Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 24.–30. avgust 2026

Zadnji teden avgusta je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

BotanicArt – Oázis: avgust // Hiša umetnosti, Veszprém (26. avgust 2026)

Avgustovska programska serija BotanicArt vas v avgustu čaka z gastronomskimi izleti. Za zaključek meseca oživijo pokrajine in gastronomske tradicije Norveške od Osla do Bergena, dopolnjene s fotografijami, zgodbami in skandinavskimi okusi.

Gozdna joga v Bánya Kert (26. avgust 2026)

Vabljeni ste na vznemirljiv program samospoznavanja 26. avgusta, ki ga skupaj organizirata Reset Vibes in Bánya Kert v Salföldu: gozdna joga bo potekala na čudovitem kraju, obdanem z drevesi in gozdom.

Festival Tábor // Alsóörs (26.–29. avgust 2026)

Se pripravljate na zadnjo veliko zabavo poletja ob Blatnem jezeru? Festival TÁBOR v Alsóörsu vam bo štiri dni prinesel občutek pristnega rocka, s plažo, pivom, soncem in številnimi domačimi in tujimi izvajalci. Na festivalu ob Blatnem jezeru vam bodo trdi rifi, skupno petje in nepozabni poletni trenutki zagotovili slovo od sezone.

Odkrivanje novega kraja je lahko tudi odličen program ob Blatnem jezeru:

Novice ob Blatnem jezeru: 6 vznemirljivih gastronomskih krajev in znamenitosti, ki jih morate to poletje še odkriti

Novice ob Blatnem jezeru: 6 vznemirljivih gastronomskih krajev in znamenitosti, ki jih morate to poletje še odkriti

Ob Blatnem jezeru je še vedno nekaj novega za odkriti, če želite serijo doživetij poletja 2026 kronati z nepozabnimi okusi in programi.

VII. Boglart // Balatonboglár (26.–30. avgust 2026)

Boglart je več kot le festival: v zadnjih dneh avgusta vas v Balatonboglárju čaka posebno doživetje. Čez dan vas bodo zanimali tečaji in delavnice ljudske glasbe, zvečer pa koncerti in plesišče, ki traja do zore. Program, ki ga ne smete zamuditi, če se želite kot del živahne skupnosti od blizu spoznati z ljudskimi glasbenimi tradicijami Karpatske kotline.

Večeri z akustično kitaro na terasi Zelna // Balatonfüred (27. avgust 2026)

Na eni najlepših teras v Balatonfüredu so vrhunsko vino, sezonske jedi in nežna glasba z akustične kitare popolna spremljava poletnih večerov. Na terasi bistra Zelna glasba Mátyása Petschovskyja ustvarja vzdušje glasbene podlage za sproščen večer poln pogovorov.

Filmski piknik Veszprém-Balaton // Veszprém in Balatonfüred (27.–29. avgust 2026)

Med 27. in 29. avgustom v Veszprému in Balatonfüredu čaka navdušene gledalce in filmske ustvarjalce prenovljen filmski dogodek. V okviru lahkotne in pomenljive rekreacije se lahko srečate z najboljšimi madžarskimi filmi. Občinstvo naj bi si ogledalo približno šestdeset filmov, priložnost bo za ponovni ogled najboljših filmov preteklega leta, pričakujejo pa se tudi premiere. Poleg projekcij vas čakajo tudi srečanja z občinstvom, koncerti, otroški programi in okrogle mize.

Poletni zaključni festival v Bányi // Salföld (27.–29. avgust 2026)

Namesto žalovanja za poletjem bo Bánya sezono zaključila s tridnevnim mini festivalom. Med 27. in 29. avgustom bosta nastopila Sierra Delta in Platon Karataev DUO, zadnja zabava poletja pa bo BeMassive Day&Night Party do 1. ure zjutraj.

Sokratova obramba // Kultkikötő, Balatonföldvár (28. avgust 2026)

Platonova Sokratova obramba ne bi mogla biti bolj relevantna z vidika vrlin, morale, argumentacije in filozofije. Predstava je sestavljena iz štirih proznih in petih glasbenih stavkov. Glasba se v delu pojavlja z enakim poudarkom kot prozni govori. Ni le služabnica predstave, temveč tudi samostojna etuda, ki odraža skladateljevo duševno stanje, ki ga vzbujajo Sokratove misli.

