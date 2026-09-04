Budimpeštanski festivalski orkester pozdravlja jesen z brezplačnim koncertom na prostem

Iván Fischer in Budimpeštanski festivalski orkester ponovno prebivalcem prestolnice ponujata poseben koncert na prostem: tokrat bo program na Trgu herojev.

Zahvaljujoč nenavadnim programom BFZ je vsako leto veliko priložnosti, da se klasična glasba nekoliko približa vsem. Takšna priložnost bo v soboto, 12. septembra, saj bo orkester pod vodstvom Ivána Fischerja jesen pozdravil z brezplačnim koncertom na prostem na Trgu herojev.

Na koncert, ki se začne ob 18.30, se splača priti pravočasno, saj organizatorji pripravljajo tudi sedeže za še bolj udobno koncertno izkušnjo. Večer bo postregel z odlično glasbo, kot je Schubertova 8. (“Nedokončana”) simfonija, Arvo Partov Poletni valček v izvedbi Otroškega zbora BFZ, koncert pa se bo zaključil s Prokofjevovo suito za Pepelko.