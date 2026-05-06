Zgodovinska regija Sopron vas čaka z brezmejnimi dogodivščinami in čudovitimi razgledi.

Če še vedno ne veste, kaj bi dodali na svoj spomladanski seznam želja, imamo dobro novico: Sopron in njegova regija, ki se nahaja v severozahodnem kotu Madžarske, ponujata obilo vznemirljivih programov v vsakem letnem času! Priporoča csodasmagyarorszag.hu. (x)

Doživetja na seznamu želja v Sopronu

Središče mesta, obdano z mestnim obzidjem, skriva številne zaklade: tukaj boste našli na primer 58 metrov visok požarni stolp – katerega stran krasijo Vrata zvestobe v spomin na referendum leta 1921 –, kip Trojice, južno od njega pa leži Széchenyijev trg.

Le nekaj korakov od požarnega stolpa je muzejsko okrožje, kjer si lahko ogledate bleščečo Fabriciusovo hišo in eno najbolj znanih stavb v mestu, hišo Storno. Tukaj ne manjka svetih krajev, eden najbolj zanimivih je benediktinska kozja cerkev, ogleda pa je vredna tudi Stara sinagoga, zgrajena v gotskem slogu, ki je ena od treh srednjeveških sinagog v Evropi s trojno divizijo.

Otroški muzej Macskakő v hiši Eggenberg bo zagotovo navdušil najmlajše, po kulturnem programu pa se lahko sprostite, saj središče mesta mrgoli prijetnih kavarn.

Šopron je odlična destinacija tudi za ljubitelje narave, saj je v okolici nešteto poti in pohodniških poti. Z razgledne točke Sörházdomb je vidno mesto, okoliške gore in gozdovi ter jezero Fertő. Na Károlyjski višini pohodnike poleg panorame z razgledne točke, ki se razteza do Alp, čakata tudi gozdni bife in lovski muzej.

Z razglednega stolpa Várhely lahko z daljnogledom vidite vse do Dunaja ali Bratislave, v panorami z razglednega stolpa Béke pa ima glavno vlogo pogled na naravo.

V iskanju arhitekturnih mojstrovin in veličastnih gradov

Baročni kompleks gradov Esterházy, imenovan tudi »madžarski Versailles«, je glavna atrakcija Fertőda – njegove dih jemajoče freske, skulpture in štukature očarajo vsakogar.

Freska v kabini v prvem nadstropju očara radovedne oči, v notranjosti je 126 sob v rokokojskem slogu, zunanjost pa krasi kip nekdanjega dvornega skladatelja Josepha Haydna.

Grad Esterházy v Fertődu še vedno gosti številne koncerte klasične in pop glasbe, v njegovih zidovih pa se lahko celo udeležite ogleda zgodovine gledališča.

Le 13 kilometrov od Soprona, v Nagycenke, leži grad Széchenyi v zgodnjem klasicističnem slogu, v katerem je več generacij živel največji Madžar István Széchenyi in njegova družina. Je največji spominski muzej in družinski mavzolej na Madžarskem, njegov vrt pa krasi 2,6 kilometra dolga vrsta lip. Potovanje skozi čas se splača nadaljevati z bližnjo muzejsko železnico Széchenyi!

Nepozaben ogled Fertő-Hansága

309 kvadratnih kilometrov veliko jezero Fertő in njegova okolica sta zaščitena z narodnim parkom Fertő–Hanság, zaradi katerega se lahko prijavite celo na jutranjo vožnjo s kanuji po stepskem jezeru: če imate srečo, boste morda videli čaplje, čopaste ponirke, med plenilci pa boste morda celo uzrli poljskega ruševca ali planinskega orla.

Na območju, ki je razdeljeno na botanične vrtove, barja, slane močvirja, tundre in zemeljske gradove, se ne splača gledati le v nebo, saj v slanem jezeru Fertő živi 35 vrst rib.

