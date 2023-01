Divje romantična pot vodi do čudovitih panoramskih vulkanskih skalnih formacij Pilisa

Ob dnevu madžarske kulture v letu 2023 vas v Budimpešti čaka nešteto razburljivih programov. Med temi smo izbrali tiste, ki še niso razprodane.

Imi, povej pesem! – Solistični večer Imreja Csuje // Eötvös10 (19. januar 2023)

Priljubljeni gledališki umetnik zdaj navdušuje občinstvo Eötvös10 s svojo poezijo, hkrati pa ustvarja edinstveno vzdušje. Na sporedu so pesmi Attile Józsefa, Dezsőja Kosztolányija, Endreja Adyja, Miklósa Radnótija in Jánosa Aranyja ter knjiga Jónása Mihályja Babitsa. Brezplačno za prebivalce Terézvárosa.

Dan madžarske kulture na gradu Klebelsberg (20.-22. januar 2023)

Grad Klebelsberg 20.-22. januarja. Serija brezplačnih programov, napovedanih med Na otvoritvenem dogodku cikla vikend dogodkov bo organiziran grajski pogovor z dvema umetnikoma Narodnega gledališča pod naslovom Resnica gledališča. Z Nelli Szűcs in Zsoltom Trillom – voditeljica pogovora je Szilvia Mohácsi. 21. januarja bo »Silencio transeo – XX. Zainteresirani si lahko ogledajo predstavo z naslovom “Tiha literatura 20. stoletja” v režiji Andrása Patakija. V nedeljo popoldne pa otroke pozdravi pravljičarka Gyöngyi Écsi s svojo predstavo “Angyalbárányok” (Angelska jagnjeta) v okviru serije Grajske zgodbe.

Dan madžarske kulture 2023 Budimpešta

Dan madžarske kulture 2023: Mala nočna glasba // Kulturni center Csili (21. januar 2023)

Pesmi, priredbe ljudskih pesmi, burleske, glasbene poslastice. 75 minut poezije in glasbe v novi preobleki v izvedbi igralca, režiserja, skladatelja Pétra Kálloya Molnárja in violinista Izsáka Farkasa.

Kulturni selektor – ob dnevu madžarske kulture (21. 1. 2023)

Ob dnevu madžarske kulture Virág Benedek Ház ponuja vpogled v več oblik umetnosti. Lahko poskusimo slikati ali skupaj zaplesati v ritmu lastnega telesa z Zoltánom Grecsójem, lahko se preizkusimo v improvizaciji pod vodstvom Márka Tárnokija, lahko za en dan postanemo fotografi s pomočjo Linde Kis Kata, lahko dobimo trike in nasvete o fotografiranju, lahko pa tudi z druge strani poziramo kot model fotografu v stilnih oblačilih. . Poleg tega bo čez dan na voljo več inštrumentov za preizkus pod vodstvom madžarske zborovske šole Zoltána Kodályja.

Programi Budimpešte ob dnevu madžarske kulture leta 2023

Projekcija ljudskih pravljic, razstava in pravljično gledališče ob dnevu madžarske kulture // Kino MOM (22. 1. 2023)

V okviru programa si lahko otroci na projektorju v zgornjem hodniku kina MOM Park ogledajo epizodo Cerceruska iz serije madžarskih ljudskih pravljic Kecskemétfilma iz leta 2002, v zvezi z njo pa zanimivo razstavo podob iz risank, ki jo kurira režiserko epizode, Mário Horváth, si lahko ogledate. Po odprtju razstave so otroci, starši in stari starši vabljeni tudi na rokodelsko srečanje. Programski sklop se nato zaključi z živo glasbeno lutkovno predstavo Marcipanova mačka (in lev).

Magda Szabó: Agyigó // Gledališče Kettőspont (22. januar 2023)

Predstava Komornega gledališča Gyula Gózon se osredotoča na Magdo Szabó kot avtorico besedil. Izbrani so bili iz zvezkov Für Elise, a Megmaradt Szobotkának in zvezka pesmi Szüret, v katerih z bralci deli posebne samoizpovedi in samoanalize. Čustveni, dramatični nastop Erzsébet Nagyváradi ter glasba in poseben glas Jánosa Vasicseka prikličejo Magdo Szabó v njeni polni človeški resničnosti s skoraj mistično močjo.

Dan madžarske kulture 2023 programi Budimpešta

PESEM – Anthem200 / Várkert literatura (22. januar 2023)

Letos je minilo natanko 200 let, ko je pesnik Ferenc Kölcsey v svojem domu v Szatmárceku pojasnil državno himno. Kölcsey je bil star 33 let, ko je napisal pesem – na zori narodnega preporoda. A vse to je literarna zgodovina – na tem literarnem programu poskušajo razvozlati, kaj nam ta pesem sporoča danes, leta 2023? Pesem ima vsaj dvesto življenj – in kolikor poti, toliko žarišč in interpretacij.

Priklicano Zakarpatje – prehodi od tod in onkraj // Hiša tradicije (22. januar 2023)

Predstava Megidezett Subcarpathia, Beyond the Passages prvič v zgodovini madžarskega odrskega ljudskega plesa predstavlja raznoliko in bogato tradicionalno kulturo ljudstev, ki živijo v Vzhodnih Karpatih in njihovem obrobju, Podkarpatju: Madžari, Ukrajinci, Rusini, Romuni, Cigani, Judje, v okviru antologije. Prikaz vsega skupnega v izročilu teh ljudstev in vsega nacionalnega značaja. Vendar poudarjanje skupnih korenin, nazoren prenos pravnih podobnosti, ki izhajajo iz skupne zgodovinske preteklosti.

Napisali so pesem za nas! – Herojska doba madžarske popularne glasbe in njeni družbeni učinki (od 22. januarja 2023)

Madžarska pop glasba je prisotna v življenju vsake generacije. Občasna razstava Hiše madžarske glasbe, ki bo odprta 22. januarja 2023, obljublja pravo časovno potovanje v čas, ki je marsikomu znan, morda nostalgičen, vsekakor pa neizogiben.

Kaj je madžarska kultura? – pogovor ob Dnevu madžarske kulture (23. 1. 2023)

Pogosto govorimo o madžarski kulturi, a kaj to v resnici pomeni? Kaj naredi nekoga Madžara? Kakšne so značilnosti naše umetnosti in literature in kako danes, v svetu globalizacije, ohraniti nacionalno identiteto? Scruton V.P. bo gost Zsolne Józsefa Ugrona, avtorja in mladinca nagrade Attila. Sándor Csoóri je skladatelj, izvajalec, nagrajen s fonogramom. Dogodek je brezplačen, vendar so obvezne prijave.