5 edinstvenih razstav v Budimpešti, če želite novo leto začeti s kulturnimi doživetji

Če se želite na začetku novega leta ne le sprostiti, ampak tudi napolniti z energijo s kulturnimi doživetji, je obisk najnovejših razstav v prestolnici popoln program.

Budapest International Foto Awards // House of Lucie (9.–22. januar 2026)

House of Lucie Budimpešta leto 2026 začenja z močnimi vizualnimi zgodbami: brezplačna razstava, ki predstavlja nagrajena dela Budapest International Foto Awards 2025, v mesto prinaša vznemirljiv presek sodobne mednarodne fotografije. Na stenah se izmenjujejo likovna umetnost, arhitektura, narava, portreti in dokumentarne serije, ki ponujajo vpogled v svet različnih kultur, usod in perspektiv.

1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 30.

Endre Tót: Nočni obisk muzeja // Madžarska narodna galerija (do 1. marca 2026)

Komorna razstava Madžarske narodne galerije ponuja intimen vpogled v opus enega najpomembnejših in mednarodno priznanih umetnikov madžarske neoavantgarde, izbranega iz donacij Endreja Tóta. Razstava ne predstavlja le Tótovih konceptualnih del, temveč tudi intelektualno mrežo, v kateri se je oblikovala njegova kariera: vključena bodo dela Bena Vautierja in Georga Brechta ter arhivsko gradivo, ki dokumentira madžarsko obdobje.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

PHOTO I BRUT // Capa Center (do 29. marca 2026)

Naše priporočilo, ki ga je navdihnila Emily, ne sme manjkati niti pri priporočilu razstave: razstavni prostori v zgornjem nadstropju Capa Centra so trenutno polni več kot 150 posebnih del, ki so v Budimpešto prispela neposredno iz zbirke Bruna Decharma v Parizu. Na začasni razstavi z naslovom PHOTO I BRUT – Instinktivna fotografija lahko na novo premislimo vse, kar smo mislili, da vemo o umetnosti in fotografiji, in sicer do 29. marca 2026.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 8.

Sirota – V grlu zgodovine // Muzej Kiscelli (do 12. aprila 2026)

V muzeju BTM Kiscelli se je odprla razstava o madžarskem filmu Sirota Lászla Nemesa Jelesa, nominiranem za oskarja, z naslovom Sirota, ki si zahvaljujoč interaktivni izkušnji lahko ogledamo še bolj celovito sliko velikega filma in naše zgodovine. Priprava filma, pisanje scenarija in načrtovanje filmskega sveta so rezultat raziskovanja, zato razstava vabi tudi obiskovalce k raziskovanju. Na razstavi Sirota – V grlu zgodovine fotografije in besedila obujajo okolje petdesetih let prejšnjega stoletja, razkrivajo lahko ustvarjalne namere, zgodba družine, ki jo srečamo v filmu, pa nam lahko postane še bližja.

1037 Budimpešta, Kiscelli utca 108.

Nekoč je bila delikatesa … // MKVM (do septembra 2026)

Razstava Madžarskega muzeja trgovine in gostinstva nas popelje nazaj v ikonične prostore Madžarske v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kjer svet delikatesnih trgovin ponovno oživi. Spoznamo lahko ne le zgodovino izginule verige trgovin, temveč tudi posebno vzdušje, v katerem je nakupovanje postalo skupna izkušnja: vonj po kavi, znani prodajalci, ikonična embalaža in vsakdanji rituali za pultom. Nostalgična, a hkrati izkustvena razstava občutljivo prikazuje, kako sta bila trgovina in človeški odnosi prepleteni v pretekli dobi – in kaj v tem še danes manjka.

1036 Budimpešta, Korona tér 1.