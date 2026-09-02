10 posebnih programov, kjer lahko spoznate judovsko kulturo z nove strani

Sprehodi po mestu, gastronomska doživetja, koncerti in festivalsko vzdušje napolnijo ulice, trge in mogočne sinagoge Pešte, kjer mesto septembra gosti številne judovske dogodke.

Praznik soli // City Hall Park (30. avgust 2026)

Enega najuspešnejših gastro festivalov v državi organizirajo že desetič: 30. avgusta je spet tu festival Sólet! Sólet ni samo fižolova jed: ima tisoč obrazov, pripravljajo ga različno od gospodinjstva do gospodinjstva in od dežele do dežele. V parku Városháza lahko okusite štiri vrste interpretacij ambasadorjev dogodka.

Glasovi judovske duše – Interpretirali svetovno znani umetniki: Netanel Hershtik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossmann // Sinagoga na ulici Dohany (2. september 2026)

Sinagoga na ulici Dohány bo 2. septembra na Judovskem kulturnem festivalu prizorišče redkega umetniškega srečanja. Ta večer bodo na oder stopili svetovno znani kantor Netanel Hershtik, Kossuthov nagrajenec violinist Kelemen Barnabás in dirigent Daniel Grossmann skupaj s simfoničnim orkestrom MÁV, da se večstoletna tradicija in umetniška odličnost krepita in obujata večne vrednote, ki se prenašajo iz roda v rod.

Ulica Sálom – sodobni judovski kulturni in umetniški festival // Ulica Csányi (6. september 2026)

Predstavlja najbolj razburljiv in barvit program doslej na temo, ki jo je izbral Dnev evropske judovske kulture, ki je po vsej Evropi enaka: ljubezen. 6. septembra popoldne bi lahko praznovali tudi na ulici Csányi z gastronomskimi predstavitvami, degustacijami vin, različnimi koncerti in obrtnimi delavnicami, med drugim na brezplačnih programih.

Judafest // Trg Klauzál (6. september 2026)

V osrčju judovske četrti, na Trgu Klauzál, vas 6. septembra vse popoldne pričakuje Judafest s fotografsko razstavo, branji, pevskim zborom, Baby Ravom in vznemirljivimi spremljevalnimi programi. Ko se znoči, lahko slišite koncert Hawaras Klezmer Banda z Dunaja, zvečer pa dan na brezplačnem festivalu zaključi koncert Máklikőrja.

Vrt večnosti: sprehod po judovskem pokopališču – voden sprehod // Salgótarjáni street cemetery (6. september 2026)

6. septembra dolg sprehod. gremo? na sprehodu po pokopališču v ulici Salgótarjáni lahko spremljate vzpon in padec madžarskih Judov, ki so po besedah Endreja Adyja »naredili Budimpešto za nas«. Pokopališče je svoja vrata odprlo po združitvi mesta, na njem so bili pokopani najbogatejši tajkuni tistega časa in njihove družine. Njihovi mavzoleji so dela najslavnejših arhitektov s preloma stoletja, ki še danes kažejo na prestiž in bogastvo svojih lastnikov.

Zgodbe iz sinagoškega trikotnika – voden sprehod (6., 13., 27. 9. 2026)

Odkrijte, kako vas očara neprimerljivo vzdušje »mesta v mestu«! Ko se 6., 13. in 27. septembra sprehodite med tremi sinagogami, lahko razumete, zakaj je to postal najbolj kontroverzen in zabaven del mesta. Zidovi hiš poleg vodnika pripovedujejo zgodbo o tem, kako so po ulicah girbe-gurba drug ob drugem v miru živeli Judje in kristjani, Armenci in Grki, pridni trgovci in boemi.

Voden sprehod po dveh sinagogah – in naprej // Sinagoga na ulici Dohány in sinagoga Rumbach (18. september 2026)

V ulicah Dohány in Rumbach Sebestyén v Pešti se v zaprtih ali trenutno odprtih razstavnih prostorih ohranjajo judovska kultura, zgodovinska dediščina in tradicija peštanskih Judov. Na tem sprehodu lahko obiščete te svete prostore in ne le spoznate zgodovino Judov, povezanih z Budimpešto, ampak dobite tudi celovito sliko o osnovnih konceptih judovstva in tradicijah, ki se pojavljajo na vseh področjih življenja.

Od sinagoge do dvorane za sabljanje: Zgodba o pozabljeni judovski četrti v Angelföldu – voden sprehod (19. september 2026)

Šport, arhitektura, zgradbe s spreminjajočimi se funkcijami in judovstvo – eno izmed čudovitih in skoraj neznanih sinagog v Budimpešti lahko obiščete na res kompleksnem sprehodu. Če ogled ni bil dovolj, je resnično edinstvena tudi zgodovina lokacije, o kateri boste lahko izvedeli 19. septembra na vodenem sprehodu v Angyalföldiju.

Pozdravljeni, Sabes! Živjo, Sukot! // Golem (25. september 2026)

Napis HELLO! serija je edinstvena mešanica brezplačne univerze in družinske večerje, kjer lahko 25. septembra ob okusnih jedeh spoznate tradicijo praznikov Šabos in Sukot. Zvečer lahko na pravi večerji Sábes poslušate zanimivosti o praznikih od Andrása Borgule.

Mednarodni geto: zgodovina zaščitenih hiš Újlipotváros – voden sprehod (27. september 2026)

Dolg sprehod. gremo? 27. septembra lahko obiščete zaščitene hiše nekdanjega mednarodnega geta, kjer so se množice gnetle v pred nekaj leti dokončanimi velikimi meščanskimi prostori, ki so odražali najsodobnejši okus, in kleti stavb na črni točki zgodovine Budimpešte. Spoznaš te prostore, edinstvene zgodbe in reševalcatudi junaki misije.