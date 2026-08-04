Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 3.–9. avgust 2026.

Prvi teden avgusta je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za razstave, gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Ljubimci iz Ancone // Siófok (3. avgust 2026)

Zgodba o Ljubimcih iz Ancone, polna zimzelenih uspešnic, humorja in nesporazumov, prihaja na oder na prostem Kálmán Imre v Siófoku 3. avgusta. Priljubljena glasbena komedija obljublja brezoblačno poletno večerno sprostitev na obali Blatnega jezera z izjemnimi madžarskimi igralci in pristnim italijanskim občutkom za življenje.

Festival AUER // Veszprém (3.–9. avgust 2026)

Poletne melodije Veszpréma bodo letos ponovno odmevale na festivalu Auer med 3. in 9. avgustom. Na enem mestu se združujejo izvajalci svetovnega formata, edinstvena prizorišča in nepozabna koncertna doživetja. Če iščete eleganten, a hkrati navdihujoč kulturni program, se avgusta splača pridružiti praznovanju klasične glasbe!

Imre Csuja: Moje življenje – biografski stand-up večer // Szigliget Várudvar (5. avgust 2026)

Serija Moje življenje je »mešanica« stand-upa in biografske igre. Glavni junaki pripovedujejo najpomembnejše dogodke svojih življenj na humoren, samoironičen način. 5. avgusta se bo Imre Csuja v Szigliget Várudvarju podal na drzno pustolovščino: prvič bo stopil na oder, da bi povedal zgodbo svojega življenja.

Lepotica in zver – vrtni kino // Alsóörs (5. avgust 2026)

Eden najbolj romantičnih programov poletnih večerov se ponovno seli v Alsóörs: vrtni kino 5. avgusta pričaka ljubitelje filma pod zvezdnatim nebom. Tokrat pravljična zgodba Lepotica in zver oživi na odprtem platnu, kjer vonj svežih kokic, poletni zrak in čarovnija brezčasnih klasik dopolnjujejo doživetje.

BotanicArt – Oaza: avgust // Hiša umetnosti, Veszprém (5. avgust 2026)

Programska serija BotanicArt vas v avgustu čaka z gastronomskimi potovanji. Na posebnih okusnih potovanjih lahko okusite številne kulture, od rimskih legend in okusov, povezanih s praznikom Device Marije, do svetovnih različic lecsó in raznolike zgodovine kruha. Za zaključek meseca oživijo pokrajine in gastronomske tradicije Norveške od Osla do Bergena, dopolnjene s fotografijami, zgodbami in skandinavskimi okusi.

Voden večerni ogled ruševin pavlinskega samostana v Salföldu (6. avgust 2026)

Zgodovina ruševin pavlinskega samostana v Salföldu in naravni zakladi območja oživijo 6. avgusta. Na tem profesionalno vodenem ogledu se lahko seznanite s preteklostjo pavlinskega reda, zgodbo o svetem Pavlu Puščavniku in posebnimi vrednotami Örsi-hegyja. Lahek, 6-kilometrski pohod se začne iz Ábrahámhegyja in vas v 3,5 urah popelje do slikovitih ruševin, z le 100 metri višinske razlike.

Večeri z akustično kitaro na terasi Zelna // Balatonfüred (6. avgust 2026)

Na eni najlepših teras v Balatonfüredu so vrhunsko vino, sezonske jedi in nežna glasba z akustične kitare popolna spremljava poletnih večerov. Na terasi bistra Zelna bo glasba Mátyása Petschovskyja trikrat ustvarila vzdušje glasbene podlage za sproščen večer poln pogovorov.

Kino PikNik: Bohemian Rhapsody // Balatonkenese (6. avgust 2026)

V kinu PikNik v Balatonkeneseju si lahko 6. avgusta pod zvezdnatim nebom pred ogromnim platnom ogledate Bohemian Rhapsody, legendarno zgodbo skupine Queen. Prinesite odejo, spakirajte košaro za piknik in uživajte v posebnem vzdušju kina na prostem!

14. Palozna Jazz Picnic (6.–8. avgust 2026)

Eden najbolj priljubljenih poletnih festivalov v Blatnem gorovju se letos vrača: Palozna Jazz Picnic bo tri dni napolnil vinograde z glasbo. Med 6. in 8. avgustom vas v Palozini čakajo jazz, funk, soul in lahke poletne melodije, domače in mednarodne zvezde ter piknik z vinskimi kozarci.

Altér Feszt // Gyenesdiás (6.–9. avgust 2026)

Altér Feszt vas v Gyenesdiásu štiri dni čaka z glasbo, poletnim vzdušjem in brezplačnimi koncerti. Med 6. in 9. avgustom se bodo na odru izmenjevali izvajalci, kot so Péterfy Bori & Love Band, Anima Sound System in Mehringer, za vzdušje pa bodo v večernih urah poskrbeli tudi DJ-ji. Festival ob Balatonu obljublja pravo poletno poslovilno doživetje za vse starosti.

Vinski festival Almádi // Balatonalmádi (od 7. avgusta 2026)

Eden najbolj priljubljenih poletnih dogodkov v Balatonalmádiju bo avgusta Platán korzó znova napolnil z življenjem. Vinski festival dva tedna, med 7. in 23. avgustom, ponuja lokalna vina, gastronomske dobrote, koncerte in vzdušje Balatona.

II. Dvoboj Szürkebarát // Badacsonytördemic (7. avgust 2026)

Na II. dvoboju Szürkebarát 7. avgusta bo 28 vinarjev predstavilo raznolikost svojih vin, pridelanih iz priljubljene sorte v Badacsonytördemicu. Med sprehodno degustacijo lahko odkrijete vina Szürkebarát iz Badacsonyja, madžarskih in tujih vinarjev, večer pa bodo dopolnili nastopi, orgelski koncert in kulturni programi.

