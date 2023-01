7 na novo odprtih restavracij v okolici Budimpešte, ki jih je vredno poskusiti

Iz meseca v mesec razkrivamo novosti prestolnice, tokrat pa se na nenavaden način podajamo izven meja prestolnice in vam pokažemo restavracije v aglomeraciji, ki čakajo, da jih preizkusite.

Ráckeve: Csónakos Caffé

Csónakos Caffé je v začetku poletja odprl svoja vrata kot prva specialna kavarna v mestu Ráckeve. Preden se vključite v špekulacije, ime kraja ne spominja na nič drugega kot tržnico čolnov, ki poteka vsako sredo in soboto. S svojo kavo, pripravljeno na aparatih La Marzocco, v vsakdanje življenje pretihotapijo kapljico harmonije, pa tudi s svežim pecivom, domačimi sendviči in seveda dejstvom, da lahko s seboj pripeljete svojega štirinožnega ljubljenčka.

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.

Budaörs: CSIRI

Ob vznožju Kő-hegy v Budaörsu je prav tako na začetku poletja zaživela še ena pravljica v osebi CSIRI. Potreboval je dolgo negovane sanje in majhno hišo med divjimi, ozkimi ulicami. Od takrat je prijetna mala novinarska hiša prizorišče prijetnih malic, vinskih večerij in prijateljskih druženj, govori pa se tudi, da lahko poskusite najokusnejši francoski in tradicionalni krzneni kruh v okolici ter ameriške palačinke, postrežene z slanino in javorjev sirup.

2040 Budaörs, Présház utca 2.

Telki: Mandoletti

Mandolettijeva delavnica v Telkinu neprekinjeno deluje že od februarja, ko je prvič odprla znani sladoled Kell iz budimpeške ulice Maros? vrata slaščičarne, kavarne in delikatese njegove ekipe. Z ljubko izmišljenimi sladicami, mini in tradicionalnimi tortami, vikend zajtrki, neštetimi delikatesnimi specialitetami, počitniškimi ponudbami ter delavnicami za otroke in odrasle, Telkin sladkosnede zdaj čakajo nanje.

2089 Telki, Kórház fasor 22. 3.

Szentendre: Bistro Mangusta

Pred nekaj meseci je Mangusta Bistro prispel v Szentendre s svežimi solatami, sendviči vrhunske kakovosti in napravami za odžejanje. Če želite zajtrkovati, lahko ob veganskem pomarančnem rogljičku zahtevate kavo, granolo ali tapiokin puding. Če pa vas med ogledovanjem pri kosilu bolijo zobje, lahko zagotovo uživate v mestu z dodatnimi pitami, obilnimi sendviči in različnimi solatami, vključno z njihovo specialiteto, imenovano pulled pork-jalapeno-nachos.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 4.

Budaörs: Sorriso Hazai és Mediterrán Ízek

Junija je Sorriso iz Budaörsa odprl svojo delikateso, polno sonca, nasmehov ter lokalnih in sredozemskih okusov. Trgovina je postala živahen raj svežega in hrustljavega domačega peciva, vrhunskih izdelkov in italijanskih specialitet, kamor se vsekakor splača obiskati na slastne prigrizke, obilne zajtrke, narezke in sir ali vsaj kavico. Če se to zgodi v času kosila, ne zamudite dnevno menjajočih se domačih jedi po receptih družine Torti, ki jih lahko naročite tudi za s seboj.

2040 Budaörs, Stefánia utca 2.

Vác: Planty of Cake

V popolnoma novi delavnici veganskih sladic v središču mesta Vác, Planty of Cake, izdelujejo nebeške veganske torte po naročilu, vendar naj vas to ne odvrne od njihovega okusa. Kinga, lastnica Planty of Cake, je svojo večopravilno službo zamenjala za slaščičarsko delavnico svojih sanj, kjer vse od takrat vadi in izpopolnjuje svoje izkušnje pri domačih in tujih slaščičarjih. Če vas ne boli zob za torto, si pogumno naročite babko, tart ali makarone, da si posladkate vsakdan.

Monor: Lusta Páva

Po Fürge Pávi je letos mlajši brat Leni pav osvojil še Strázsa-hegy v Monorju, nato pa z enakim nebrzdanim navdušenjem položil glavo v zimski spanec. Počakati moramo do pomladi, da ponovno uživamo v elegantnem, a domačem vzdušju in posebni notranjosti vinskega bara in bistroja Lusta Páva. Če pa ste iskali nenavadno lokacijo za posebno božično družinsko srečanje, vam seveda ni treba čakati na pomlad, da bi izkusili gostoljubnost kraja.

2200 Monor