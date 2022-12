Najbolj grelna jesenska poslastica: Zlati cmoki z vanilijevim ekstraktom (recept)

S prihodom jeseni se zlahka zgodi, da se zbudimo v oblačen, deževen dan in v tem primeru morda potrebujemo srce in želodček ogrejočo sladico, ki z vonjem vanilije in praženih oreščkov odtehta vreme zunaj, nam dobesedno polepša dan. Narezane testenine zahtevajo nekaj časa, vendar se splača pripraviti te znane najljubše. Majski dež je zlata vreden, oktobrski dež, le v obliki cmokov!

Sestavine (za približno 8 obrokov)

Za testenine

600 g fine moke

25 g svežega kvasa (ali vrečka instant)

350 ml mleka

50 g mehkega masla

150 g sladkorja

1 jajce

ščepec soli

Za snemanje

250 g mletih orehov

125 g sladkorja

100 g masla ali jedilnega olja

K sodi

1 liter mleka

6 rumenjakov

1 vrečka vanilijevega sladkorja

100 g sladkorja

pol vrečke (20 g) praška za vanilijev puding

Priprava

V testo dodajte kvas. Za to 150 ml mleka segrejemo do mlačnega, vanj stresemo žlico sladkorja, nadrobimo kvas in mešamo cca. Poženemo ga v 10 minutah. Pomembno je, da delate s kvasom sobne temperature! Medtem ko čakamo, da kvas vzhaja, v večjo skledo odmerimo ostale sestavine za testo – razen masla. Ko je naš kvas vzhajal ga dodamo k ostalim sestavinam in dodamo cca. Testo zgnetemo v 10-15 minutah. Pri 1/3 časa gnetenja dodamo mehko maslo. Ko je testo lepo gladko, ga pokrijemo in pustimo počivati. Pustite vzhajati, dokler se v 45 minutah ne podvoji. Medtem ko testo vzhaja, pripravimo vanilijevo omako. V ta namen segrejte 800 ml mleka v ponvi. Prašek za puding in sladkor odmerimo v večjo posodo za mešanje, dodamo rumenjake in zmešamo s preostalimi 200 ml mleka do gladkega. Ko je mleko že toplo, vendar še ne vre, ga dodamo jajčni zmesi. Soda osnovo vlijemo nazaj v ponev in na majhnem ognju zgostimo ob stalnem mešanju. Sode ne prekuhajte, saj jo zlahka pripravite v umešana jajca! Lahko ga pripravimo z več ali manj sladkorja po okusu. Ko je testo vzhajano, segrejte pečico na 175 stopinj. Za vrtenje mlete orehe zmešamo s sladkorjem in stopimo maslo. Testo preložimo na pomokano desko in z rokami cca. sploščite na debelino enega in pol prsta. Za izdelavo večjih cmokov uporabite poljubno velik modelček za piškote. Koščke enega za drugim povaljamo v stopljenem maslu, nato v posladkanih orehih in zložimo v pekač obložen s peki papirjem. Ko so vsi kosi pripravljeni, pokrijemo in pustimo vzhajati 30 minut, nato pa v ogreto pečico za cca. Pečemo do zlato rjave barve v 30 minutah. Mlačne orehove polpete preložimo na krožnik in jih obilno pokapljamo z vaniljevim ekstraktom.

Hvala Melaniji Gál za recept!

