Osamljena, slikovita ruševina cerkve vabi na spomladanski sprehod po Blatnem gorovju

Ob južnem vznožju vinogradniškega hriba Ecsér, sredi dolge jase, stoji ena najbolj spektakularno ležečih in vzdušnih ruševin cerkve v državi.

Na obrobju Révfülöpa, le na dosegu roke od Kővágóörsa, lahko občudujemo enega od pomembnih spomenikov arhitekture iz obdobja Árpádovcev, ki se je ohranil do danes, v obliki ruševine cerkve Ecsér.

Cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu iz rdečega peščenjaka, značilnega za Blatno gorovje v 12. in 13. stoletju. Triladijska kapela je bila posvečena svetemu Krištofu, zavetniku mornarjev, sledi njegovega lika na freskah pa so še danes vidne na stenah.

Leta 1433 je kraljevi podšerif László Ecséri sprožil kasnejše prenove, v katerih sta nastali zakristija in preddverje na južni strani. Cerkev je nekoč obdajalo pokopališče, katerega kamnita ograja je danes vidna le še v sledovih.

Kapela je bila med turško okupacijo uničena skupaj z vasjo. Leta 1962 so se na najdišču pod vodstvom Ilone Sz. Czeglédi začele arheološke raziskave, med izkopavanji pa so našli ne le srednjeveške, temveč tudi prazgodovinske in rimske najdbe. Na podlagi teh najdb je bilo območje naseljeno že v rimskih časih, cerkev pa je bila verjetno zgrajena na temeljih starejše stavbe.

Vsekakor se splača raziskati in občudovati ruševine cerkve med izletom sem.