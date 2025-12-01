Pripravite se na praznike s posebno koncertno serijo v MVM Classic & Clubu

Ljubitelji glasbe bodo v jesensko-zimskem obdobju na koncertih MVM Classic&Club deležni posebnih doživetij klasične in pop glasbe. Zelo uspešna serija dogodkov bo ponovno predstavila barvito temo, ki jo bodo izvajali odlični umetniki. (x)

Koncertna serija MVM Classic&Club, ki z neprekinjenim uspehom deluje že od leta 2024, bo v tej jesensko-zimski sezoni občinstvu ponovno predstavila vrhunske madžarske umetnike, vznemirljive glasbene produkcije in odlične mednarodne izvajalce. Ljubitelji klasične in pop glasbe lahko tudi tokrat izbirajo med različnimi programi, sezono pa bo zaključil intimen božični koncert.

Koncert dobitnikov nagrade Junior Prima // Ötpacsirta Szalon (19. november 2025)

Ta koncert MVM Classic&Club je poslastica za ljubitelje jazza in pop glasbe, saj bomo lahko priča skupnemu nastopu dveh dobitnikov nagrade Junior Prima, jazz pevke Emme Nagy in jazz pianista Jánosa Egrija ml. Poleg mednarodnih jazzovskih klasik, kot sta Billie Holiday ali pop ikona Michael Jackson, bodo glasbeniki izvedli tudi priredbe madžarskih ljudskih pesmi in lastne skladbe. Voditeljica večera bo Dominika Ács, prav tako dobitnica nagrade Junior Prima. Vstop na koncert je prost, vendar je potrebna registracija.

Orkestar Boban Marković // MOMkult, Gledališka dvorana (25. november 2025)

25. novembra bo v gledališki dvorani MOMkult nastopil eden najbolj priljubljenih evropskih pihalnih orkestrov, Orkestar Boban Marković. Srbski trobentač in njegov orkester sta že desetletja ikonična predstavnika balkanske glasbe in privabljata desettisoče oboževalcev, kamor koli prideta. Budimpeštanskemu koncertu se bo tokrat pridružil jazzovski saksofonist Kálmán Oláh mlajši, nagrajenec Junior Prima Award, in še dodatno obogatil veselo glasbo, ki se naslanja na balkansko in evropsko tradicijo.

Koncert zmagovalcev nagrad Junior Prima // Ötpacsirta Szalon (10. december 2025)

10. decembra bodo mladi talenti z nagradami Junior Prima ponovno nastopili v Ötpacsirta Szalon, kjer bo občinstvo lahko prisluhnilo nastopu violončelista Pétra Friderikusza in cimbalista Árona Horvátha. Program tokratnega koncerta cikla MVM Classic&Club sega od Couperina do Fauréja do del Béle Bartóka in Ernőja Dohnányija.

Glasbeni božič // Eiffelova delavnica, dvorana Bánffy (15. december 2025)

Sezona se bo 15. decembra zaključila z Glasbenim božičem v Eiffelovi delavnici, kjer bodo poleg pianista Jánosa Balázsa, dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade, violinista Barnabása Kelemena in dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade ter Petre Gubik, dobitnice nagrad Junior Prima in Petőfi Music Prize, sodelovali tudi dobitnika nagrad Junior Prima Marcell Gudics in Sámuel Kéri, ki bodo ustvarili resnično praznično vzdušje na zadnjem koncertu MVM Classic&Club v letu.