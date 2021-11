5 krajev v Budimpešti in okolici, ki jih vsekakor obiščite te jeseni

Predstavljamo vam restavracije v prestolnici in okolici, ki niso edinstvene le na budimpeštanski gastronomski sceni.



Meka street food kulinarike Egressy Udvar

Ali lahko verjamete, da se v središču okrožja Zugló nahaja kraj, ki poleg tega, da razbije monotonost vrstnih hiš, ki krasijo bulvar Hungária, ponuja tudi najrazličnejše dobrote ulične hrane? Dvorišče Egressy je res nekaj posebnega: na njegovem prostranem skupnostnem prostoru, na katerem se nahajajo tovornjaki s hrano, se kuhajo tudi najbolj priljubljeni prigrizki, v katerih lahko uživate na kraju samem. Ko stopite na dvorišče, nenadoma ne veste, ali naj stečete na desno ali na levo, saj lačne jedce mikajo hrustljava mehiška quesadilla, slasten Che Che in Baan’s burger, mehka svinjina Zabáljcsak BBQ, raj za sladokusce, Waffle Land, in celo prva hibridna kulinarična poslastica v državi, pizza burger. Zagotovo pa – da boste tukaj našli vse karkoli si želite!

1143 Budimpešta, Hungária krt. 77.

Romantika podeželja: Malomkert

V kraju Malomkert v Szomi, ki je le uro vožnje oddaljen od glavnega mesta, vas bosta prevzela mir in čar podeželja. 200 hektarov velika ekološka kmetija leži delno na poplavnem območju reke Ipoly, delno pa ob potoku Damásdi. Okolje je res idilično: povsod, kamor vidite le je zelenje, s terase pred gostiščem pa se razprostira pogled na obalo. Poleg vizualnega doživetja bodo obiskovalci deležni tudi gastronomske pojedine, saj bo Malomkert, katerega poslanstvo je ohranjanje okolja, obiskovalce navdušil tudi z ročno izdelanimi izdelki iz lastnih sestavin. Tukaj redijo mangalice, koze, osle ter čredo približno 100 govedi in bivolov. V njihovih sadovnjakih rastejo breskve, jabolka, kutine, hruške, češnje, višnje, mandlji in rakitovec. Izbor je božanski, z bivoljo salamo in slanino, siri, zakusko, sirupi, marmeladami in sveže pečenim kruhom, ki vam bo še dolgo ostal v spominu, če ga boste poskusili.

2628 Szob, Malomkert telep, št. katastra 09/8

Vse kar so Kurtoši: Medvedek sladkosned slaščičarna z kurtoši

Ni dneva v jeseni, pozimi ali morda celo v celem letu, ko ne bi bilo prijetno ponovno stopiti na hladno ulico s sveže pečenim, prijetno toplim, na zunaj hrustljavim in v notranjosti mehkim pecivom. Seveda ne škodi, če je testo, ki se ovija lesenih paličic, popečeno nad žarečim ogljem, tako kot v pekarni Medvedek sladkosned, kjer se uporabljata vanilja in cimet, orehi, kokos, kakav in mandlji, ne oklevajo pa niti parne dobrote povaljati v malinah, jagodah, pasijonki, čokoladnih kapljicah in posipu iz višenj in makovih semen. Zato ni treba odštevati dni do odprtja prvih božičnih tržnic, saj so tradicionalne dobrote po receptu vsak dan na voljo za vogalom.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Najboljši (eden od najboljših) burger v Budimpešti: Black Cab Burger

Ker se dnevi krajšajo, noči pa daljšajo, ni naključje, da je najboljši čas, da se odpravite v enega od lokalov, ki v temi ulice svetijo kot ognjeni zublji, prav v Black Cab. Tu se neustavljiv okus po dimu odraža le v mesnih burgerjih, ki so stisnjeni med dva mehka, pekoča kruhka in obložene s topljivo dišečim angleškim sirom čedar, svežo zelenjavo, hrustljavo slanino in svilnatimi domačimi omakami. Medtem ko je privlačnost burgerja nesporna, pa domačega krompirčka, ki je na debelo namočen v omako, ne smete pustiti nedotaknjenega in vsekakor naj ga spremlja dolg požirek britanskega ciderja, piva ali jabolčnika, za zadnji grižljaj pa ne smemo pozabiti na domač brownie.

1095 Budimpešta, Mester utca 46.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 19.

Uživanje v koktejlih: Monkey Bistro

Ena največjih uspešnic letošnjega poletja je bil bistro Monkey, ki goste pričakuje ob vznožju gradu Buda in ki je s svojimi lahkimi jedmi, barom Gin & Tonic, bogato izbiro piva, pravljično osvetljeno streho in seveda čudovito okolico presenetil prebivalce prestolnice. Toda tudi po koncu sezone na terasi je ta bistro vredno obiskati, saj restavracija s steklenimi stenami prinaša sezonske dobrote, kot je kremna gobova juha s parmezanovim čipsom al a Bükk. Na repertoarju seveda ne manjkajo spektakularni koktajli, v espresso martiniju ali mangovem mojitu lahko ob osvetljenem zgodovinskem spomeniku v ozadju uživate vse do polnoči.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4. (Öntőház udvar)