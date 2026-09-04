Vodnik po doživetjih Csillaghegyja: program 6+1, zakaj se splača raziskati ta edinstveni del mesta

Za mnoge je ime Csillaghegy sinonim za celodnevno zabavo, a poleg znane termalne kopeli ta del mesta s svojimi edinstvenimi naravnimi danostmi skriva še veliko zakladov. Skočite na kolo ali se peljite z avtobusom HÉV in skupaj odkrijmo zvezde Csillaghegyja!

Csillaghegy v preteklosti

Vir: Budimpeštanska zbirka Metropolitanske knjižnice Szabó Ervin

Prvi razcvet območja Csillaghegyja lahko datiramo v rimske čase: tukaj so delovale vile, obdelovali so vinograde in uporabljali njegove obilne izvire. V srednjem veku je bil znan kot Pazanduk, kasneje pa se je na zemljevidih pojavil kot Kissing-puszta.

Močvirno, nenaseljeno območje je v osemdesetih letih 19. stoletja parceliral avstrijski general; Takrat je začel obratovati kamnolom Róka-hegy, leta 1888 pa je bila ob ulici Ürömi út zgrajena postaja Szentendre HÉV. Leta 1896 je 42 državnih uradnikov iz prestolnice ustanovilo Békásmegyer Tisztviselőtelep Egyesület (Uradno združenje naselij Békásmegyerja), do leta 1910 pa je bil na zakladniških zemljiščih, ki so jih kupili, zgrajen Csillaghegy, kot ga poznamo danes.

Med obema svetovnima vojnama je cvetoče naselje zraslo v skoraj neodvisno mestece: imelo je pošto, šolo in dva kina ter celo svojo igralnico! Leta 1950, ko je bila ustanovljena Velika Budimpešta, se je združila s 3. okrožjem, vendar je ves čas ohranila svoj mirni značaj vrtnega mesta.

Programi in doživetja v Csillaghegyiju danes:

Izhodišče dneva: Pekarna in mlečni bistro Csillaghegyi Megálló

Začnimo našo pot odkrivanja tam, kjer se začne vsak oddih v Csillaghegyiju: na postajališču HÉV! Mlečni bistro, ki se nahaja na naslovu Vasút sor 1, ima certifikat »trajnostni gostinski prostor« in ponuja sveže pecivo, sendviče in pecivo (vključno z brezglutenskimi in veganskimi dobrotami), poleg lahkih praženih kav pa ponujajo tudi nebeško penast kakav. Izkušnjo dopolnjujejo jajčni zajtrki, raznovrstno domače pecivo, delikatesni kotiček in prijazna postrežba.

1038 Budimpešta, Vasút sor 1.

Čudovit panoramski ogled: Kamnolom Róka-hegyi

Po zajtrku se lahko malo razgibate! Do našega drugega postanka lahko pridemo tako, da se povzpnemo na Ürömi út. Delo v apnenčastem kamnolomu Róka-hegyi se je nadaljevalo do štiridesetih let prejšnjega stoletja, njegovo dvorišče pa se odpira kot krajinska rana, ki je jasno vidna že od daleč nad Óbudo. Šele ko vstaneš, spoznaš, da je ta »rana« ena najlepših pohodniških točk v prestolnici: stene so namenjene plezalcem, nad njimi se vije učna pot, kamnolom pa je videti kot miniaturna različica Velikega kanjona. Z 254 metrov visokega vrha Róka-hegy se pred nami odpre dih jemajoča panorama: poleg vrhov Pilisa so jasno vidni tudi stebri mostu Megyeri, plošče Békás in voda Donave.

Poletni užitek: termalna kopališča Csillaghegyi Árpád in bazen Székely Éva

S površino več kot 90 tisoč kvadratnih metrov je termalno kopališče Árpád nedvomno največja zvezda okrožja. Svoja vrata je odprla leta 1919, s čimer je druga najstarejša plaža v Budimpešti, takoj za Palatinusom, njena voda, bogata s kalcijem in magnezijem, pa ima 23 stopinj. Malo ljudi ve, da je bil tukaj zgrajen prvi bazen z valovi v državi, prepričanje, ki stoji za njenim imenom, pa pravi, da je bil princ Árpád pokopan nekje tukaj. Slikovito zdravilišče je bilo leta 2018 razširjeno z wellness kompleksom z vplivi Bauhausa, tako da lahko zdaj vse leto uživamo v užitkih sveta savn, parka s tobogani in panoramskega bazena.

1038 Budimpešta, Pusztakúti út 2-6.

Sladko življenje na vrtu: bar in picerija Up & Down

Po obilnem ogledu Csillaghegyja je na vrsti kulinarično razvajanje! Nekaj minut hoje od postaje HÉV leži priljubljena restavracija domačinov Up & Down: tukaj pripravljajo najboljše pice v okrožju, narejene iz testa, ki je vzhajalo 48 ur, z italijanskimi sestavinami, v neapeljskem slogu in pečene v pečici! Široka ponudba pijač prispeva k dobremu vzdušju, vrt, ki je odprt do konca septembra, pa je prava skupnostna oaza, kjer se lahko ponovno (a upamo, da ne zadnjič) prepustimo življenjskemu slogu Csillaghegyja.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 12.

Nazaj v otroštvo: Palača čudes

Palača čudes se običajno smatra kot program za majhne otroke, a ko boste obiskali lokacijo, boste hitro spoznali, da je preizkušanje atrakcij vsaj tako zabavno kot odrasli, kot ko ste se jim prvič čudili kot majhen otrok – zaman, res ne morete prerasti znanstvenih poskusov in optičnih iluzij! Csopa je lahko celo odličen kraj za zmenke, saj ni boljše zabave kot skupni smeh med eksperimentiranjem ali lovljenjem drug drugega v zrcalnem labirintu. Ta izkušnja vas bo zagotovo še bolj zbližala z vašo ljubljeno osebo!

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Retro riviera: Római-del

Čeprav pravno pripada sosednjemu Rómaifürdőu, ob obisku Csillaghegyja ne smemo zamuditi najbolj romantičnega dela obale v Budimpešti, kjer pogled na vodo, vrbe in čolnarne, pomešan z vonjem po ocvrti slanini in langošu, prikliče vzdušje starih časov. Retro riviera je prijeten sprehod od postajališča HÉV vzdolž ulice Mátyás király út. Riviera pričakuje tiste, ki iščejo kakovosten čas in pristno sprostitev ob vodi, s svojimi mirnimi bifeji, kulturnimi programi, kraji za uživanje v skupnem obroku ter možnostmi izposoje kanujev in kajakov.

+1 Mestni praznik: Dan Csillaghegy (5. september 2026)

Z pristnim vzdušjem ulične zabave, družinskimi programi, koncerti in obrtnim sejmom vas 5. septembra čaka Dan Csillaghegy! Brezplačni dogodek, ki ga organizira Esernyós, bo vodil Steve Hajdú; čez dan se bodo na odru izmenjevali otroški koncerti, ansambel ljudskega plesa Göncöl, Mr. Crab in Fifty Five Silver, zvečer pa bosta zabavo popestrila The Carbonfools in Firkin. Poleg penečih piv, hladnih brezalkoholnih pijač, zlato rjavih langošov in okusnih kürtőskalácsa lahko seveda poskusite tudi torto Csillaghegy!