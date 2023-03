7 senzacionalnih igrišč v Budimpešti, ki obljubljajo veliko razburjenja za družine z majhnimi otroki

Večino dni v letu se otroci navdušijo ob besedi čarobno igrišče. Včasih se je lahko lepo odpraviti proti parku, ki je drugačen od običajnega, zato smo zbrali dobro opremljena igrišča v zahtevnem okolju prestolnice, ki obljubljajo veliko razburjenja.

Budavári Igrišče kralja Matije

V osrčju četrti Budimskega gradu, le za roko od Matijeve cerkve, se nahaja leta 2015 prenovljeno igrišče kralja Matija, katerega nekateri igralni elementi so navdihnili ljudske pravljice o dobrem kralju. Najmlajše čaka panoramsko grajsko igrišče z otroško gugalnico in senčnim peskovnikom, starejše pa s plezalnim stolpom, visečim mostom, tuneli, mrežami, lestvami in toboganom. Čudovito, zgodovinsko igrišče je z vseh strani obrobljeno s kamnitim zidom.

Če želite raziskati okrožje Budimskega gradu onkraj igrišča:

Vrtno igrišče Benczúr

V bližini Városligeta se skriva pravljično kraljestvo, okrašeno s čudovitimi živalskimi motivi: zaprto, urejeno igrišče, dostopno tako z ulice Benczúr kot iz drevoreda Városliget, čaka na mlade in starejše v družini. V zelo obiskanem parku otroke k raziskovanju vabi kopica pisanih lesenih igral, ki jih bo zagotovo navdušilo pravljično mesto, ki obdaja velikansko platano in grad, opremljen z gumijastimi žogami, lestvami, mrežami in cevmi. V okolici je tudi brezplačen WC, previjalna miza in Wi-Fi.

Igrišče Hrib Gellert s tobogani

Že od leta 1967 družine z majhnimi otroki privablja igrišče s toboganom na pobočju hriba Gellért, ki je od prenove leta 2017 ponovno nepogrešljiva destinacija, če ste v bližini. Igrišče, ki se nahaja v senčnem, zelenem okolju, se ponaša s številnimi tobogani, med katerimi so dolgi, kratki, vijugasti, dvojni in cevni. Poleg tega varno, gumirano pobočje, gugalnica, gugalnica, trampolin, razgledni stolp in mize za piknik čakajo tiste, ki se odpravijo sem.

Medvedje gozdno igrišče

Budimpešta II. okrožju boste na obrobju gozda skrili tematsko igrišče Medvés, ki je ime dobilo po istoimenskem kipu medveda, ki je simbol tega območja. Dolgo uveljavljeno igrišče je že desetletja priljubljeno mesto prebivalcev Budimpešte, saj ni priljubljena destinacija le zaradi lahke dostopnosti. Opremljen z visečimi mrežami, plezalnimi okvirji, tobogani in trampolinom, divje romantično okolje parka in priročno parkirišče prispevata k prijetnemu preživljanju prostega časa.

Muzi igrišče

Na vrtu Narodnega muzeja najdemo eno najbolj edinstvenih igrišč v središču mesta, saj pred leti zgrajena igrala pričarajo edinstveno vzdušje preloma stoletja. Na zadnji strani čudovitega vrta, pod drevesi z bujnim listjem, je vabljivo igrišče nastalo po navdihu knjig A Pál utcai fiúk in A Muzi, tako da je tukajšnji igralni grad pravzaprav parna žaga, otroci pa lahko raziskujejo tudi konja vlečena železnica in verkli, ki jih vlečejo izrezljani leseni konjički. „Delujoča” pekarna v majhni leseni hiški je neverjetno očarljiva, z mini blagajno in aparatom za kavo.

Igrišče Városliget

Staršem z majhnimi otroki, ki živijo v Budimpešti, verjetno ni treba predstavljati enega največjih in najmodernejših – pa tudi najbolj priljubljenih – mestnih igrišč, ki so glasna od hrupa otrok, ki se pozabljivo igrajo skozi vse leto. Osrednji del 13.000 kvadratnih metrov velikega območja je trinadstropni vzpon na cepelin, ki ga obdaja več kot 50 najsodobnejših iger, vključno z vijugastim potokom s ključavnicami, drsnimi sistemi in različnimi tečaji vrvi. Vse starosti se lahko tu zabavajo več ur!

Ulično igrišče Hollósy Simon

Hegyvidékovo reformirano igrišče, ki je bilo zasnovano s sodelovanjem lokalnih prebivalcev, je bilo predano lani jeseni. V ograjenem parku, obkroženem s stanovanjskimi stavbami, so Verižni most, parnik Kisfaludy in parna lokomotiva predstavljeni v otroških igralih, ki se nahajajo v prijetnem, starodobnem okolju. Igrišče, ki spominja na pomembno zgodovinsko obdobje, ima mizo za namizni tenis, manjšo z gumo prevlečeno motoristično stezo, zelenico, primerno za piknike, pitnik in sanitarije.