Najbolj priljubljena brezplačna razstava v Budimpešti najde nov dom

Letos bo največja razstava javnega dobrega počutja v državi potekala že 26. zapored: ARC bo na novi lokaciji predstavil najbolj vznemirljive plakate leta s socialno tematiko.

Brezplačna razstava na prostem tudi letos čaka obiskovalce v Újbudi, vendar namesto v parku Bikás tokrat lahko nagrajena in miselno spodbudna dela najdete na budimskem koncu mostu Petőfi, na parkirišču Tehniške univerze v Budimpešti na ulici Egry József.

Med 18. septembrom in 18. oktobrom 2026 bodo ustvarjalci razstave javnega dobrega počutja s podnaslovom “Sprememba živčnega sistema” skozi slike izrazili, v kakšnem svetu bi radi živeli in kako je mogoče v spreminjajoči se državi ponovno premisliti o refleksih, občutkih in javnem razpoloženju.

Več informacij najdete na spletni strani in Facebook strani revije ARC.