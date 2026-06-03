8 doživetij s seznama želja za ljubitelje narave, ki jih ne smete zamuditi v prvem poletnem mesecu

S prihodom poletja si je narava oblekla svoja najbolj pisana oblačila, da bi radovedne raziskovalce po vsej državi navdušila s tisoči čarobnimi prizori. Zbrali smo, kje se vam bo zdelo vredno obiskati junija.

Pridobite si jagodna polja po vsej državi

Pripravite svoje košare, saj je tu eden najbolj pričakovanih časov v letu: jagodna polja eno za drugim odpirajo svoja vrata, tako da ne boste niti za minuto zamudili poslastice rdečega konja! Poleg tega obiranje ni le dobra zabava, ampak tudi zavestna odločitev: poleg tega, da z nakupom podprete delo domačih pridelovalcev, lahko s teh polj naberete orjaške jagode, ki so zagotovo sveže, iz naravnih virov. Na srečo vam za sveže sadje ni treba prečkati pol države, saj lahko jagode naberete na številnih mestih v bližini Budimpešte, z odličnimi promocijami »naberi sam«.

Roj kresničk v arboretumu Alcsút

Le na dosegu roke od Budimpešte, v arboretumu Alcsút, ki se razprostira na skoraj 40 hektarjih, ste lahko že na začetku poletja priča čarobnemu naravnemu pojavu: v najstarejšem angleškem parku pri nas si lahko v okviru vzdušnega večernega sprehoda ogledate bleščeč ples tisočerih kresničk. Spektakel se bo predvidoma začel sredi junija; za natančne datume in dodatne informacije spremljajte Facebook stran arboretuma, da ne zamudite te neprimerljive izkušnje!

8087 Alcsútdoboz, Kastély út 2.

Cvetenje Tise

Kresničke niso edine, ki s svojimi jatami navdušujejo ljubitelje narave: junija enodnevnice izvajajo tudi svatbeni ples, ki povzroča redke trenutke cvetenja Tise. Ni presenetljivo, da lahko ta edinstven poletni pojav opazujete ob Tisi, tako da lahko ta poseben prizor ujamete od Tivadarja, preko Tokaja, Tiszafüreda in Szolnoka, vse do Szegeda. Cvetenje Tise traja le nekaj dni in ga lahko pričakujete med 18. in 21. uro. Za najnovejše informacije prebrskajte Facebook skupino, ustvarjeno za to priložnost!

Rožni vrt Cziráky Margit, Fertőd

Ni zaman, da grad Esterházy v Fertődu velja za znamenitost, ki jo morate videti: največji – in mnogi pravijo, da najlepši – baročni grad na Madžarskem skriva impresivne zaklade znotraj in zunaj. Najbolj priljubljen del parka, ki obdaja kompleks stavb, je 13.000 kvadratnih metrov velik rožni vrt Cziráky Margit, ki vsako leto navduši radovedne oči s skoraj osem tisoč grmi vrtnic. Rožni vrt je bil obnovljen leta 2015, zato je atrakcija, ki se ponaša tudi z uto in paviljonom, odlična destinacija v sončnih mesecih. Če nas obiščete, se splača poiskati sorto, ki je bila letos izbrana za najlepšo, vzpenjavko Crimson Ramler.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.

Sivka cveti po vsej državi

Druga najbolj priljubljena roža sezone, sivka, zdaj dosega svojo najlepšo obliko, ki jo obožujemo ne le zaradi njenega očarljivega videza in neprimerljivega vonja, temveč tudi zaradi neštetih uporab: iz nje lahko naredite sirup ali dišeče blazinice, nekateri pa celo prisegajo, da je vonj rastline odličen za odganjanje komarjev. Zato se splača raziskati najlepša polja sivke v naši državi, med katerimi so polja sivke Kőröshegy, Tihany, Dörgicse ali Tarcal med najbolj priljubljenimi destinacijami letos, če pa bi se radi izgubili na neskončnih, vijoličnih poljih bližje prestolnici, se odpravite v Pilisborosjenő!

Cvetenje plahtice v botaničnem vrtu Soroksár

Eden manj znanih botaničnih vrtov v Budimpešti je več kot 60 let star zeleni prostor v Soroksárju, vendar si park, ki pripada Madžarski univerzi za kmetijstvo in bioznanost, resnično zasluži obisk več ljudi: najdišče se ponaša z neverjetno zbirko sibirskih plahtic, ki v začetku junija ponujajo čaroben prizor. Vrt je vreden raziskovanja onkraj pisanih cvetočih polj, saj se lahko ne le sprehajate po zanimivih učnih poteh, temveč tudi občudujete praprot devičinega lajna, ki je bila letos izbrana za divjo rožo.

1238 Budimpešta, Soroksár-Péteri major

Nočni ogled kresne noči // Obiskovalni park Pihenőpark, Újhartyán (27. junij 2026)

Konec junija lahko doživite pravo nočno pustolovščino s pomočjo ErdőTekergőka: ob kresni noči vas vabijo na vznemirljiv, 1,5-urni ogled le streljaj od Budimpešte. Na tem posebnem ogledu lahko z bliskavico odkrijete neznani obraz narave in skrivno življenje nočnih živali, hkrati pa pokažete svoj pogum. Seveda pa lahko po končanem ogledu prejmete tudi zasluženo nagrado, ki jo lahko prejmete ob tabornem ognju, v prid organizatorjev. Udeležba na ogledu je priporočljiva za starost 5 let in več.

Razgledna tura Bölömbika na Tisškem jezeru (27. junij 2026)

Na Madžarskem dnevu vodnega turizma se lahko udeležite posebnega športnega programa na Tisškem jezeru. Vaš cilj bo razgledna točka Bölömbika, do katere je mogoče priti le po vodi, z vrha katere se pred vašimi očmi odpre osupljiva panorama. Izlet s kanuji, dolg 8–10 kilometrov, je sprejemljiva razdalja tudi za začetnike, saj organizatorji zagotovijo tako opremo kot navodila, zato morate poskrbeti le za svoje razpoloženje in minimalno udeležbo. Pomembno je, da je za program potrebna predhodna prijava, povezavo do katere najdete na Facebook dogodku.