Najboljši filmi leta 2025: 17 napetih trilerjev za lahkoten večer sproščenosti

Za vas smo zbrali kup filmov, ki so izšli leta 2025, s katerimi lahko doživite strah, ne da bi bili v resnični nevarnosti. Obstajajo vse vrste filmov: kriminalke, akcijski trilerji in psihološki trilerji.

Ena bitka za drugo

Bob je bil slab človek. Slab človek. Toda preteklost je minila, njegova žena je pobegnila in živi pod lažnim imenom, novo identiteto in je postal dober oče. Vzgaja svojo hčerko in ne razmišlja o preteklosti. Toda preteklost misli nanj. Čeprav je minilo šestnajst let, ga polkovnik Lockjaw še vedno lovi. Že dolgo jo preiskuje in če ne more ujeti očeta, se bo zadovoljil z deklico.

Misija: Nemogoče – Končni obračun

Najnovejše poglavje v seriji obsežnih akcijskih trilerjev se nadaljuje kmalu po tem, kjer se je prvi del končal. Entiteta se zdaj pripravlja na prevzem nadzora nad jedrskimi arzenali svetovnih jedrskih sil. Gabriel je pobegnil, Ethan pa ima ključ, ki bi lahko odklenil rešitev – nekje na severu, v globinah ledenega morja, v potopljeni ruski podmornici.

Amater

Charlie Heller je briljanten, a precej zadržan dešifrant, ki dela v eni od kletnih pisarn CIE v sedežu Langleyja. Njegovo življenje se obrne na glavo, ko njegova žena umre v terorističnem napadu v Londonu. Ko vidi, da njegovi nadrejeni ostajajo neaktivni v primeru, Heller vzame stvari v svoje roke.

Partner

Časi se spreminjajo, tako kot ljubezenske zgodbe. V tej zgodbi se na primer nekaj mladih parov sprosti za vikend v eni od svojih hiš. Nato postopoma postane jasno, da so vsi tam iz različnih razlogov, si želijo različnih stvari in hrepenijo po različnih stvareh. Nekateri so si sami izbrali ogromno denarja, skrite v hiši. Nekateri si želijo veliko več svobode. Nekateri si želijo, da bi eden od njih umrl. In nekateri svoj obstoj dolgujejo sodobni tehnologiji.

Računovodja 2.

Ko neznani morilci ubijejo šefa tajnega agenta, ki dela v finančnih zadevah, je ženska prisiljena poiskati skrivnostnega računovodjo, da ji pomaga izslediti storilce. Ta za pomoč uporabi svojega dolgo izgubljenega, a nevarnega mlajšega brata in vsi trije se odpravijo za skrivnostnim nasprotnikom.

Novokain

Ko ugrabijo žensko njegovih sanj, povsem navaden Nate svoj dar, da ne čuti bolečine, spremeni v nepričakovano supermoč, da jo dobi nazaj.

Črni kovček

Napeta vohunska drama o dveh legendarnih obveščevalnih agentih, Georgeu Woodhouseu, in njegovi ljubljeni ženi Kathryn. Ko jo osumijo izdaje, se George sooči z najtežjim preizkusom doslej: odloči se, ali bo zvest svojemu zakonu ali svoji državi.

Dolgi pohod

V filmski adaptaciji romana Stephena Kinga iz leta 1979 Ameriki vlada totalitarni režim. Režim vsako leto organizira dogodek z imenom Dolgi pohod, na katerem morajo mladi moški hoditi s hitrostjo pet kilometrov na uro, ne da bi se ustavili, sicer bodo usmrtili, dokler ne ostane živ le eden od njih.

Ujeti v ringu

Hank je nekoč veljal za velikega baseballskega potencialnega igralca in bodočo zvezdo. Danes živi v umazanem stanovanju v New Yorku, toči pivo dvomljivim rednim gostom propadajočega puba in je vsega naveličan. Nato ji sosed zaupa mačko in od tistega trenutka naprej se vse obrne na glavo. Zdi se, da nekdo nekaj hoče od nje. In to ima opraviti z mačko.

Zadnja kaplja (Netflix)

Kaj bo zadnja kaplja? Grozen dan pahne pridno samohranilko na rob – in v obupu stori šokantno dejanje.

Balerina

Dogajanje v filmu Balerina, ki se dogaja med dogodki filma John Wick: Poglavje 3: Parabellum, igra Evo Macarro, ki začne svoje usposabljanje za morilko z ruskimi Romi.

Črni pes

Nekdanji igralec, ki je bil pred kratkim izpuščen iz zapora, se Lang vrne v svoj domači kraj na severozahodu Kitajske, kjer ugotovi, da območje čistijo, da bi naredili prostor za ogromno industrijsko središče in tovarne. Večina prebivalcev se je že odselila, mesto pa preplavljajo potepuški psi, zato se Lang pridruži Sinterjem, da bi pomagal zajeziti divje pse. Tako pride v stik s črnim mešancem, za katerega je celo razpisana nagrada za glavo.

V neznano

Za dva palestinska begunca je tveganje izjemno visoko. Bratranca varčujeta za ponarejene potne liste, da bi se lahko izselila iz Aten. Ko pa eden od njiju izgubi težko prislužen denar, se domislita ekstremnega načrta: izdajata se za tihotapca, da bi se izognila obupnemu položaju, preden bi bilo prepozno.

Nihče 2

V nadaljevanju akcijskega trilerja iz leta 2021 si naš junak želi pobegniti od vznemirjenja vsakdanjega življenja in se sprostiti z družino na zabavnih počitnicah, zdaj pa ga težave ne iščejo, ampak ga spet dohitevajo.

Kontakt

Tom je v ospredju svojega poklica: ureja donosna plačila med koruptivnimi podjetji in tistimi, ki grozijo, da jih bodo razkrili. Svojo identiteto ohranja v tajnosti z natančnim organizacijskim delom in vedno sledi ustaljenim pravilom. Ko pa prispe sporočilo od potencialne stranke, katere življenje je prav tako v nevarnosti, se pravila eno za drugim spremenijo.

Eden (madžarska premiera: 6. november 2025)

Zdravnik in filozof dr. Ritter in njegova žena začneta novo življenje na slikovitem, a doslej nenaseljenem otoku Floreana, stran od civilizacije. Po njunem zgledu na otok prispeta zakonca Wittmer, ki se želita tudi ustaliti, ter baronica Eloise s spremstvom, ki želita na otoku odpreti hotel. Rajske razmere se s številnimi prišleki počasi spreminjajo v pekel.

Štirje jezdeci 3 (13. november)

Štirje jezdeci se vračajo – in z njimi nova generacija iluzionistov, hitrih, drznih in osupljivo prebrisanih. Ekipa čarovnikov se loti ne majhne naloge: načrtujejo, da bodo izsledili najbolj varovan in dragocen dragulj vseh časov, Srčni diamant. Mojstri iluzije se domislijo še nikoli videnega, bleščečega trika, s katerim bodo prelisičili eno najnevarnejših kriminalnih združb na svetu in pridobili dragoceno trofejo.