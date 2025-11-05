Pravljični svetlobni imperij Lumina Parka v osrčju Budimpešte vas bo tudi letos očaral

Vse bolj temne, hladne večere v prestolnici bo zdaj osvetlila svetloba, saj je Lumina Park odprl svoja vrata, da nas popelje skozi čudovite pokrajine v svojem sijočem čarobnem svetu – vse do prihoda pomladi.

Razstava svetlob, ki temelji na poljskem konceptu, čaka mlade in stare družine na Margaretinem otoku, na skoraj 10 hektarjih kopališča Palatinus. Več kot 150 svetlobnih instalacij edinstvene zimske atrakcije bo tokrat navdušilo radovedne oči kot Čarobni svet – doživetje dopolnjujejo atmosferske melodije.

Čudovita svetlobna predstava, kamor seže oko

Med približno eno do eno uro in pol dolgim sprehodom nas bodo pozdravili tudi junaki naših najljubših zgodb. Kmalu za Ledenim kraljestvom stopimo v divje romantično džunglo Tarzana, nato pa nas očara gozd Pocahontas – lahko pokukamo celo v pariško kuhinjo našega ljubljenega malega glodavca.

Ko smo že ravno pri Franciji: ikonični vrt se je preselil tudi na Margaretin otok, toliko svetlobnih predstav pa prikliče razkošni sijaj Versaillesa!

Zahvaljujoč varljivi igri svetlobe se lahko čudimo tudi delom slikarskih velikanov – Van Gogha, Moneta, Degasa, Matisseja – in celo pisane lučke in njihova instalacija, imenovana aurora borealis, ki so jo poimenovali polarni sij polarni sij polarni umetniki, navdušujejo v čarobnem svetu Budimpešte.

A pustolovščina še zdaleč ni končana: med čarobnim potovanjem po parku Lumina bomo srečali pisana vozila, interaktivne glasbila, peneče in svetleče rastline ter bisere mehiške in vzhodne kulture – in še nismo govorili o najveličastnejšem elementu letošnjega leta, Drevesu življenja, ki oznanja večni krog življenja na ogromni japonski akaciji na otoku.

Park Lumina bo odprt vsak dan do 1. marca 2026, njegova vrata pa bodo na stežaj odprta za tiste, ki se želijo potopiti v čarobnost, in zimske noči krona z bleščečo svetlobno predstavo od mraka do 21. ure. Dobra novica je, da bo park letos v posebnih obdobjih odprt do 22. ure – več informacij in dodatnih informacij najdete na spletni strani parka Lumina s klikom tukaj.