Od koncertov ob svečah do vrtnih kinodvoran: Čarobna doživetja v najlepših gradovih naše države v avgustu

Avgusta oživijo najlepši gradovi naše države: koncerti ob svečah, vrtni kinodvorane, aristokratske večerje, vznemirljive preiskave in posebni nočni programi vas vabijo na nepozabne poletne dogodivščine. Zbrali smo čarobne programe, zaradi katerih se splača potovati to poletje!

Večer v gradu: Plemiška večerja na gradu Wenckheim (8. avgust 2026)

Grad Wenckheim v Szabadkígyósu bo letos 8. avgusta ponovno odet v praznične luči: dogodek Egy éstély a kástélyban III. bo goste za večer popeljal nazaj v elegantni svet aristokratskega življenja. Vrhunec posebnega programa je ekskluzivna večerja, ki si jo je zamislila restavracija Fouri, ki jo dopolnjujejo vzdušje obdobja, glasba in spektakularna večerna dekorativna razsvetljava. Nekdanji sijaj družine Wenckheim oživi znotraj zgodovinskega obzidja, tako da lahko udeleženci uživajo ne le v izjemni gastronomski izkušnji, temveč tudi v pravem potovanju skozi čas.

Gradovi ob svečah // več lokacij (8., 14. in 24. avgust 2026)

Ob koncu poletja več zgodovinskih gradov pričaka obiskovalce s posebnim večernim koncertnim doživetjem. V slikovitih parkih gradu Sándor–Metternich v Bajni in gradu Festetics v Dégu koncert ob svečah Štirih letnih časov ustvari čarobno vzdušje, kjer pod zvezdnatim nebom odmevajo Vivaldijeva zimzelena dela. V gradu Esterházy v Tati pa se lahko ljubitelji serije Bridgerton potopijo v romantični svet: ikonične melodije priljubljene serije se igrajo v klasični orkestraciji, v soju stotin sveč, kar obljublja nepozabno poletno večerno doživetje.

Grad Festetics podnevi in ponoči // Keszthely (13.–16. avgust 2026)

Med 13. in 16. avgustom grad Festetics v Keszthelyju obiskovalce čaka s posebnim, celodnevnim nizom doživetij. Med dogodkom Dan in noč gradu Festetics se izmenjujejo dnevni programi, večerno vzdušje in nenavadna grajska doživetja, ki tako kažejo povsem nov obraz zgodovinskega najdišča. Štiridnevni dogodek napolni elegantne prostore in park gradu z življenjem, zato lahko družine, tisti, ki jih zanima kultura, in tisti, ki imajo radi romantične poletne večerne programe, pričakujejo nepozabno sprostitev.

Raziskovanje v aristokratskem sijaju // na več lokacijah (15., 19., 20., 21., 29. avgust 2026)

To poletje med gradovi ne bo oživela le zgodovina, temveč obiskovalce čakajo tudi vznemirljive skrivnosti. Na gradu Sándor–Metternich v Bajni, gradu Nádasdy v Nádasdladányju in gradu Festetics v Keszthelyju interaktivne grajske skrivnosti vabijo udeležence k raziskovanju, pri čemer s pomočjo različnih ugank in namigov razkrivajo zgodbe. Tisti, ki si želijo še večjega izziva, pa lahko svojo iznajdljivost preizkusijo na vikendih grajskih sob pobega, kjer zgodovinski prostori postanejo del igre. Posebni programi bodo zagotovo postavili plemiške rezidence v novo luč in so odlična izbira za družine, skupine prijateljev ali programe za krepitev timskega duha.

Enodnevna pustolovščina na gradu Široki (15. avgust 2026)

Če ste se vedno spraševali, kako bi bilo preživeti noč v srednjeveškem gradu, vam poseben program na gradu Široki zdaj to omogoča. Enodnevna pustolovščina na gradu Široki udeležence čaka z večerjo, sprehodom z baklami, demonstracijo astronomije in opazovanjem zvezd s teleskopom, večer pa lahko preživijo med grajskim obzidjem, v spalni vreči, pod zvezdnatim nebom. Naslednji dan lahko občudujete sončni vzhod z zgornjega dela gradu, preden se nepozabno zgodovinsko doživetje zaključi s skupnim zajtrkom.

Turški dan na gradu Široki (16. avgust 2026)

Program Turškega dne na gradu Široki bo ponovno oživil vzdušje časov obmejnih graščin. Obiskovalce čakajo tradicionalne demonstracije, pristne vojaške in orožne demonstracije, spektakularna slovesna streljanja in gastronomska doživetja, ki spominjajo na turško kulturo. Svet 16. in 17. stoletja za en dan znova oživi med zgodovinskimi zidovi, tako da se lahko družine in tisti, ki jih zanima zgodovina, udeležijo vznemirljivega potovanja skozi čas v enem najbolj posebnih gradov v gorovju Mátra.

Dnevi gradov, prijaznih živalim // več lokacij (21. in 22. avgust 2026)

Dnevi gradov, prijaznih živalim, ponujajo družinam stičišče med naravo in zgodovino. Na gradu Károlyi v Füzérradványju in gradu Tisza v Gesztu obiskovalce čakajo živalim prijazne, spektakularne živalske predstave, konjeniški programi, tečaji obrti in številne interaktivne družinske izkušnje. Grajski parki na ta dan oživijo, tako da se lahko malčki na igriv način spoznajo z živalskim svetom, odrasli pa lahko odkrijejo tudi zgodovinsko okolje in posebno vzdušje gradov.

Noč na gradu Andrássy // Tiszadob (22. avgust 2026)

Če se želite vrniti v razcvet aristokracije, se 22. avgusta odpravite na grad Andrássy v Tiszadobu! Dogodek Noč na gradu Andrássy – Potovanje na prelom stoletja ponuja kostume, primerne temu obdobju. Tematski programi, igre, koncerti in prijetni večerni ogledi pričarajo eleganten svet preloma stoletja. Zgodovinsko okolje, romantični grajski park in posebno večerno vzdušje zagotavljajo nepozabno doživetje za vse starosti.

Kino na grajskem vrtu // na več lokacijah

Ni boljšega poletnega programa kot kino na prostem, večeri kina na grajskem vrtu pa to kronajo s posebnimi lokacijami. V parkih gradu Wenckheim v Szabadkígyósu in gradu Károlyi v Füzérradványju se filmi predvajajo v senci ogromnih dreves in pod zvezdnatim nebom, medtem ko lahko v projekciji uživate iz odeje ali ležalnika. Prijetno okolje grajskega vrta, sveže kokice in poletno večerno vzdušje skupaj naredijo sprostitev nepozabno.