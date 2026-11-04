3 edinstvena prizorišča v Budimpešti, ki bodo vaš poslovni dogodek zagotovo naredila nepozaben

Ključno vprašanje vsakega poslovnega dogodka je izbira prizorišča, saj je to eden od, če ne celo najpomembnejši sestavni del uspešnega poslovnega dogodka. Predstavljamo vam tri visokokakovostne možnosti v prestolnici, kjer bo vaš poslovni program zagotovljeno potekal gladko. (x)

Centrál Grand Café & Bar

Centrál Grand Café & Bar ne deluje le kot kavarna, saj lahko na kraju samem organizirate edinstvene poslovne in korporativne dogodke. Meščanska notranjost zgodovinske kavarne, ustanovljene leta 1887, je primerna tako za poslovne priložnosti kot za bolj neformalne dogodke, ki gradijo odnose, lahko pa nudi tudi prepoznavno vizualno ozadje za dogodke za medije, predstavitve blagovnih znamk in fotografiranja, celo zaključni poslovni dogodki pa lahko tukaj najdejo svoj dom. Med rezervacijo lahko izbirate med več velikostmi prostora in celo uporabljate celotno kavarno, kjer lahko za mizami sedi do 200 ljudi.

Tudi nad gastronomsko ponudbo se ne morete pritoževati, saj ekipo Centrál Grand Café & Bar navdihujejo tako klasične jedi kot sodobna gastronomija, del prizorišča pa so tudi kavne specialitete in neustavljivo pecivo. Ob zahtevi za ponudbo lahko seveda prilagodite jedilnik datumu in vrsti dogodka ali pa celo zahtevate edinstveno kompozicijo.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Restavracija Gundel

Dopoldanski sestanek, popoldanska konferenca ali večerna gala večerja? Več kot 130 let stara palača Gundel bo zagotovo doživetje za vaš poslovni program! Prizorišče dogodkov lahko sprejme vse vrste formatov dogodkov, od poslovnih zajtrkov do partnerskih dogodkov, gala večerij z živo glasbo in plesom ter podelitev nagrad, zaradi česar je dobra izbira za reprezentativne dogodke in osebna srečanja.

Eden glavnih značilnosti Gundela je njegova gastronomija: profesionalno ozadje zagotavljata korporativni kuhar András Wolf in izvršni kuhar Róbert Vérten, glede na naravo dogodka pa je mogoče ustvariti tudi prigrizke, stoječo recepcijo, bife, postreženo večerjo ali edinstven meni.

Druga privlačnost Gundela je njegova prilagodljiva organizacija, saj se lahko v Palači odvija več vzporednih dogodkov, zato gostom ni treba menjati lokacij med profesionalnim in družabnim programom. Poleg tega storitev ni omejena na Palačo: Gundel Event & Catering je na voljo tudi na zunanjih lokacijah, tako da lahko uživate v Gundelovi gastronomiji in strokovnem znanju drugje.

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

New York Palace

Več kot 130 let star New York Palace je celoletno prizorišče za poslovne in družabne dogodke, ki ponuja 12 vrst sob, ki jih je mogoče uporabljati samostojno ali v kombinaciji med seboj. Manjše sejne sobe ali salon Palace so lahko primerni za sestanek vodstva, medtem ko je soba, ki sprejme do 500 ljudi, lahko odlična izbira za konference, partnerske dogodke ali gala večerje.

Kavarno New York lahko najamete tudi samostojno, tako da se bo vaš poslovni dogodek hitro spremenil v kompleksno budimpeštansko doživetje. Gastronomska ponudba je vredna ravni prizorišča: profesionalno vodstvo določata korporativni kuhar András Wolf in izvršni kuhar Zoltán Szűcs, odvisno od narave dogodka pa lahko izbirate med več meniji.

Če vse to ne bi bilo dovolj, je prizorišče povezano s petzvezdičnim hotelskim zaledjem Anantara New York Palace Budapest, tako da lahko dogodek, nastanitev in pogostitev organizirate v eni stavbi. Ne glede na to, kateri paket izberete, ste lahko prepričani, da bo vašo rezervacijo spremljalo namensko organizacijsko ozadje in profesionalna tehnologija!

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 9-11.