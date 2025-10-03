Velikega glasbenega mojstra lahko to jesen proslavimo s svetovnimi zvezdami v Budimpešti

To jesen lahko spet skupaj proslavimo klasično in sodobno glasbo, umetnost gibanja in literaturo: prihaja mednarodni kulturni festival Liszt Festival, ki ga bodo obogatili tudi nastopi svetovnih zvezd! (x)

Zapuščina Ferenca Liszta še danes navdihuje umetnike, o čemer lahko priča tudi sami med 9. in 22. oktobrom na programih Liszt Festivala. Glasbeno praznovanje bo letos potekalo že petič, da bi pokazalo vso strast in ustvarjalnost, ki jo odraža živahni duh virtuoza.

Kulturna raznolikost

In kaj lahko pričakujemo? Seveda bodo slišati dela Ferenca Liszta: v Madžarski glasbeni hiši bo Madžarski nacionalni moški zbor posvetil cel večer skladateljevim manj znanim zborovskim delom, v Müpi pa nas bodo z Lisztovimi deli razveselili János Palojtay, Kölnski Gürzenich-Orchester in Kolumbijec Andrés Orozco-Estrada.

V MOM Kultu nas bo Natalie Tenenbaum navdušila s svojim postklasičnim albumom, lastnimi skladbami in parafrazami, ki temeljijo na Lisztovih delih. Program Izraelskega komornega projekta ne bi bil popoln brez Lisztovega dela – po Carnegie Hallu je zdaj na vrsti občinstvo Budapeštanskega glasbenega centra, da spozna ansambel!

Živahna afriška kultura se bo preselila tudi v BMC, z večerom skladb Lukasa Ligetija, ki jih bodo predstavile Julie Vercauteren, Caitlin Jones, Ensemble Hopper in Mivos Quartet. Skladatelja samega pa bomo lahko ujeli na njegovem koncertu v newyorškem Hypercolorju, koncertu, polnem jazza. Slišali bomo tudi melodije Južne Amerike, na nepozabnem večeru v izvedbi orkestra Danubia in argentinskega dirigenta Mariana Chiacchiarinija, kjer bo prvič v naši državi zazvenelo novo delo Portugalca Igorja C. Silve.

Ob 100. obletnici smrti Erika Satieja se bomo vrnili na prelom stoletja: poleg rekonstrukcije filmske partiture francoskega skladatelja bodo na večeru UMZE izvedena tudi povsem nova glasbena dela, ki bodo poudarila preplet filma in glasbe.

Doživetja, ki navdušijo vse čute

Lisztov festival ponuja vznemirjenje tudi za ljubitelje likovne umetnosti: razstava v muzeju Ludwig nam širi obzorja po vzoru japonskega kintsugija, v madžarski narodni galeriji pa lahko občudujemo dela Adolfa Fényesa. Letos bo ponovno potekal najpomembnejši mednarodni sejem sodobne likovne umetnosti v srednji in vzhodni Evropi, Art Market Budapest – tokrat v športnem parku MTK v okviru Lisztovega festivala.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da Recirquelova imerzivna gledališka atrakcija obeta eno najbolj posebnih predstav letošnjega Lisztovega festivala. V 6000 kvadratnih metrih velikem vesolju predstave Walk My World oživijo filmski seti in čarobna bitja. Med predpremiero si lahko ogledamo zgodbo, ki jo na oder prinesejo v jeziku plesa in novega cirkusa, in se celo pridružimo ustvarjalnemu procesu. Fantastična izkušnja, ki bo vplivala na vse naše čute!

Ko že govorimo o gibalni umetnosti: programu bo dodala barvo tudi filozofska odrska pesem. V apokaliptični viziji Artusa: Fata Morgana lahko s pomočjo plesa, instalacije in literature analiziramo najgloblja vprašanja obstoja z glasbo Lászla Melisa.

Za sprostitev ob lahki glasbi bo poskrbel koncert skupine Galaxisok, kjer bomo lahko slišali tudi klavir in redko igrane pesmi. Njihov kantavtor Benedek Szabó bo nastopil tudi z Lili Kemény na literarnem festivalu Őszi Margó, ki bo milenijcem znova prinesel najboljše iz sodobne literature – in celo glasbene dobrote. Celodnevni brezplačni festival PONT vas bo tokrat popeljal po balkanskih pokrajinah: na voljo bodo delavnice, pevske seje in seveda plesne ure!

Sodelujte v barvitih programih Lisztovega festivala in pustite, da vas navduši mojstrova zapuščina in fantastični nastopi! Več informacij najdete na spletni strani dogodka.