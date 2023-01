7 odličnih restavracij v Budimpešti, kjer lahko jeste okusno hrano, ne da bi morali odpovedati

Marsikdo še vedno misli, da z različnimi preobčutljivostmi na hrano ni mogoče jesti zares dobro in krepko, čeprav so neštete restavracije v Budimpešti že dokazale nasprotno. Zdaj vam jih bomo pokazali nekaj.

Greenhabit

Meka brezbrižnega hedonizma je oktobra lani odprla svoja vrata na vhodu v ulico Allee Váli. Greenhabit ponuja zdrave alternative hitri hrani iz svežih sestavin, pa tudi vegetarijanske, veganske in celo mesne jedi, zato je izbira prepuščena vam. Poskusite sklede, bogate z beljakovinami, ali sklede, bogate z zelenjavo, tudi po vašem okusu!

1117 Budimpešta, Oktober huszonharmadika utca 8-10.

Kata Restaurant

Okusno pripravljene jedi brez glutena in laktoze iz kakovostnih sestavin, brez navzkrižne kontaminacije, vas pričakujejo v restavraciji Kata, ki se nahaja v središču mesta, v bližini Opere. Poleg okusne hrane in brezhibne postrežbe vam pripravijo tudi meni za kosila, ki se spreminja vsak dan po 12. uri. Ne glede na to, ali boste poskusili znameniti goveji burger z zeljno solato in ocvrtim sladkim krompirjem ali terino iz konjaka foie gras z balzamično marmelado iz rdeče čebule, boste od Kate zagotovo odšli zadovoljni.

1065 Budimpešta, Hajós utca 27.

Ropogó

Ocvrte, a rahle, hitre in kakovostne? Vse to se uresničuje v prehranski ponudbi Ropogó, v kateri veliko pozornosti namenjajo privržencem veganske prehrane, pa tudi mesojedcem. Še več, gostje lahko sami sestavijo različne ocvrte jedi, priloge, kombinacije solat in pomak, namesto mesa pa uporabijo doma narejen seitan. Poleg vsega tega pa ne pozabite preizkusiti njihovega tedensko spremenjenega menija kosil, v katerem lahko izbirate med dvema vrstama veganske juhe in predjedi ter sladice po ugodni ceni.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 41.

Madal Food

Madal, znan po svojih kakovostnih posebnih kavah in slastnem pecivu, pozdravlja ljubitelje italijanske kuhinje kot prvi proizvajalec veganskih testenin na Madžarskem. V prostorih kavarne na Alkotmány utca poleg odličnih črncev strežejo nebeške veganske testenine, pice in celo quesadille. Prenovljene italijanske jedi so brez izjeme narejene iz naravnih rastlinskih sestavin, brez dodatkov ojačevalcev okusa ali umetnih dodatkov, zato niso le zdrave, ampak tudi izjemno hranljive.

1054 Budimpešta, Alkotmány utca 4b

Dolce Farina Niente

Zahvaljujoč Dolce Farina Niente se tudi ljudem, ki ne prenašajo glutena, ni treba nujno odpovedati najbolj okusnim italijanskim jedem. Zahvaljujoč brezglutenski ponudbi lične restavracije na Pasarétu lahko izbirate med ogromno izbiro, pa naj gre za predjed, glavno jed, solato ali sladico, a glavni poudarek je na picah. Poleg tega lahko v primeru drugih intoleranc z lahkoto nadomestijo določene sestavine, tako da nam lahko kar sporočite, če želite v jedeh kaj zamenjati ali izpustiti. Nekaj je gotovo, ne boste odšli s praznim želodcem!

1025 Budimpešta, ulica Csévi 7.

Meat Again Grill & Bar

Super brezplačno restavracijo najdete nekaj korakov od Móricz Zsigmond körtér, z dovoljenjem Meat Again Grill & Bar. Posebej urejena restavracija streže predvsem najboljše jedi različnih narodov – grške, turške, španske, italijanske, libanonske in maroške – dobrotam pa se ni treba odreči niti veganom in tistim, ki se držijo diete brez glutena in laktoze. Poleg tega je v ogromni izbiri veliko jedi brez mleka, jajc in soje.

1114 Budimpešta, Vásárhelyi Pál utca 2.

EPOCH Vegan Burger

EPOCH Vegan Burger, prej znan kot Istvánffi, se nahaja nedaleč od Kálvin tér. Ime se že kar nekaj časa spreminja, a kakovost hrane, ki je tukaj na voljo, je nespremenjena, če ne celo bolj okusna. Zaprosite lahko za zelenjavni polpet iz gob, ovsa ali grahovih beljakovin, ki so vse sveže pripravljene za vas v lastnem obratu restavracije. Imajo tudi jedi brez glutena, tako da se tudi tistim, ki so občutljivi na hrano, ni treba odreči dobri kombinaciji burgerja in krompirčka.

1053 Budimpešta, Királyi Pál utca 20.