Zahvaljujoč obiskovalnemu centru Lászlómajor v bližini Sarróda se lahko seznanite tudi s starimi madžarskimi obrtmi, značilnimi za lokalne regije, imamo pa tudi dobro novico za športne ribiče: v več naseljih v okolici jih čakajo ribniki in naravne žive vode.

Samo narava in vi: Jezero Fertő

Približno dvajset tisoč let staro jezero Fertő, ki je del svetovne dediščine, je poseben kotiček Madžarske – nudi odlično zatočišče pred vrvežem mesta.

Zahvaljujoč posebnostim jezera je dom številnim redkim rastlinskim in živalskim vrstam, v največjem rezervatu za ptice v srednji Evropi pa lahko odkrijete tudi veliko čapljo. Po njem je poimenovana tudi ena največjih stavb s slamnato streho na Madžarskem, grad Kócsagvár v Sarródu, ki je središče parka, od koder se splača odpraviti s kolesom ali celo kanujem in raziskati okolico jezera Fertő ter bližnje spomenike.

Okoli jezera se lahko odpravite po znani kolesarski poti v okolici, srečate pa lahko tudi čredo racških ovac, čredo bivolov in madžarski golaž sivega goveda.

Znana vina in dobrote v okolici

Območje Soprona je že v rimskih časih veljalo za odlično vinsko regijo: to je domovina Kékfrankosa, tukaj pa lahko najdemo tudi Zöld Veltliner, Sauvignon Blanc in Zweigelt. Ne bodite presenečeni, če boste na straneh hiš videli šope borovih vej, zavezanih z rdečimi ali belimi trakovi! To pomeni, da lahko na tem mestu kupite rdeče ali belo vino.

Pričakujete lahko tudi preobrat na vinskih drsalkah: domačini ponujajo fižolove pogače, ribjo juho Fertő, slivovo juho in pečena račja jetra k svojim okusnim pijačam. Greh bi bil oditi od tod, ne da bi poskusili zelje Winzer, fižolovo enolončnico z rdečim vinom in kostanjevo peno iz Soprona!

Fertőrákos, skrinjica z dragulji

Tudi v Fertőrákosu vam ne bo dolgčas: ena najbolj vznemirljivih znamenitosti mesta je Mitrovo svetišče, skrito v podzemni cerkvi, kamnolom Fertőrákos pa vas vabi na potovanje v preteklost med skalnimi jamami, v njegovih osrčjih pa se skriva jamsko gledališče.

Če bi raje opazovali območje od zgoraj, se odpravite proti razgledni točki Kecske-hegy! Ne zamudite vodnega mlina, katerega sončna ura je prav tako pomembna – kapela Virágosmajor je prav tako nepogrešljiva znamenitost mesta.

Čopljanje in wellness doživetja v okolici

Mednarodno priznane terme Bükfürdő vas zdaj čakajo s 34 bazeni, spa centrom in kopališčem na 14 hektarjih, na območju pa je veliko hotelov. Svoje brbončice lahko preizkusite tudi na lokalni kmečki tržnici, bolj pustolovski pa se lahko pridružite eni od kolesarskih tur ob reki Répce.

V Hegykőu se lahko poleti okopate v enem od lokalnih termalnih neskončnih bazenov, napolnjenih z mineralno vodo, pozimi pa v vročem, odprtem termalnem bazenu – naročite lahko tudi masažo z žadnimi kamni, blatno oblogo ali celo masažo s podvodnimi curki.

Dobrih 50 kilometrov od Soprona vas čaka Sárvár, znan po svoji termalni vodi: terme v tem majhnem mestu, ki se ponašajo z dvema vrstama zdravilne vode, imajo svet savn, družinsko kopel in spomladi ter park s tobogani. Sprehod po arboretumu Sárvár z njegovimi gozdički bo dobra ideja po obisku!

Če želite raziskati še več spomladanskih pohodniških destinacij, lahko več informacij najdete na spletni strani Čudovita Madžarska s klikom tukaj.