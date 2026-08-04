12 tečajev joge na prostem v Budimpešti, kjer polnjenje baterij avgusta dobi nov pomen

Poleti je najbolj ekstravaganten studio nič drugega kot narava sama, zato se v Budimpešti začenjajo številni tečaji joge na prostem. Ne glede na to, ali se spoznavate ali se udobno gibljete v svetu asan, boste uživali v katerem koli od naslednjih dogodkov!

Joga ob sončnem zahodu na strešni terasi hotela Continental (4. in 11. avgust 2026)

To poletje lahko jogo na najzelenejši strešni terasi v mestu vadite še dvakrat, obrnjeni proti Citadeli, in uživate v božanju zahajajočega sonca. Med 70-minutno vadbo bosta 4. avgusta v središču pozornosti gibljivost in povečanje gibljivosti telesa, 11. avgusta pa odpiranje prsnega koša, ob mlaju. Vstopnina znaša 6000 forintov, za kar boste po tečaju prejeli tudi majhno osvežilno pijačo.

Joga v parku (5., 12., 19. in 26. avgust 2026)

Ob Hiši tisočletja, pri Rudolfovem kipu, se lahko vsako sredo od 18. ure udeležite tečajev z različnimi temami: 5. avgusta joga za hrbtenico, 12. dinamična joga, 19. joga za sproščanje stresa, 26. pa bo hrbtenica spet v središču pozornosti. Za udeležbo je potrebna predhodna spletna prijava!

Sončni zahod za polnjenje energije na Margaretinem otoku (5. avgust 2026)

5. avgusta se bosta veselje gibanja in spokojnost narave ponovno srečala na Margaretinem otoku, začenši ob 19. uri. Dogodku v čast na Nagyrétu se lahko pridružite, ne glede na to, ali ste začetnik ali napredni izvajalec. To je odlična priložnost, da se sredi tedna malo odmaknete od vsakdanjega življenja.

Joga ob sončnem zahodu in bazenski salon na strehi v The Private Rooftop (6. avgust 2026)

Za tiste, ki bi radi vadili na resnično posebni lokaciji, ponujamo tečaj joge v kombinaciji z bazenom na strešni terasi The Private Rooftop. V bazenu se lahko ohladite med 17.00 in 19.15, nato pa sledi vadba jin joge za sproščanje stresa nad mestom. Izkušnja se zaključi s sprostitvijo v zvočni kopeli, po potrebi pa si boste lahko izposodili vzmetnico.

Vadba na prostem na Margaretinem otoku (6. avgust 2026)

Pripravite se na vikend s šestdesetminutno vadbo joge s počasnim tokom na Margaretinem otoku 6. avgusta. Vadba na prostem v veliki skupini bo potekala od 18.00 na travnati površini Alsó-Nagyrét, z vami pa lahko gre celo vaš pes, na koncu tečaja pa lahko profesionalnega inštruktorja počastite z nekaj denarja.

Sunset Flow v Millennium House (6., 13., 20. in 27. avgust 2026)

Ljubitelji joge naj se ob četrtkovih večerih odpravijo tudi v Mestni park, saj se lahko tisti dan prepustijo svoji strasti ob Millennium House. Začetnikom prijazen hatha flow se bo začel ob 18.45 pod odprtim nebom 6., 13., 20. in 27. avgusta. Ne pozabite se prijaviti in si vsak četrtek rezervirati uro zase!

Začetek dneva z jogo na prostem v parku Bikás (8. avgust 2026)

Nič ni boljšega kot začetek vikenda z osvežilno jogo – še posebej, ko dihalne vaje dvignejo tudi raven dopamina in energije! Za to bo 8. avgusta v parku Bikás, na območju med Tétényi út in jezerom, po zaslugi Kitty Petrás. Tečaj se začne ob 19.30, če bi se želeli udeležiti, prosimo, da to sporočite inštruktorju v sporočilu!

Joga na prostem v Mestnem parku (10., 17., 24. in 31. avgust 2026)

Začetniška in napredna inštruktorica joge Janka Zsoldos ob ponedeljkih v Mestnem parku vabi začetnike in napredne učence, da se lahko napolnite z energijo po dolgih delovnih dneh. Pričakujete lahko lahkotne, gibljive ure, prežete s ptičjim petjem, svežim zrakom in bližino narave. Kotizacija za udeležbo znaša 3000 HUF, za več podrobnosti se obrnite na Janko prek Messengerja!

Joga ob sončnem zahodu 3.0 v Vrtu filozofov (10. avgust 2026)

Krisztina Kreitner vas ponovno vabi na vadbo ob sončnem zahodu v Vrtu filozofov, na dosegu roke od kipov. Pod odprtim nebom, nad mestom, joga nidra dobi povsem nov pomen, zato bo vseh 75 minut gibanja zvečer zagotovo trajno doživetje. Dobimo se ob 18.50, ne puščajte svoje podloge in dobre volje doma!

Joga piknik na zasebnem vrtu Vile 11 (11. avgust 2026)

Če ste prejšnjega zamudili, je tukaj vaša priložnost, da se udeležite joga piknika na zasebnem vrtu Vile 11. Na lokaciji 2. okrožja bosta 11. avgusta glavno vlogo igrala napolnitev z energijo in sproščanje: večer se začne z jogo na prostem ob 18.00, sledi sprostitev s kristalnimi pojočimi skledami, doživetje pa bo kronalo skupno malico v pravljičnem, zelenem okolju. Kotizacija za udeležbo znaša 12.000 HUF, organizatorji vam bodo zagotovili tudi joga podlogo in majhno presenečenje.

Joga, meditacija, utrinki v Normafi (12. avgust 2026)

Med avgustovskim meteorskim dežjem, ko je svetlobno onesnaženje najnižje, se lahko v sredo zvečer udeležite resnično posebne ure joge. Vadba se začne ob 19.30 in konča z meditacijo v zvočni kopeli, a se bo splačalo ostati tudi po njej, ležati na vzmetnici in skupaj loviti utrinki v Normafi. Kotizacija za udeležbo znaša 4500 HUF in je potrebna registracija.

Sončni zahod v vrtu filozofov (29. avgust 2026)

Brezplačen tečaj joge, primeren za začetnike, vas bo popeljal29. avgusta bomo imeli seanso ob sončnem zahodu v Vrt filozofov. Zahvaljujoč toku vodenja z dihanjem se bo vaš um umiril, praksa pa se bo zaključila z daljšo sprostitvijo, med katero vam bo k popolni sprostitvi pomagal tudi vetrni zvonček Koshi.