Pansoni na krilu // Agóra, Veszprém (28. avgust 2026)

Od poletja se lahko poslovite s francoskimi šansoni v Veszprému, kjer bodo 28. avgusta park Táborállás napolnile francoske melodije. Po pantomimski predstavi Csabe Méhesa bodo Boggie in Gábor Antal ter Eszter Kárász s svojimi čustvenimi večeri šansonov obudili romantični svet Pariza. Poleg koncertnih doživetij lahko družine uživajo tudi v spretnostnih igrah, na igrišču, napihljivem gradu, poslikavi obrazov in obrtnem sejmu. Dogodek je brezplačen.

Geszti // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (28. avgust 2026)

Péter Geszti, frontman skupine Positive Energy, bo v živo v spektakularnem odrskem okolju, z veliko humorja in iskrenimi besedili, izvedel plesne uspešnice Rapülők, ki bodo pretresle stadione, funky pesmi Jazz+Az, pop dobrote Gringó Sztár in Létávágygerjesztő.

Filmio Moziklub // Balatonfenyves (28. avgust 2026)

V brezplačnem vrtnem kinu Filmio Moziklub vas čakajo zvezdnato nebo, projekcije na prostem in pristno poletno večerno vzdušje. Na zadnji poletni projekciji bo na platnu znova oživela (delno) zgodba o Blatnem jezeru: predvajan bo filmski hit iz leta 2024, Naključno sem napisal knjigo.

Vodeni vinski sprehod v Badacsonyju (28. in 29. avgust 2026)

Med programom bomo obiskali tri vinarne, kjer bomo med potovanjem od kleti do kletiNa vsaki lokaciji lahko poskusite 3 vrste vina. Vina predstavljajo kmetje sami: povedo vam o svoji zgodovini, značilnostih vinske regije in sortah, ki jih boste poskusili. Na vsaki postaji je k vinu priložen prigrizek.

Gradski zločin – interaktivna preiskava // Grad Festetics, Keszthely (29. avgust 2026)

Podajte se na nepozabno pustolovščino, ki obljublja skrivnosti in nepričakovane preobrate! Posebno potovanje skozi čas, čudovita okolica, kjer se zgodi skrivnostni zločin! Če se prijavite, boste med igro morali s pomočjo preostalih namigov, dokazov in svoje iznajdljive duhovitosti rešiti nepričakovan umor.

Družinski dan Agóra v parku Táborállás // Veszprém (29. avgust 2026)

Družinski dan Agóra v parku Táborállás 29. avgusta bo vključeval barvite odrske predstave in popoldanske družinske programe. Interaktivno pripovedovanje zgodb, uspešnice Beatlov, koncerti, obrtne delavnice, igralni park in nešteto brezplačnih doživetij bodo poskrbeli za dobro zabavo vseh starosti.

Koncert v spomin na Tino Turner // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (29. avgust 2026)

Poseben koncertni šov, ki se poklanja neprimerljivemu opusu Tine Turner. V produkciji lahko slišite tri fantastične madžarske pevke – Lindo Király, Réko Koós in Jennifer Szirota – ki so vse na odru ves čas produkcije in s krepitvijo energije druga druge ustvarjajo elementarno vzdušje, ki je zaznamovalo koncerte Tine Turner.

»Brunch and Beats« – Prosecco Party // Balatonfüred (30. avgust 2026)

Zadnjo poletno nedeljo si privoščite koktajl s šampanjskim brunchom v Balatonfüredu! Na Kedves Cukrászda Prosecco Brunch Party si lahko privoščite okusen brunch, Bellini, Mimosa, Hugo in druge koktajl specialitete, medtem ko DJ Schneider G. poskrbi za sproščeno vzdušje v Balatonfüredu.

Vinska tura okoli hriba Tóti (30. avgust 2026)

Obiščete lahko tri vinogradniške hribe – Tóti, Sabar in Örsi – po skrivnih poteh, ki jih poznajo le domačini, in si na vsakem hribu ogledate klet.