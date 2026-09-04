7 razstav septembra, ki jih ne smete zamuditi, če želite jesen začeti s kulturnimi doživetji

Spet je tu september, čas za nov začetek po vročinskem valu in poletnih počitnicah. Če iščete kulturno prenovo jeseni, smo zbrali najbolj vznemirljive razstave v Budimpešti, ki imajo svoje mesto na trenutnem programu.

Poletje sprememb // Prostovoljni center Partizán (4.–18. september 2026)

Kakšno je bilo živeti na Madžarskem poleti 2026, po odločilnih volitvah? Najboljša dela, ki jih je izbrala strokovna žirija na fotografskem natečaju, ki so ga razpisali prostovoljci Partizána, so zdaj na ogled in ponujajo osebno sliko sprememb in spreminjajočega se vsakdanjega življenja. Fotografije, posnete na ulicah, v parkih, na delovnih mestih, plažah in domovih, med drugim, rišejo poseben pečat poletja 2026: o tem, kaj je postalo drugačno, kaj je ostalo enako in kakšna upanja in vprašanja spremljajo obdobje sprememb.

Razstava ARC // Parkirišče na ulici Egry József (18. september 2026 – 18. oktober 2026)

Brezplačna razstava na prostem tudi letos čaka obiskovalce v Újbudi, vendar namesto v parku Bikás tokrat najdete nagrajena in miselno spodbudna dela na budimskem koncu mostu Petőfi, na parkirišču na ulici Egry József Tehniške univerze v Budimpešti. Med 18. septembrom in 18. oktobrom 2026 bodo ustvarjalci razstave javnega počutja s podnaslovom »Sprememba živčnega sistema« skozi slike izrazili, v kakšnem svetu bi radi živeli in kako je mogoče reflekse, občutke in javno razpoloženje ponovno premisliti v državi v tranziciji.

Svetovna razstava novinarske fotografije // Biodóm (25. september 2026 – 8. november 2026)

Budimpešta je ponovno dom najboljših novinarskih fotografij na svetu. Od 25. septembra bo posebna razstava v Biodómu ponudila vpogled v najpomembnejše in najbolj pereče zgodbe našega planeta. Med številnimi prispevki je neodvisna mednarodna žirija izbrala posnetke in fotoreportaže, ki ne le dokumentirajo dogodke našega časa, temveč tudi na niansiran način prikazujejo njihove človeške posledice. Slike na razstavi prihajajo iz mnogih delov sveta in se vrtijo okoli tem, ki vsak dan oblikujejo naš sedanjost. Fotografije se hkrati soočajo s težavami sveta in kažejo neverjetno moč, dostojanstvo in solidarnost, s katero se ljudje soočajo s temi situacijami.

Moje srce joče v notranjosti – Žalujoča dela // Galerija Budimpešta (do 22. novembra 2026)

Razstava se osredotoča na nenavadno temo in preučuje osebne in skupnostne razsežnosti žalovanja, hkrati pa poudarja, kako sta smrt in izguba v družbi postali vse bolj tabu. Razstavljena dela raziskujejo številne oblike žalovanja, od osebnih izgub in procesov spopadanja do kolektivnih travm, vojnih izgub in transformacijskih obredov. Razstava žalovanja ne obravnava kot zaprt proces, temveč kot izkušnjo, s katero se moramo naučiti živeti – o njem govoriti, se zanašati drug na drugega in iskati nove oblike povezovanja.

Humanistični pogled – Ponovno odkrivanje Nore Dumas // Hiša Mai Manó (do 25. oktobra 2026)

Posebna razstava ponuja vpogled v opus Nore Dumas, fotografinje, ki je zacvetela v Parizu. Umetnica, rojena v Budimpešti, je bila med obema svetovnima vojnama odločilna osebnost v moderni fotografiji, skupaj s sodobniki, kot sta Brassaï in André Kertész. Njene slike se osredotočajo na podeželsko življenje, vsakdanje delo in človeško prisotnost: delavci, živali in pokrajine oživijo z dokumentarno natančnostjo in zadržano poezijo. Razstava predstavlja edinstveno perspektivo fotografinje, ki je bila dolgo časa nezasluženo spregledana, a je bila zdaj ponovno odkrita in zdaj jo lahko vidite!

Ameriške sanje – Madžari v Združenih državah Amerike 1776–2026 // Madžarski narodni muzej (do 1. novembra 2026)

Vznemirljiva razstava Madžarskega narodnega muzeja ponuja vpogled v večstoletno zgodovino madžarsko-ameriških odnosov. Skozi osebne usode, posebne predmete in vznemirljive zgodbe »Ameriške sanje« prikazuje, zakaj so se milijoni Madžarov odpravili v Novi svet, kako so našli svoj novi dom in kakšen trajen pečat so pustili v Ameriki. Poleg vsakdanjega življenja izseljencev razstava oživlja tudi zgodbe madžarskih znanstvenikov, umetnikov, poslovnežev in hollywoodskih ustvarjalcev. Razstavo dopolnjuje panelna razstava »Prišli smo iz Amerike« v muzejskem vrtu.

Dres Kornéla Dávida Chicago Bulls (last Kornéla Dávida) in plošča Zsuzse Polgár, ki je članica Svetovne šahovske dvorane slavnih (last Zsuzse Polgár) – Foto: Madžarski narodni muzej

Washi | Tisoč obrazov japonskega papirja // Muzej azijske umetnosti Ferenca Hoppa (do 1. januarja 2027)

Razstava v Muzeju azijske umetnosti Ferenca Hoppa ponuja vpogled v raznolik svet japonskega papirja oziroma washija. Razstava s skoraj 200 artefakti, dokumenti in interaktivnimi elementi prikazuje, kako je ta poseben, ročno izdelan material postal odločilni del japonske kulture in vsakdanjega življenja. Od bivalnih prostorov do oblačil in ritualov do umetnosti ga lahko srečamo v neštetih oblikah. Spoznali bomo postopek, zgodovino in sodobne reinterpretacije tradicionalne izdelave papirja, hkrati pa bomo dobili vpogled v ohranjanje in restavriranje papirja.