Letošnji Dan kave ponuja neomejene degustacije kave in ekstravagantno izbiro

Če vaša jutranja kava ni le kofeinski dvig, temveč pravi ritual, se boste 10. oktobra splačali odpraviti v dvorano D Millenárisa. (x)

Letos vas Dan kave čaka že štirinajstič, letos pa bo na njem tudi rekordno število razstavljavcev, posebne degustacije in programi, ki bodo všeč vsem, od začetnikov v domačih kavarnah do zagrizenih ljubiteljev specialitet.

Z vstopnico lahko ves dan neomejeno okušate kavo na stojnicah s kavo, medtem ko vas bodo domači pražarji, baristi in strokovnjaki za kavo vodili skozi vse bolj vznemirljiv svet črne pijače. Naučite se lahko pripraviti popolno kavo s filtrom, kapalnikom ali ročnim aparatom ali pa se celo seznanite s podrobnostmi domačega praženja.

Ljubitelji specialitet kave lahko uživajo v vodenih degustacijah, poleg kave pa lahko odkrijejo tudi čokolade, čaje, žgane pijače in posebne koktajle.

Eden najbolj ekstravagantnih programov letos je nedvomno kolo za pripravo kave, kjer bo delo z nogami bistvenega pomena za pripravo popolnega espressa.