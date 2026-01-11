7 vzpodbudnih in navdihujočih televizijskih oddaj, ki vas bodo popeljale v leto 2026

Zbrali smo nekaj navdihujočih televizijskih oddaj iz zadnjih nekaj let, ki so vse na voljo na priljubljenih platformah za pretakanje. Začnite leto 2026 z njimi!

Emily v Parizu (Netflix)

Pogumna ameriška strokovnjakinja za trženje preizkuša svoja krila v življenju in ljubezni, potem ko je dobila sanjsko službo v Parizu.

Somewhere (HBO Max)

Sam se na zunaj morda zdi kot pravo dekle iz Kansasa, a globoko v sebi se trudi prilagoditi pričakovanjem svojega domačega kraja. Na poti najde sebe in svojo skupnost, ko se spopada z izgubo in sprejemanjem.

Ted Lasso (Apple TV+)

Trener ameriškega nogometa Ted Lasso odpotuje v London, da bi prevzel mesto glavnega trenerja angleške nogometne ekipe Premier League, ki se bori za preživetje. Lastnik ekipe na skrivaj upa, da bo zaradi svoje neizkušenosti propadel, a njegove optimistične metode vodenja se nepričakovano izkažejo za uspešne.

Julia (HBO Max)

Serija je navdahnjena z izjemno življenjsko in televizijsko serijo Julie Child, ki je bila predhodnica današnjih priljubljenih kuharskih oddaj.

Preizkušnje (Apple TV+)

Jason in Nikki si bolj kot karkoli želita otroka, a ga ne moreta imeti. Zato se odločita za posvojitev. Toda kaj si bo o njiju mislil odbor za posvojitve s svojimi čudnimi prijatelji, noro družino in kaotičnim življenjem?

Izjemna (Disney+)

Jen je samozavestna mlada ženska, ki živi v svetu, kjer imajo vsi razen nje supermoči.

Percy Jackson in Olimpijci (Netflix)

Polbog Percy Jackson vodi misijo po Ameriki, da bi preprečil vojno med olimpijskimi bogovi.