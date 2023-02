11 razburljivih programov po vsej državi, ki vam bodo zagotovo polepšali februarske dni

Pestri programi po vsej državi poskrbijo, da februarja pozabite na zimsko sivino. Priporočamo destinacije, ki so več kot preprosto gastronomsko doživetje, in vsak od sladkosnednih do ljubiteljev klobas bo našel nekaj zase.

Festival kuhanega vina Tatabánya (3.–5. februar 2023)

Tatabánya praznuje priljubljeno pijačo božičnih sejmov od 3. do 5. februarja. Ko smo že pri tem, festival kuhanega vina Tatabánya in družinski dnevi so dogodek, ki nam daje priložnost, da se še zadnjič v tej sezoni poklonimo naši ljubezni do ogrevanja začinjenega kuhanega vina. Organizatorji skrbijo, da ni pripomb glede primerne okolice. Pripravljajo jih s koncerti (nastopil bo npr. Curtis), ogromnim zabaviščnim parkom, poleg vina pa tudi kuhanim pivom, žganji in številnimi dobrotami, tudi ulično hrano in žarom. Vstop na družinsko-gastronomsko srečanje je brezplačen.

Zakol govedine Vol. 1 – Govedina je dobra, govedina show! (4. februar 2023)

februarja bodo v Sonkamestru v Etyeku naredili nekaj velikega: predelali bodo klavno govedino pred številnim občinstvom. Vse to poteka v okviru strokovne predstave, poleg programov, kot sta polnjenje klobas in ocvirkov, se prikažejo tudi tehnike rezanja biftekov in postrežejo odlične goveje jedi. Na dogodek se lahko prijavite na e-naslov info@mattandmatt.hu in nato kupite vstopnice.

Vremenske živali v parku divjih živali Budakeszi (4. februar 2023)

Ali letos pomlad prihaja zgodaj? Ali pa bo naš medved videl svojo senco in nas čaka še dolga zima? – se sprašuje park divjih živali Budakeszi in verjetno še marsikdo drug po vsej državi. 4. februarja bo končno vse prišlo na dan v parku divjih živali, kjer se bomo lahko družili med živalmi napovedovalci vremena, opazovali medvede in druge stalne prebivalce parka, za katere mnogi sploh ne vedo, da znajo tudi napovedovati vreme. Kaj to sploh je, lahko izveste v okviru strokovno vodenega programa in se udeležite vizualnega hranjenja medvedov, volkov in šakalov.

Pohodniške točke Budakeszija so čudovite tudi pozimi:

8 čudovitih pohodniških točk v Budakeszinu in okolici pozimi

Pozimi ne smete zamuditi niti sprehoda v naravi: panoramski razgledi, vznemirljive naravne poti in spektakularne pohodniške poti vas čakajo le na roko stran od Budimpešte.

Praznik klobas Fonyód (10.–12. februar 2023)

Festival klobas Fonyód, ki je bil prvič organiziran leta 2010, je bil ustvarjen z namenom ustvarjanja tradicije in je v letih, ki so minila od takrat, postal eden največjih gastronomskih in družabnih dogodkov zimskega Balatona. Letos od 10. do 12. februarja. med njimi je športna dvorana Zákányi Kálmán in njena okolica ovita v nebeški vonj po klobasah, kjer obiskovalce poleg nezgrešljivega programa polnjenja klobas med drugim pričakajo s koncerti, nastopi ljudskih plesov in retro zabavami. seveda. Med vrhunci prireditve bo petkovo dobrodelno polnjenje klobas, na katerem bodo sodelovali madžarski zvezdniki.

Pátyi Pincehegyi Opener (11. februar 2023)

Kletni hrib v Pátyju, ki velja za pravo zanimivost, obljublja poseben, zgodovinski sprehod in zanimivosti, saj se v vrsti kleti ponaša z več kot 200 vinskimi stiskalnicami. Ne pretiravamo, če rečemo, da gre za zanimivost, saj gre za eno najbolj enotno ohranjenih nizov kleti v porečju Zsámbéki. 11. februarja od 14. ure naprej bodo kleti Pincehegy ponovno na široko odprle svoja vrata, ob tej posebni priložnosti pa bodo obiskovalce pričakali z veliko gostoljubnostjo, okusnimi vini, degustacijo prigrizkov in dobrim vzdušjem.

