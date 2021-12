Babke, skrite po Budimpešti: 7 lokacij, kjer lahko okusimo odlično jeruzalemsko potico

Jeruzalemska potica, znana tudi kot babka, je svetovno znana po svoji spektakularni tehniki pletenja. Prvotno so tovrstno potico pripravljali samo za praznične priložnosti, vendar bi ga bilo škoda jesti le nekajkrat na leto, saj je zelo okusen. Ponujamo vam nekaj lokacij, kjer jo lahko okusite!

Gurmani, pozor! Babka Budapest je v prestolnici znana kot zakladnica barvitih jedi, svojim gostom pa skuša predstaviti tudi najboljše bližnjevzhodne gastronomske dobrote. Priljubljena izbira v prijetni restavraciji okrožja Újlipótváros je božanska pomarančna-čokoladno-orehova babka, postrežen z jogurtom s pomarančnimi cvetovi.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 3.

Sütis izdeluje babke iz moke kraljevske pšenice (hibrid pšenice in pirine moke), zato se ljudem, občutljivim na gluten, ni treba odpovedati odlični jeruzalemski potici. Kar zadeva okuse, pri njih velja načelo “raznolikost je užitek”; pripravili so češnjevo-kostanjevo, bananino-čokoladno, skutino z gozdnimi sadeži ter orehovo-makovo različico. Vse so božanske!

1093 Budimpešta, Közraktár utca 22.

V obrtno pekarno na ulici Mészáros v okrožju Krisztinaváros vas vabijo nagrajeni pekovski izdelki, pestra izbira kvašenega kruha, francosko pecivo in neustavljive sladice. Majhna pekarna je priljubljena med prebivalci Bude; na njenih policah lahko radovedneži najdejo tudi sveže pečene babke z okusom belgijske čokolade.

1016 Budimpešta, Mészáros utca 2.

Ekipa podjetja Déryné, vam bo na živahni, kulturno in gastronomsko pestri ulici Bartók Béla út in bleščeči glavni ulici Újlipótváros pomagala s svežim pecivom pričarati praznični čas. Pop-up trgovina je mešanica pekarne, kavarne in slaščičarne, kjer so babke v stalni ponudbi, pecivo je pripravljeno v različnih okusih, vključno z orehi, belgijsko čokolado in slano karamelo.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 22.

Linka v 7. okrožju je urejen bistro novega vala, v katerem strežejo okusen in zdrav zajtrk, pri kosilu pa lahko izbirate med tedenskim menijem. Lahko se usedete ob kozarcu kuhanega vina, ki ogreje srce, ali poskusite njihove kakovostne pekovske izdelke. Njihova kokosova malinova veganska babka je nepozabna!

1071 Budimpešta, Damjanich utca 26/b

V delavnici sladic na ulici Páva so dobrote narejene s srcem in dušo ter z zanesljivimi veganskimi sestavinami. Izbira je presenetljivo dobra, na primer njihova babka je tako okusna, da jo vsi, ki so jo poskusili, hvalijo. Poleg okusov čokolade in cimeta so na voljo tudi čokoladna malina, čokoladni lešnik, čokoladna pistacija in kardamom malina.

1094 Budimpešta, Páva utca 33.

Madžarska speciality kavarna bo poskrbela za pravi začetek dneva. Ob njihovih kavnih specialitetah lahko uživate tudi v njihovih ročno izdelanih kavnih zrnih, ki jim ni para. Za zadovoljitev brbončic lahko izbirate med dvojno belgijsko čokolado, nutelo, jagodami, malinami, pekanskim orehom-belgijsko mlečno čokolado in pistacijo – seveda, če le lahko izberete.

1118 Budimpešta, Rétköz utca 5.