V Tiszaugu so odprli v celi Evropi edinstven most

Predali so desetkilometrski odsek avtoceste M44 med krajema Lakitelek in Tiszakürt ter novi most čez Tiso, edinstven objekt v Evropi.

Fotografija: NIF Zrt.

Gradnja avtoceste M44 se je leta 2016 po dolgotrajnih pripravah začela. Od načrtovanih 125 kilometrov je zdaj že dokončanih približno 90 kilometrov. Razvoj bo povezal tri okrožja, saj bo cesta M44 po Békésu in Jász-Nagykunu-Szolnoku vstopila tudi v županijo Bács-Kiskun.

Fotografija: NIF Zrt.

Gradnja ceste bo regijo Tiszántúl približala ne le reki Donavi in Tisi, temveč tudi Budimpešti in tudi zahodni Madžarski.

Razvoj vključuje tudi nov 556 metrov dolg most Tisa, most, ki predstavlja edinstveno strukturo v Evropi, ki velja za dragulj v kroni 10-kilometrskega odseka med Lakitelekom in Tiszakürtom, ki so ga začeli graditi poleti 2018.

Fotografija: NIF Zrt.

Vozniki lahko še naprej brezplačno uporabljajo nove in prej odprte odseke avtoceste M44.



Vir: MTI