Frenk v rudniškem vrtu (7. avgust 2026)

7. avgust-Frenk prihaja na oder Bánya Kert v Salföldu. Glasba izvajalca, ki je aktiven že več kot dve desetletji, združuje elemente rocka, popa, funka, jazza in šansona, zato vsak njegov koncert ponuja edinstveno izkušnjo. Nekdanji član skupine Hiperkarma in stalni pevec skupine Budapest Bár bo ob 21. uri stopil na oder za atmosferski poletni koncert v osrčju porečja Káli.

KultTér: Glasbeni večer Dóre Szinetár in Ildikó Hámori // Siófok (7. avgust 2026)

7. avgusta vas v KultTérju v Siófoku čaka prijeten glasbeni večer. Dóra Szinetár in njena mama Ildikó Hámori bosta prvič skupaj nastopili na odru z osebnimi zgodbami. Pesmi, poeziji in prozni odlomki z globino in humorjem obujajo najpomembnejše trenutke materinstva, družine in življenja.

Brezplačna joga na Veliki plaži // Káptalanfüred (7.–9. avgust 2026)

Začetniki in napredni jogaši so med 7. in 9. avgustom dobrodošli na Veliki plaži v Káptalanfüredu na brezplačni vadbi joge, ki bo nahranila tako telo kot dušo.

Festival RockBalaton // Fonyód (7.–9. avgust 2026)

Fonyód bo med 7. in 9. avgustom ponovno gostil festival RockBalaton. Tri dni bodo na odru nastopile ikonične skupine in ključni izvajalci madžarske rock glasbe. Poleg koncertov prizorišče na obali Blatnega jezera ponuja tudi kampiranje, gastronomsko ponudbo in pravo festivalsko vzdušje za ljubitelje rock glasbe.

Osrednje poletje na dvorišču gradu Szigliget (od 8. avgusta 2026)

Osrednje poletje se bo tudi letos preselilo na dvorišče gradu Szigliget, kjer na odprtem odru občinstvo čakata dve priljubljeni komediji Centralnega gledališča. 8. avgusta bo predstavljena s Tonyjem nagrajena klasika Neila Simona, Čudni par, v kateri igrata Róbert Alföldi in András Stohl. Sončne zahode na Blatnem jezeru lahko kronate s smehom in odličnimi gledališkimi doživetji na slikovitem grajskem dvorišču.

Vodeni ogled Vasarelyja // CODE Veszprém (8. avgust 2026)

Kaj točno pomeni op-art? Kako je Victor Vasarely postal svetovno znani pionir tega sloga? In kako je Blatno jezero oziroma par zeber povezan z njegovim življenjem? Vsako soboto, vključno z 8. avgustom, vas med 16. in 18. uro pričakuje CODE Veszprém, kjer se lahko z vodenim ogledom podrobneje seznanite z Vasarelyjevim čarobnim svetom.

Družinska sobota v Liliom-Gasztrokert // Káptalantóti (8. avgust 2026)

Liliomkert v Káptalantótiju 8. avgusta družine pričakuje z gastronomskimi doživetji, ročnimi deli in raznolikimi programi. Tržnico ob Balatonu dopolnjujejo ustvarjalne delavnice, otroško gledališče, koncert keltske ljudske glasbe ter okusni prigrizki in lokalni okusi.

Viki Lábasin večer, posvečen umetnosti – Moje srce igra // Kultkikötő, Balatonboglár (8. avgust 2026)

Viki Lábas vas 8. avgusta vabi na posebno umetniško potovanje, kjer bomo lahko skozi njene osebne zgodbe in notranje monologe pokukali v svet generacije Y: analizira dileme tesnobe, prepoznavanja in hrepenenja. Prizorišče je Kultkikötő Balatonboglár.

Sprehodi po cerkvah v Balatonalmádiju (8. avgust 2026)

8. avgusta lahko na brezplačnih vodenih sprehodih odkrijete cerkve v Vörösberényju. To soboto boste imeli priložnost obiskati cerkev sv. Imreja in kapelo sv. Joba v Almádiju.

Kmečka tržnica in Gastropoint // Siófok-Sóstó (8. avgust 2026)

V letu 2026 bo Siócamping nadaljeval tržnico Siófok-Sóstó z novim zagonom, ki zdaj obiskovalce čaka ne le s kmečko, temveč tudi z gastronomsko ponudbo. Poleg sveže in sezonske zelenjave in sadja raznolika ponudba vključuje tudi sire, mesne izdelke, kmečki med in nešteto drugih dobrot, ki čakajo, da napolnite svoje košare.

Moj Balaton – premiera kolekcije // Slaščičarna Apátsági Rege, Tihany (8. avgust 2026)

Vzdušje Balatona, moda in umetnost se bodo 8. avgusta srečali na terasi slaščičarne Apátsági Rege v Tihanyju, kjer bo na celodnevni pop-up tržnici premierno predstavljena kolekcija HA × Orovica: Moj Balaton. Torbe HA v omejeni izdaji in obleke Orovica so okrašene z akvareli Anne Hodlik, navdihnjenimi z Balatona, ki ikonične pokrajine jezera oživljajo v nosljivi obliki.

Bogyó in Babóca: Letni časi – Interaktivna lutkovna predstava // Balatonfüred (9. avgust 2026)

Najljubša pravljična junaka malčkov, Bogyó in Babóca, oživita na odru v čarobni glasbeni lutkovni predstavi. Na interaktivni predstavi se lahko otroci 9. avgusta v Balatonfüredu pridružijo tudi pustolovščini, ki obnovi cikel letnih časov.