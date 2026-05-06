Skrita cerkev vabi na spomladanski izlet v čudovito podeželje Börzsönyja

Obvezna destinacija ob obisku Donavskega ovinka je Nagybörzsöny, ki se nahaja na zahodni konici Börzsönyja, polnega spomenikov in čudovitih znamenitosti. Tokrat predstavljamo najbolj znano cerkev nekdanjega rudarskega mesta – ima mesto na spomladanskem seznamu želja vsakogar!

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je cerkev sv. Štefana v Nagybörzsönyju eden od biserov madžarske arhitekturne zgodovine: je ena najlepših, neokrnjenih cerkva v romanskem slogu pri nas, zgrajena v času Arpádovcev.

Od štirih cerkva v naselju je ta najdlje stala v Nagybörzsönyju in ustvarja srednjeveško vzdušje na obrobju vasi. Čeprav so prej verjeli, da je bila zgrajena v 11. stoletju, so zgodovinarji kasneje potrdili, da so bili njeni temeljni kamni položeni v drugi polovici 13. stoletja.

Med tatarsko vpadbo so jo razširili s stolpom, v 17. stoletju pa je služila kot kapela, včasih protestantska, včasih katoliška cerkev, danes pa jo obiskujejo rimskokatoličani – čeprav ne redno, v cerkvi sv. Štefana občasno še vedno praznujejo mašo in mnogi jo izberejo za prizorišče svojih porok.

Zunaj jo obdaja kamnita ograja, njene rjavkasto rdeče, neometane stene pa so iz klesanega kamna. Njeno svetišče je obrnjeno proti vzhodu, njeno pročelje pa je resnično spektakularno zaradi dvojnih oken: bogata dekoracija in značilnost obdobja cerkve sv. Štefana zelo dobro kažeta, kakšne so bile nekoč vaške cerkve v naši deželi.