7 vzpodbudnih in navdihujočih televizijskih oddaj, ki vas bodo popeljale v leto 2026

Zbrali smo nekaj navdihujočih televizijskih oddaj iz zadnjih nekaj let, ki so vse na voljo na priljubljenih platformah za pretakanje. Začnite leto 2026 z njimi!
Emily v Parizu (Netflix)
Pogumna ameriška strokovnjakinja za trženje preizkuša svoja krila v življenju in ljubezni, potem ko je dobila sanjsko službo v Parizu.
Somewhere (HBO Max)
Sam se na zunaj morda zdi kot pravo dekle iz Kansasa, a globoko v sebi se trudi prilagoditi pričakovanjem svojega domačega kraja. Na poti najde sebe in svojo skupnost, ko se spopada z izgubo in sprejemanjem.
Ted Lasso (Apple TV+)
Trener ameriškega nogometa Ted Lasso odpotuje v London, da bi prevzel mesto glavnega trenerja angleške nogometne ekipe Premier League, ki se bori za preživetje. Lastnik ekipe na skrivaj upa, da bo zaradi svoje neizkušenosti propadel, a njegove optimistične metode vodenja se nepričakovano izkažejo za uspešne.
Julia (HBO Max)
Serija je navdahnjena z izjemno življenjsko in televizijsko serijo Julie Child, ki je bila predhodnica današnjih priljubljenih kuharskih oddaj.
Preizkušnje (Apple TV+)
Jason in Nikki si bolj kot karkoli želita otroka, a ga ne moreta imeti. Zato se odločita za posvojitev. Toda kaj si bo o njiju mislil odbor za posvojitve s svojimi čudnimi prijatelji, noro družino in kaotičnim življenjem?
Izjemna (Disney+)
Jen je samozavestna mlada ženska, ki živi v svetu, kjer imajo vsi razen nje supermoči.
Percy Jackson in Olimpijci (Netflix)
Polbog Percy Jackson vodi misijo po Ameriki, da bi preprečil vojno med olimpijskimi bogovi.