Pravljični vrt, poln perunik, vabi v očarljivo vasico v Zali

Kaj je lahko bolj poživljajočega kot pogled na travnike in vrtove, obarvane s cvetnimi listi? Tokrat vam predstavljamo majhno vasico, ugnezdeno v zalskih hribih, kjer vsako leto zacveti poseben vrt.

Od maja do sredine junija po vsej državi cvetijo najrazličnejša polja perunik. Tako je tudi v Vöcköndu, vasi s sto prebivalci v Zali, kjer pravljični cvetlični vrt domuje kar 3000 vrstam perunik. V vrtu perunik Vöckönd neutrudno skrbijo za skoraj hektar veliko površino iz leta v leto, na veliko veselje romarjev in obiskovalcev, ki prihajajo sem.

Zahvaljujoč strastnemu delu Antala Patyija in Beáte Patyi-Németh se v objemu zalskih gričev skriva vrt perunik, ki je izjemen celo v evropskem merilu. Ukvarjajo se z najrazličnejšimi sortami perunik, od tradicionalnih do bogato oblikovanih, vzgojenih sort. Vrt ponuja najlepši prizor v zgodnjem poletju: mavrica se v tem času lesketa v vseh svojih barvah, kar je zvesto grški mitologiji, saj je perunika Zevsova glasnica in hkrati boginja mavrice.

Na srečo lahko obiskovalci vrta perunik Vöckönd uživajo v pogledu na cvetje ne le tukaj, ampak tudi po obisku, saj je na voljo možnost nakupa ženskih cvetnih listov, ki so jim najbolj všeč. Perunika ljubi suha, sončna območja: z ustrezno nego lahko okrasi vrt do 10–12 dni, ko cveti. Za natančne datume dni odprtih vrat, ki vam omogočajo obisk, sledite Facebook strani vrta perunik Vöckönd!

Vrt perunik Vöckönd

8931 Vöckönd, Rákóczijeva ulica 17.