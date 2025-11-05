6 prijetnih iglujev v Budimpešti, kjer lahko uživate v čarovniji hladnejših mesecev, ne da bi se tresli

Tudi konec jeseni se nam ni treba odpovedati doživetjem na prostem – prijetni igluji se pojavljajo na vse več mestih v Budimpešti, kjer lahko uživamo v čarovniji hladnejših mesecev, ne da bi se tresli.

360 Bar

Ime ni naključje: dih jemajoč panoramski razgled iz 360 Bara gostom ponuja fantastično izkušnjo vse leto – in s prihodom hladnejšega vremena je bilo na strešni terasi postavljenih kar devet iglujev. V prijetnih majhnih mehurčkih, ki spominjajo na svet alpskih koč, je malo fonduja boljše od vsega, še posebej ob kozarcu dobrega vina.

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Rjavkasta kavarna – Buda

Na vogalu ulic Gábor Áron in Pasaréti út, le nekaj postaj s tramvajem od trga Széll Kálmán tér, boste našli eno najbolj atmosferskih teras v Budi, kjer bo novo postavljen iglu ohranjal vzdušje hladno tudi v najhladnejšem vremenu. Res je, da bi bilo z Rustyjevimi specialitetami kave in pesmimi za brunch tako ali tako malo možnosti, da bi se to zgodilo.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 51.

Bereg Embassy Bar & Cafe

Skrivni mali vrt Swan House ponuja nemoten mir podnevi in čarobno vzdušje v 1. okrožju zvečer – čudovito izbiro kave in pijače pa lahko uživate brez tresenja pozno jeseni in pozimi, zahvaljujoč ličnim majhnim iglujem, zgrajenim okoli miz. Tukaj sprejemajo tudi naročila, tako da morate izbrano mesto zapustiti le, če je to nujno potrebno.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 49/B

Pántlika

Karikasti prti v gastropubu Városliget dajejo vtis, da se je čas ustavil – hkrati pa pozorno spremljajo trenutne potrebe, saj gostom na primer ponujajo igluje, ki zadržujejo toploto. In seveda, vsak, ki je kdaj imel priložnost poskusiti ponudbo hrane in pijače v Pántliki, natančno ve, da tako ali tako gredo v korak s časom.

1146 Budimpešta, Hermina út 47.

Kilenc Kert

Kilenc Kert je nekakšen otok miru v vrvežu mestnega središča, v hladni sezoni pa je prijetno topel otok sredi ledenih vetrov – vsaj če jemo pod zaščito igluja, ki so ga postavili te dni. Izbire ni pomanjkanja: lahko poskusimo vrhunska ingverjeva piva, nore burgerje in drugo odlično ulično hrano.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán utca 58.

BOATanic Terrace & Bar (od novembra)

Od novembra bodo igluji postavljeni na strešni terasi ladje BOATanic Terrace & Bar, od koder bomo lahko uživali v čarobnem razgledu na okrožje gradu Buda. Vse to lahko občudujemo med zibanjem na palubi, medtem ko Donava mirno teče pod nami, na našo mizo pa prihajajo odlične pijače in vrhunske jedi.

1051 Budimpešta, Vigadó tér 4. n. port