5 čudovitih krajev v okolici Budimpešte, ki jih lahko enostavno obiščete tudi pozno jeseni

Če si želite napolniti baterije na prostem, vam ni treba dolgo potovati iz prestolnice, da bi našli kraj, kjer se boste zagotovo sprostili. Tukaj je nekaj krajev, ki jih lahko obiščete v okolici Budimpešte.



Zsitvay-razgledišče

Lepoto komolca Donave lahko občudujete z neštetih zornih kotov, vendar je le malo krajev na Madžarskem, kjer lahko uživate v takšni panorami kot je vrh razgledne ploščadi Zsitvay. Zato seveda ni čudno, da je razgledni stolp na vrhu Nagyvillám v hribovju Višegrad priljubljena turistična destinacija v prav vseh letnih časih. Zaradi čudovitih panoramskih razgledov in lahke dostopnosti je ta destinacija ena izredno priljubljenih poti za pohodnike. Ob jasnem vremenu lahko z vrha vidite celo prestolnico, od tukaj pa lahko komolec Donave s prostim očesom opazujete tudi ob oblačnem vremenu.

Fotografija: DRONE EYE photography

Esztergomski premogovnik

Esztergomski premogovnik, eden najljubših objektov donavskih čolnarjev, je prazen že več kot petdeset let in je bil leta 2008 razglašen za industrijski spomenik. Stavba je dejansko sestavljena iz dveh ogromnih podstavkov, kovinskega ogrodja in stenske obloge, vendar je zelo posebna, saj se dviga nad Donavo. Obnova in rušenje ostankov edinstvene in posebne stavbe v vodi bi bila zelo draga, zato bomo zagotovo še dolgo lahko občudovali impresivno, spodbudno in skoraj strašljiv naklad premoga na bregu Donave v Esztergomu.

Fotografija: Budimpešta naokoli

Slapovi Dömörkapu

Dömörkapu v kraju Szentendre je priljubljen cilj pohodnikov ne le zato, ker je lep, nahaja se blizu glavnega mesta in enostaven za hojo z otroki. Priljubljen je tudi zaradi številnih čudovitih naravnih bogastev na tem območju. Na primer potok Bükkös, izvir Lajos in slap Dömörkapu, do katerih zlahka pridete, če zavijete levo z glavne ceste. Ob mostu se nahaja majhen, a še toliko bolj poseben slap, ki si ga lahko pobliže ogledate, če se spustite po nekaj stopnicah.

Fotografija: Budimpešta naokoli

Šotni ribnik Dunakeszi

Šotni ribniki Dunakeszi na severnem robu okrožja Újpest so bili nekoč del velikega območja z bogato favno, zdaj pa sta ostala le še dva majhna ribnika. Vendar to ne vpliva na dejstvo, da je šotno jezero Dunakeszi miren in osamljen kraj, za katerega ve le malo ljudi, obiskovalcem pa ponuja edinstven pogled. Priporočamo vam dostop predvsem peš ali s kolesom, kar je zaradi bližine prestolnice povsem izvedljivo. V jezeru živijo predvsem sončni ostriži in leščurji, zato je to jezero odlično mesto za ribiče.

Fotografija: Dobra fotografija za potovanja

Promenada Svetega Jakoba

Če iščete lahko dostopen kraj za obisk z majhnimi otroki, se odpravite v Dabas, ter znotraj tega obiščite promenado Svetega Jakoba. Dva kilometra dolga promenada, zgrajena na stičišču kanala Donava-Tisa in glavnega kanala v dolini Donave, je del madžarske romarske poti in služi tudi kot učna pot. Pot, zgrajeno na pilotih, dopolnjujejo mostovi za pešce in dvonadstropni razgledni stolp, ki z vrha ponuja čudovito panoramo. Promenada je priljubljena med domačini, saj je prav idealna za piknike, peko na žaru, šport in celo ribolov.

Fotografija: Zsolt Iski

