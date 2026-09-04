5 nenavadnih iger v Budimpešti, ki bodo otvoritev septembrske sezone naredile nepozabno

Za ljubitelje gledališča imamo dobro novico: sezona kamnitega gledališča 2026/27 se začenja in septembra bo v priljubljenih gledališčih prestolnice na sporedu več predstav. Če komaj čakate, da se spet usedete v dvorano, odprite sezono z eno od naslednjih petih iger v Budimpešti!

REVIZOR РЕВИЗОР // Narodno gledališče

REVIZOR РЕВИЗОР je bil v sezoni 2025/26 velik uspeh ne le pri občinstvu, temveč tudi med stroko. Dobra novica je, da bo Gogoljeva klasika v režiji Atile Vidnyánszkyja ml. še naprej uprizarjana v Narodnem gledališču v sodelovanju z Narodnim gledališčem, Madžarskim dramskim gledališčem Zakarpatske županije, Narodnim gledališčem Győr in Gledališčem gradu Gyula! Predstava, polna grotesknega humorja in sodobnih refleksij, je na srečanju Narodnega gledališča osvojila nagrado za najboljšo predstavo, nagrajeni sta bili tudi Anita Polyák in Alexandra Pál, Dániel Séra in Tamás K. Jakab pa sta si delila nagrado Lajos Básti. (x)

Alíz – pusti me, da te pojem // Produkcija FÜGE, Átrij (8. september 2026)

Produkcija FÜGE se pripravlja na nenavadno predstavitev, in to na zunanji lokaciji. 8. septembra bo Čudežna dežela zaživela v Atriju oziroma natančneje v parku duš Čudežne dežele, kjer dr. Edit Antal – Judit Hernádi – prinaša nasmehe na obraze žalujočih otrok. Sem prihaja tudi glavna junakinja zgodbe, Alíz – Kata Pető: nekoč je bila odlična učenka, a njen nastop ni niti približno takšen, kot je bil, zato se mora izboljšati. Grozljivka se začne, resničnost 90-ih in belina klinike sta polni barv – toda ali lahko svoboda in družinska idila sobivata in ali bo prostor za ljubezen?

Čudni par // Gledališče Central (19., 24., 25. september 2026)

19. septembra bo v gledališču Central potekala vznemirljiva premiera: najbolj znana igra Neila Simona, Čudni par, prihaja v povsem novem prevodu Puskása Samuja in Puskása Dávida! Zgodba bi lahko bila celo drama o odnosih, a komični dvojec dveh dobrih prijateljev, Oscarja in Felixa, poskrbi, da se spremeni v komedijo. V naslovni vlogi bo občinstvo videlo Róberta Alföldija in Andrása Stohla, ki bosta prvič na istem odru, v drugih vlogah pa odlične igralce, kot so Róbert Marton, Attila Magyar, András Mészáros, Bálint Rada, Éva Lili Domokos in Mariann Hermányi.

Mož po imenu Ove // Gledališče Thália (26. in 27. september 2026)

Sezona 2026/27 se bo začela s premiero v gledališču Thália, kjer bo László Görög prvič na Madžarskem uprizoril svetovno znano zgodbo švedskega pisatelja Fredrika Backmana. Monoigra ponuja vpogled v življenje resnično nenavadne osebnosti: Ove preživlja vsakdanje življenje sam, nerodno sledi pravilom in se pritožuje, dokler se v sosednjo hišo ne vseli družina. Lik godrnjajočega vdovca postaja vse bolj niansiran, hkrati pa se temi žalosti in osamljenosti osvetlita na nov način. Intimni prostor studia Arizona ponuja popolno kuliso za razvoj monodrame 26. in 27. septembra.

Romeo in Julija // Gledališče MU (27. september 2026)

27. septembra se bo skupina Oberon lotila nič manjše naloge, kot da bo Shakespearov klasik oživila s pomočjo ene igralke, treh igralcev, dveh stolov in le nekaj rekvizitov. Tisti večer bodo v gledališču MU prevod Dániela Varrója, iskrivega humorja in celo kančka glasbe popestrili zgodbo o ljubimcih, tako da bodo večne replike resnično nagovorile mlade. Vse se bo zgodilo v 70 minutah: prizor na balkonu, krvava ograja in pogosto zastavljeno vprašanje. Zagotovo bo Romeo in Julija zdaj veliko več kot le obvezno branje!