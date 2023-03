7 neodkritih zakladov Pesterzsébet, vrednih ogleda v 20. stoletju. okrožje

Trajalo je veliko, veliko let, dokler Budimpešta ni postala XX. njegovo okrožje se je spremenilo iz Erzsébétfalva v Pesterzsébet, ki je poznan še danes. V nasprotju s prepričanjem ta del Budimpešte skriva tudi toliko znamenitosti in zakladov. Odkrijmo jih skupaj!

Glavna župnijska cerkev Árpád-házi Szent Erzsébet

Eden od draguljev tlakovane ulice za pešce v Pesterzsébetu, obdane z drevesi in prijetnimi trgovinami, je glavna župnijska cerkev Szent Erzsébet v Árpád-házi, zgrajena leta 1909. Njegov vitki, dvigajoči se stolp lahko opazite že od daleč, ko se približate, pa razkrije svoje detajle, zgrajene v neogotskem slogu. Cerkev, zgrajena na podlagi načrtov Mihályja Bánszkega, je znotraj in zunaj polna dragocenosti, ki čakajo, da jih odkrijete, fresk, okrašenih okenskih steklih s prizori, ki si jih je mogoče ogledati po predhodni prijavi.

1204 Budimpešta, Szent Erzsébet tér 1.

Zdravilišče Pesterzsébet Jódos-Sós

Ob vznožju mostu Gubacsi, ki prečka Csepel, poleg pritoka Ráckevei-Donava, boste našli zdravilišče Pesterzsébet in zdravilišče doživetij. V Jódos-Sós Gyógyfürdő v Pesterzsébetu se je pozimi in poleti mogoče s pomočjo zdravilne vode napolniti, sprostiti in pozabiti na utrujenost vsakdana. Kopalcem pri sprostitvi pomagajo pustolovski bazen in bazen z valovi, zunanji bazen in bazen za sedenje, otroški bazen ter notranja in zunanja savna.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 2.

Nosztalgia Desszertműhely és Kávézó

Vsekakor je vredno obiskati sladico Nosztalgia Desszertműhely és Kávézó v Pesterzsébetu zaradi njenih sladic, pripravljenih s klasičnimi, mirnimi okusi, ljubeznijo, strastjo in strokovnim znanjem. Družinsko okolje je šele začetek, slaščičarski pult se tukaj polni s tortami, narejenimi stalno in sezonsko. Sladkarije, ki so nam pri srcu, se od pomladi do jeseni najbolj priležejo na vrtu, na notranji terasi, obdani z zelenjem in cvetjem.

1205 Budimpešta, Mártírok útja 52.

Cerkev edinosti v Pesterzsébetu

Leta 2019 so se v okrožju Szabótelep v Pesterzsébetu začela gradnja Cerkve edinosti. S posvetitvijo cerkve na Mátyás király tér leta 2021 bi se lahko uresničile sanje, ki jih je lokalna reformirana kongregacija negovala skoraj 75 let. Skico reformirane cerkve je zamislil sam Imre Makovecz, zadnje delo svojega življenja pa je končno dokončal njegov učenec Tamás Dósa Papp.

1204 Budimpešta, Mátyás király tér

Promenada ob Donavi

Posebna promenada ob Ráckevei-Donavi se razteza južno od mostu Gubacsi, vse do meje Soroksár, in je bila februarja 2022 predana dobrodelni organizaciji. Na vijugasti promenadi le za roko od vode je toliko mest, klopi in pomolov, ki vabijo k sončenju, kjer se lahko predate bližini vode in narave. Bližnja vodna igrišča nudijo popolno sprostitev družinam z otroki.

1203 Budimpešta, promenada ob Donavi

Kip kraljice Elizabete

Na levi strani glavne ulice, ki jo domačini imenujejo le Kosuti, neprenehoma počiva bronasti kip Pesterzsébetove soimenjanke, kraljice Elizabete. Sedečo v razprostrtem bronastem krilu je umetnik upodobil Sisi v družbi svojega najljubšega psa: irski volčji hrt Shadow zvesto počiva ob kraljičinih nogah. Delo Jánosa Molnárja Meszlényija že od leta 2004 krasi ulico za pešce.

1203 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 31.

Čolnarna VakVarjú

Na ulici Vízisport utca v Pesterzsébetu se veslaški klubi srečujejo korak za korakom, tu pa najdemo tudi najmlajši mladiček VakVarjú gnezda, hišo VakVarjú čolna. Restavracija sprejme goste z ogromno, sončno teraso, čudovitim donavskim okoljem in nebeško hrano. V tej restavraciji ni niti najmanj nenavadno, da lahko med srebanjem ledeno mrzlih pijač opazujete SUP-erje in veslače, ki zlahka režejo rečno peno.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.