5 neverjetno prijetnih, senčnih vrtnih prostorov, ugnezdenih v objemu budimskih gričev

Med vročinskim valom skoraj ni boljšega zatočišča kot hribovito podeželje budimske strani: tukaj je 5 fantastičnih vrtnih prostorov, ki razbijajo morje betona v mestu s senčnimi drevesi, poletnimi jedmi in osvežilnimi pijačami. Odkrijte jih enega za drugim in ne bodite presenečeni, če najdete novega favorita! (x)

Este11

V enem najprijetnejših delov 11. okrožja, v neposredni bližini jezera Feneketlen, vas čaka vrt Este11, ki je v zadnjih petih letih zrasel v stičišče skupnosti v okrožju. Ni čudno, saj ta zunanji prostor, obdan z listnatimi drevesi, zagotavlja osvežitev! Prepoznavni koktajli, širok izbor madžarskih in tujih vin, neapeljske dobrote, pripravljene v krušni peči, glasbeni programi in izbrani madžarski DJ-ji vas vabijo v Este11 tudi v najbolj vročem vremenu, senčna drevesa – vključno z velikanskim kostanjem – pa nudijo popolno zatočišče v vročih poletnih dneh.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Maros Kertvendéglő

Če iščete le domače okuse in mirno vzdušje, v 12. okrožju ne boste našli boljšega kraja kot Maros Kertvendéglő! Na njihovem jedilniku so največje, retro priljubljene jedi: Mátra borzaska, telečji cmoki s papriko, prekajena krača s strapacsko, prelita s skuto csusza pörc … vse to postrežemo na karo prtu, priporočljiva pa sta pivi Pilsner Urquell in Dreher. Za sladico ponujajo cmoke Somló in palačinke, med tednom pa tudi cenovno ugoden meni za kosilo – zagotovo nihče ne bo odšel lačen!

1122 Budimpešta, Maros utca 16.

Restavracija Porcellino Grasso

Kapljica Italije se je pred skoraj 20 leti preselila v Budo, ko je svoja vrata odprla restavracija Porcellino Grasso, zvesta kopija italijanskega podeželja v naši prestolnici. Poleti lahko doživite sladko življenje na njihovem zelenem vrtu, kjer je celo igrišče za najmlajše. Dobra novica je, da je zunanji jedilni prostor na voljo od pomladi do jeseni, ne glede na vreme, saj je opremljen s popolno senco in razvlaževanjem v vročini ter z ogrevanjem in popolno zaščito pred dežjem v hladnejših dneh. Kar zadeva jedilnik, ponuja najboljše iz mediteranske kuhinje: predjedi z veronske tržnice, minestrone z domačimi testeninami, lazanje iz pečice, morske sadeže, gurmanske različice rižot, posebne – tudi brezglutenske – pice, domače sladolede in številne druge neustavljive dobrote. Okusi Italije bodo tudi to poletje oživeli v srcu Rózsadomba – zato si čim prej rezervirajte svoj prostor!

1024 Budimpešta, Ady Endre utca 19.

Émile

Émile pričakuje svoje goste v osrčju 2. okrožja, v prijetni vili v Pasarétiju. Njegov cilj je ustvariti elegantno, a domače vzdušje v svojem edinstvenem gastronomskem prostoru: sončen vrt, poletne kabane in mirno okolje ponujajo popolno okolje za sproščujoč zajtrk, lahko kosilo ali prijetno popoldansko srečanje. Na jedilniku so priljubljene jedi, kot so kraljeva jajca, sezonske jedi, sveže pecivo in Gerbeaudove ikonične sladice. Pri Émilu verjamejo, da kraljevski zajtrk ali resnično dobro kosilo nista le privilegij za posebne priložnosti.

1026 Budimpešta, Orló utca 1.

Paviljon de Paris

Ob vznožju Grajskega hriba se nahaja čudovit vrt, kjer se lahko počutite kot v francoski prestolnici. Škatla z dragulji se imenuje Paviljon de Paris, vendar jo mnogi imenujejo kar najlepši paviljon v Budi. Obdani z velikanskimi lipami in zimzelenim drevjem lahko poskusite najboljše francoske in mednarodne kuhinje – tradicionalno burgundsko govedino, francoske sire, pa tudi lecsó, lososov tatar in številne druge dobrote. Ni dvoma, da se okusno potovanje elegantno zaključi s crème brûlée, razumemo pa tudi, če se odločite za rezino limonine torte. Ob nedeljah se lahko oglasite tudi na brunchu!

1011 Budimpešta, Fő utca 20.