173 ob jezeru Jenői izbojeval zmagovito bitko proti Kvadom in Markomanom: o tem zgodovinskem dogodku priča spomenik na obali 27 ha velikega jezera. Čeprav obstaja že od pradavnine, je svojo sedanjo podobo dobil leta 1917 z utrditvijo jezu in od takrat je postal prava meka za ribiče, ki potujejo na male some, orade, krape, ščuke, ostriže, sive some in baleen. Tudi jezero Jenői ni primerno za plažo, a prijetne ribiške koče, ki segajo v vodo, idilična panorama Börzsöny in žari za slanino ob cesti dajejo več kot dovolj razlogov za prijateljsko druženje na obali jezera.

Jezero Bánki

Bánk, ki se nahaja uro vožnje od Budimpešte, je bil v zadnjih letih po zaslugi festivala Bánkitó postavljen na zemljevid mestne mladosti, a kljub pomanjkanju glasbenih koncertov, okroglih miz in gledaliških delavnic je majhno jezero vredno ovinek. Jezero Bánki, ki je bilo v 90. letih prejšnjega stoletja popolnoma naseljeno in neprimerno za kopanje, je bilo v začetku 2000. popolnoma prenovljeno, pred nekaj leti pa je bila predana povsem nova sprejemna zgradba plaže. Temperatura jezera poleti je približno enaka kot pri Blatnem jezeru, njegova globina je v povprečju 4, njegova dolžina je 370 in njegova širina je 240 metrov.

Grajski park Brunszvik, Martonvásár

Grad Brunszvik v Martonvásáru, ki velja za enega najlepših gradov v državi, se je začel ob koncu 18. stoletja, sedanjo neogotsko podobo pa je dobil v sedemdesetih letih 19. stoletja po obnovi, ki jo je vodil Géza Brunszvik. Pritlični baročni dvorec, ki je bil prvotno v lasti stare plemiške družine Beniczky, je Mária Terézia skupaj s posestvom pred več kot 250 leti podarila Antalu Brunszviku in kamor je večkrat obiskal Beethoven. Sin Antala Brunszvika, Ferenc, je v dvajsetih letih 19. stoletja grad preuredil v klasicističnem slogu in s pomočjo Heinricha Nebbiena, ki je zasnoval tudi Mestni park, ustvaril čudovit 70 ha velik angleški vrt z jezerom in otokom okoli njega.

Ribiško jezero Tordasi

Le pol ure vožnje iz Budimpešte, na pol poti med Martonvásárjem in Gyúrójem, najdemo Tordas in njegovo čarobno peneče jezero. Čeprav večina ljudi najprej pomisli na pustolovsko vas Tordasi, ki oživi zahodnjaško vzdušje, je vredno obiskati tudi romantično jezerce, posejano z otoki in mostovi, ki se nahaja le malo stran. 3 ha velik ribnik Tordasi se nahaja v delu vasi Öreghegy. Obiskovalce sprejema veliko parkirišče in urejena okolica jezera. Okoli jezera, obdanega s trsjem, slovaška podeželska hiša, ustanovljena leta 2008, nudi kurišča in ribiške pomole za počitek in sprostitev.

Ladijski mlin Ráckeve

V središču mesta Ráckeve, ob sprehodu po obalni promenadi, le 100 metrov južno od mostu, najdemo rekonstrukcijo zadnjega madžarskega mlina za ladje. Zahvaljujoč razvoju tehnologije originalna kopija mlina ni doživela enake usode kot druge kopije, ki so jih zavrgli na sežig, ampak so potopljeno razbitino prepeljali v Szentendre Skanzen. V zgodnjih 2000-ih so ga s pomočjo potomcev nekdanjih mlinarjev in sodelovanja skupnosti obnovili, od leta 2010 pa deluje kot interaktivni muzej.

Jezero Tőzeges, Gyömrő

Če si želite malomeščanske romantike, za cilj izberite Gyömrő, ki ima dolgo zgodovino. Številne pohodniške poti v okolici segajo v prijazno naselje, vendar je tudi veliko zanimivosti le v mestu. Ena njegovih glavnih znamenitosti je grad Teleki, ki se danes uporablja kot šola in je bil zgrajen po načrtih Józsefa Hilda, nato pa se morate sprehoditi okoli jezera Tőzeges, ki je priljubljeno med ribiči in obdano s trsjem. Če postanete lačni, skočite še do jezerske kopeli, kjer vas poleg slikovite okolice čakajo tudi kulinarične dogodivščine.

Jezera Délegyházi

Délegyháza se nahaja le 45 kilometrov južno od Budimpešte, katere najbolj obiskana poletna destinacija je nedvomno jezerski sistem osmih jezer v območju Tavirózsa Camping, ki ponuja možnost kopanja, ribolova, kampiranja in preizkušanja različnih vodnih športov. Kamp ima otroško igrišče, nogometno, košarkarsko in teniško igrišče, ognjišče, bifeje in ločen del za pse. Zaradi obsežnih storitev kampa so jezera Délegyházi popolna destinacija za celodnevno družinsko rekreacijo v povodju Budimpešte.