7 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti za september, prvi jesenski mesec

September ne more biti popoln brez očarljivih vodenih sprehodov, kjer ne bo manjkalo vznemirjenja in zanimivosti o zgodovini mesta. Raziskujmo!

Pod očarljivostjo Talije – sprehod skozi zgodovino gledališča

5. septembra se lahko udeležite posebnega sprehoda skozi zgodovino gledališča v prestolnici – tokrat lokacija ne bo prej viden del gledališča, temveč pokopališče Fiumei út. Na eno in pol do dve uri dolgem ogledu se kultura in vznemirjenje prepletata in vam ponujata nepozabne spomine. Obisk programa je popolnoma brezplačen, vendar se zaradi varnosti ne pozabite registrirati na spletni strani pokopališča!

Datum sprehoda: 5. september 2026

Dober večer, poletje, dober večer, ljubezen moja!

September se začne z vznemirljivo kriminalistično preiskavo, saj se lahko 5. in 12. udeležite očarljivega detektivskega sprehoda, ki ga bo vodil kriminalistični zgodovinar Péter Dulai, ki vas bo na podlagi originalnih kazenskih evidenc in fotografij popeljal skozi brutalni umor Szöllősija v Normafi. Na vrhuncu vala resničnih zločinov ni presenetljivo veliko zanimanje za dogodek, zato čim prej kupite vstopnice! Program priporočamo odraslim.

Datumi sprehoda: 5. in 12. september 2026

Glasba onkraj stekla

18. septembra lahko raziščete še nikoli videne prostore Hiše glasbe in skrivnosti melodij, ki tukaj odmevajo, vaša vodnica pa bo nihče drug kot učiteljica glasbe Dóra Tápai. Interaktivni 60-minutni ogledi stavbe so običajno razprodani, zato si, če ne želite zamuditi te posebne priložnosti, čim prej zagotovite mesto! Organizatorji program priporočajo predvsem obiskovalcem, starejšim od 16 let.

Datum ogleda: 18. september 2026

Smrt grofa

Ta mesec se lahko dvakrat udeležite interaktivne detektivske pustolovščine Pestbuda Walks, saj bo kriminalom prežeta Budimpešta 40. let prejšnjega stoletja oživela 19. in 26. septembra. Na 1,5–2-urnem kriminalnem ogledu lahko izsledite morilca nepričakovano umrlega grofa, medtem ko analizirate sodobne časopisne članke, zbirate dokaze in se seveda podate na pot do najpomembnejših lokacij skrivnosti. Rezervirajte vnaprej, saj je število ljudi omejeno!

Datumi ogleda: 19. in 26. september 2026

Véresmajor

Z grozljivo zgodovino Városmajorja se lahko seznanite z obiskom sprehoda hoszúklép.járunk? 20. septembra, ki predstavlja grozote terorja Puščičastega križa. V 150-minutnem programu lahko med sprehodom po krajih prevzema Puščičastega križa, nekdanjih strankarskih stavbah in znanih ter razvpitih hišah na ulici Maros izveste, kdo so bili strankarski delavci Puščičastega križa v 12. okrožju oziroma oče Kun. Dogodek priporočamo samo odraslim.

Datumi sprehoda: 20. september 2026

Literarno-gastronomski sprehod po pampah Lágymányosi

20. septembra se lahko podate po gastronomskih stopinjah osebnosti madžarske književnosti tako, da se pridružite tematskemu sprehodu Imagine. Vaše gastronomsko potovanje se začne na trgu Gárdonyi v 11. okrožju, po obisku restavracij na ulici Bartók Béla in zakladov peštanske strani mesta pa boste prispeli do vrveža ulice Ráday, kjer boste lahko izvedeli, katere so bile najljubše jedi Kosztolányija, Móricza ali Petőfija. Seveda sprehod ne more biti brez degustacije!

Datum sprehoda: 20. september 2026.

Doma v Csikágóju

Mesec se zaključi s pravo urbano zanimivostjo, saj lahko 26. septembra odkrijete ulico Nefelejcs, kjer se nahaja nekdanje stanovanje svetovno znanega industrijskega umetnika Mikse Rótha, ki ga je zagotovila Spominska hiša Róth Miksa, hkrati pa se lahko naučite zanimivih dejstev o območju takratnega »Csikágója« in njegovih zloglasnih legendah. Po dvournem sprehodu po zgodovini mesta in stavb, ki ga vodi muzeologinja Dóra Kolocz, si lahko brezplačno ogledate muzejske razstave!

Datum sprehoda: 26. september 2026.