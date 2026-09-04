Jesen se začne z brezplačnim družinskim programom v priljubljenem gledališču prestolnice

Konec septembra bo gledališče Kolibri ponovno namenjeno družinam in otrokom: občinstvo čakata festival Kolibri in družinski dan z brezplačnimi skupnostnimi programi, glasbo, lutkovnimi predstavami, ročnimi deli in praznično predstavitvijo. (x)

V povezavi s festivalom bodo med 21. in 26. septembrom na igralnih površinah Kolibrija prispele predstave iz programa HAM. Občinstvo si bo med drugim lahko ogledalo predstavo Prücsök, največji čarovnik gledališča Móricz Zsigmond, Drevo, ki sega v nebo lutkovnega gledališča Fabók Mancsi, Čarobni svet projekta Feledi, Pippilyjino nebo lutkovnega gledališča Bóbita in Vilinska gugalnica skupine Fitos Dezső.

Festival Kolibri se bo 27. septembra začel ob 11. uri s polaganjem venca k spominski plošči Henrika Keményja, sledili pa bodo glasbeni izbori, klovnovska predstava, program Anne Bágyi, Imreja Tóbiása, ki boža instrumente, in program Gyule Szarke z naslovom Tücsöklakodalom. Čez dan se bodo družine lahko udeležile zbiranja znamk, ročnih dejavnosti, poslikave obrazov, lutkovne predstave Lászla Vitéza in predstavitve knjige.

Za zaključek dneva si bo občinstvo lahko od 18. ure dalje v gledališču Kolibri ogledalo premiero igre Rojstvo sveta avtorjev Jánosa Zalána in Istvána Benedekfija.