Falánk Fánkfalók Találkozója (Zbor požrešnih krof jedilcev) (12. 2. 2023)

Pustni čas brez krofov bi bil kot božič brez polnjenja: preživet, a ne pravi. Tako razmišljajo tudi v Monoru, kjer že enajstič ponujajo tematski festival na oltarju tako priljubljene sladice. Srečanje falánških krofov bo organizirano 12. februarja popoldne v KultPincu, med drugim tudi z namenom, da bi z izkupičkom dobrodelne peke krofov podprli družine v stiski v Monorju. Na prireditvi pustne karnevalce čakajo rokodelstvo, sejem, tekmovanje v nošah, glasba, številne dobrote in seveda sproščeno vzdušje.

Konec zimskega prihoda v Vértesu (15. februar 2023)

Po ljudskih običajih naj bi se zima poslovila dostojno v maski, z glasnimi kolonami in prižigom kresa. V tem duhu je v Vértesu organizirana zimska tura, na kateri lahko damo pot pokopati zimo, da se nato z novimi močmi vržemo v pomlad. Izlet se začne v Csákberényju in nato vodi po južni strani Vértesa, s čudovitim razgledom na dolino Mór. Nato bomo obiskali grad Csókakő, višje predele Vértesa, počivališče Géza in dolino Szappanos, preden se vrnemo v Csákberény. Prijavite se lahko na spodnji povezavi.

Znamenitosti v bližini:

11 nezgrešljivih znamenitosti na čudovitem podeželju Vértes in Gerecse pozimi 11 nezgrešljivih znamenitosti na čudovitem podeželju Vértes in Gerecse pozimi

Vsako leto se vedno več ljudi poda na raziskovanje pokrajine, bogate z grajskimi ruševinami in pohodnimi potmi.

Busójárás (16.–21. februar 2023)

Če bi raziskovali Mohács, ne bi mogli priti v mesto ob boljšem času kot od 16. do 21. februarja. v dneh med Na najstarejšem zimskem karnevalu v državi se bo od hladnih mesecev poslovilo na stotine maškar in avtobusov, poleg parade pa za obiskovalce pripravljajo tudi nešteto programov. Vsi so namenjeni predstavitvi okusov in tradicije Mohača z degustacijami hrane, obiski delavnic, razstavami in različnimi predstavitvami.

Pustna dogodivščina s kuhanim vinom v Winery Village Monori (18. 2. 2023)

Monor s karnevalom 18. februarja širi nabor zimskih dogodkov na prostem. Program se začne s sprehodom pred kulturnim civilnim centrom Vigadó ob 14. uri in nadaljuje na trgu Szent Orbán s pozdravnim plesom in izdelovanjem negovalnih oznak. Za popestritev vzdušja ulične zabave se povorka odpravi proti odprtim kletem, a glavna atrakcija vas čaka do 17.30. Nato na hribu Strázsa na pogorišče vržejo majhno slamnato lutko, povezano s praznikom čakanja na pomlad, in prej zapisana skrbna sporočila prav tako postanejo pustoš ognja. Uspešnemu slovesu od zime lahko nazdravite s kuhanim vinom.

Karneval na Korzu v Velenceu (24. 2. 2023)

Peneče, karnevalsko vzdušje lahko polepša še tako hladen februarski dan. To idejo podpira poslovilna zimska zabava, ki se začne 24. februarja na beneškem Korzu, na kateri lahko gostitelji gostov, preoblečeni v kostume ali oblečeni v topla zimska oblačila, prek različnih dušogrejočih aktivnosti pozabijo na mrzlo vreme. Zainteresirani si lahko s toplim čajem v roki ogledajo predstavitev ekipe žonglerjev z ognjem, tisti bolj premraženi se lahko pogrejejo ob kresu, kdor bi si želel doživetja v zabaviščnem parku, pojedel torto ali drsal na zaledenelem jezeru. , bo priložnost tudi za to.

Naravoslovna pot Hubertlaki z znanilci pomladi (26. 2. 2023)

Vabijo vas na prijeten, celodnevni zimski izlet na naravoslovno pot Hubertlaki, ki vsebuje nešteto zanimivosti o živalskem svetu tega območja, delu gozdarjev in gospodarjenju z gozdovi. Končna točka naravoslovne poti je jezero Hubertlaki, znano tudi kot jezero Gyilkos v Bakonyu. Krožna tura, za katero lahko rečemo, da je srednje lahka, pohodnike pelje osem kilometrov, nadmorska višina pa je 227 metrov. Po prijavi in plačilu udeležbe se odpravite v Hubertlak!