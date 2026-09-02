5 čudovitih jesenskih doživetij, ki bodo letos dvignila korporativno team building na novo raven

Zdaj, ko se vsi počasi vračajo z dopustov, je čas za nekaj skupnih doživetij! Naslednjih pet lokacij in ponudnikov storitev pozna skrivnost resnično nepozabnega team buildinga – ponujajo več kot le vznemirljive programe, če se ekipa to jesen želi srečati zunaj pisarne. (x)

Rókusfalvy Etyek

Odmaknite se od vsakdanjega življenja in izberite Etyek kot svojo destinacijo – saj tukaj vsakdo najde idealen program zase! Ena največjih prednosti Rókusfalvy Etyek je, da ponuja resnično raznoliko team building izkušnjo: ogled z električnimi kolesi in električnimi valji za bolj aktivne, degustacijo vin za tiste, ki imajo raje bolj sproščeno sprostitev, in ogled z električnim avtobusom, ki vas bo seznanil z zgodovino Etyeka. Ljubitelji gastronomije lahko uživajo v skupnem obroku, degustaciji sirov in vin, tisti, ki bi se radi naučili, pa se lahko udeležijo team buildinga letnikov ali pa se naučijo znanosti degustacije vin na slepi degustaciji. Ekipa Rókusfalvy Etyek obožuje izzive, zato so odprti za edinstvene ideje in dodatne zahteve!

2091 Etyek, Újhegy 89.

BlueBerry Team Building

BlueBerry Team Building, ponudnik programov, specializiran za korporativno team building, ponuja nepozabna doživetja podjetjem s 15–500 ljudmi. Čeprav je njihov sedež v Budimpešti, lahko potujejo v kateri koli del države – s programi, o katerih se boste v pisarni še pogovarjali v ponedeljek. Verjamejo, da je team building dober, če se nikomur ni treba sramovati, zato ne govorijo o testih telesne pripravljenosti ali zlaganju balonov, temveč le o pravi sprostitvi, ki gradi skupnost. Vinska pustolovščina Szentendre, izziv skrivnostnega mesta, obrtna delavnica, družabni večer – preprosto izberite med programi, ki so vam posebej priporočeni za jesensko obdobje!

Landventure

Landventure vas vabi na urbano raziskovanje v najlepših delih Budimpešte. Med nenavadno misijo sodelujete v majhnih ekipah in razvozlate skrivnost – za to boste potrebovali le pametni telefon, učinkovito sodelovanje in malo ostrine vida. Začnite, kadar koli želite, saj je igra na prostem popolnoma prilagodljiva in ne zahteva predhodnega dogovora. Igrate lahko celo v angleščini, misiji lahko dodate svoje besedilo in za vsako uganko lahko prosite za 3 pomočnike, tako da se bo igra zagotovo končala z uspešno izkušnjo. Odlična izbira, če iščete program za krepitev timskega duha z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Zvezdni observatorij Svábhegyi

Če to jesen izberete Zvezdni observatorij Svábhegyi za prizorišče za krepitev timskega duha, boste imeli povsem drugačno izkušnjo. V največjem observatoriju v Budimpešti, Normafi, bodo skrivnosti vesolja razkrite v zaprtih prostorih in na prostem, s strokovnim vodstvom, lahko pa celo zahtevate VIP demonstracijo astronomije. Odkrijete lahko legendarni teleskop Miklósa Konkoly-Thegeja, znamenito budimpeštansko kupolo, in si ogledate vesolje kot še nikoli prej. Zagotovo ne doživiš tako eterične pustolovščine vsak dan!

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Avanturistična vas Tordasi

Le dvajset minut iz Budimpešte vas čaka zahodnjaška avanturistična vas. Avanturistična vas Tordasi ponuja dva paketa za tiste, ki iščejo resnično nenavadno izkušnjo team buildinga: lahko preživite cel dan na “divjem zahodu”, med katerim se lahko odpravite na rodeo, sodelujete na olimpijskih igrah Divjega zahoda, pokosite v pristni restavraciji v zahodnjaškem slogu in nato dan zaključite s sobo pobega in snemanjem filma. Če nameravate dlje spati, izberite dodaten paket z nastanitvijo, zajtrkom na kmetiji in zabavo zvečer!

2463 Tordas, Öreghegyi út Avtocesta M7, izvoz Tordas