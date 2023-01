7 odličnih mest v Budimpešti za srkanje kuhanega vina, ki ogreje telo in dušo

Bližamo se zimskemu vsakdanu, ni lepšega kot sedeti nekje ob vrčku kuhanega vina, ki ogreje telo in dušo, ter se prijetno poklepetati.

Edison in Jupiter

Nova prestolniška raja za brunch, Edison&Jupiter v središču mesta, je vredno obiskati ne le zaradi jutranje specialty kave, tortnega bruncha in številnih drugih skušnjav, ampak tudi zaradi okusnega in grejočega kuhanega vina, ki je edinstveno s svojim mešanica začimb.

1051 Budimpešta, Dorottya u. 1. | Facebook

IN Bistro

Če želite sredi počitniškega vrveža malo umiriti tempo in se sprostiti, toplo priporočamo sproščeno vzdušje ÉS Bisztró downtown. ÉS-ova božična terasa poleg madžarskih in dunajskih jedi ne ponuja le sendvičev z natrgano gosjo in cezarjevih drobtin, ampak tudi odlično kuhano vino.

1052 Budimpešta, Deák Ferenc u. 12-14. | Spletna stran | Facebook

Cafe Brunch Budimpešta

Café Brunch Budapest, ki se ponaša s 4 brunch restavracijami v središču Budimpešte, je vreden obiska tudi v zimskih večerih v upanju na odlično kuhano vino. Navsezadnje ni nič boljšega kot srkati najbolj priljubljen sok zime ob občudovanju bazilike, obsijane s svetlobo.

1051 Budimpešta, Zrínyi u. 10. | Spletna stran | Facebook

Devet vrtov

Preživljanje zimskih večerov v zavetju prijetnih iglujev Kilenc Kerta, znanega po ulici Thaly Kálmán, še nikoli ni bilo tako dobro, saj so sladokuscem poleg kuhanega vina na voljo tudi kuhana jabolka in kuhane hruške. Torej, če se želite ogreti, jih vsekakor dajte na pot!

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán utca 58. | Facebook

MITZI – kava, kuhinja, bar

Tudi MITZI na Bartók Béla út se je pripravil na hladnejše večere in hladnejše čase z vsemi vrstami toplih napitkov. Potem ko ste se sprehodili po vijugastih ulicah Gellérthegyja, ki je prijeten tudi pozimi, in občudovali praznične luči Bartóka, poskusite kuhano vino, domači jajčni liker in grog.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 1. | Facebook

Kavarna in bar San Ramon

Ko zavijemo iz ulice Nagykörút v ulico Tompa, se moramo sprehoditi do številke 15 z nizi lučk nad glavami v upanju na odlično kuhano vino. Ob topli zimski pijači, ki v vseh svojih okusih in aromah spominja na božič, ne pozabite izbirati med ostalimi dobrotami, ki se vrstijo na pultih in policah.

1094 Budimpešta, Tompa utca 15/A | Spletna stran | Facebook

Arktična začimba

Po zaslugi Sarkija Fűszeresa je na Pozsonyi út zadišalo tudi po okusnem kuhanem vinu. In kdaj drugje, če ne v praznično svetlem, le malce mrzlem zimskem večeru, bi bilo dobro srkati to dušo grelno pijačo, sedeč ob ogromnih oknih, ki gledajo na Bratislavsko ulico?

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 53-55. | Facebook