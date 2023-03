Edinstvena Sisijeva razstava kraljevega gradu Gödöllő vas pričakuje s posebnimi programi

Priljubljenost kraljice Elizabete je brezčasna. Več kot 120 let po poskusu atentata, ki je povzročil njegovo smrt, število njegovih oboževalcev po vsem svetu še naprej raste. Sprašujem se zakaj? Razkrito bo 25. marca na kraljevem gradu Gödöllő!

Kraljevi grad Gödöllő, ki je središče kulta kraljice Elizabete na Madžarskem, za oboževalce Sisi pripravlja posebno presenečenje. Po stalnih in občasnih razstavah s številnimi muzejskimi dragocenostmi imajo zdaj glavno vlogo zbiratelji.

Programi 25. marca na kraljevem gradu Gödöllő

Občasna razstava, ki prikazuje raznolikost zbirateljev in predmetov, je nastala iz predmetov najvznemirljivejših zbirk z naslovom Moja sestra – Zbiratelji in zbirke pod čarobnostjo kraljice Elizabete. Zaradi uspešnosti razstave bodo razstavo podaljšali do 10. aprila, za finale 25. marca pa bodo pripravili posebne programe.

Med programi, ki jih bo mogoče obiskati brezplačno, bo tudi borza starin, kjer bodo lastnika lahko zamenjale knjige, razglednice, znamke, okrasni predmeti in kultni predmeti, povezani s kraljico Elizabeto.

Poleg tega v nekdanji Lovardi čaka male in velike otroški kotiček, ki obuja preteklost. Za najmlajše so na voljo tudi dodatne igre, med drugim oblačenje v maketo gradu, klobučki, ki spominjajo na čas monarhije, in otroška igrala.

Zainteresirani lahko poslušajo predavanja z naslovom Kraljica v moji zbirki v Baročnem gledališču. Moja sestra – zbiratelje in zbirke pod čarobnostjo kraljice Elizabete si lahko ogledate z vodenim ogledom ob 10.30 in 11.30, medtem ko lahko „kraljico Elizabeto” in razstavljavce srečate od 14.30 do 16.30.

Ob 17.00 uri v Grajski plesni dvorani pričakuje privržence kulta in zainteresirane obiskovalce koncerta z veliko glasbe in pogovora nastop večne Elisabeth – Kata Janza. V programu lahko sodelujete z vstopnico v vrednosti 3500 HUF.

Več informacij: www.azensisim.hu in informacio@kiralyikastely.hu