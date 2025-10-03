Veličasten glasbeni festival se to jesen seli pod obzidje veličastnega gradu Gödöllő

Kraljevi grad Gödöllő kot ena najbolj priljubljenih domačih turističnih destinacij že leta zagotavlja visokokakovostno zabavo za vse starosti, tako po madžarskih kot mednarodnih standardih.

Glasbeni festival Liszt v Gödöllőu, ki ga je pred 23 leti ustanovil kraljevi grad Gödöllő, ne le poklanja neprimerljivemu opusu svetovno znanega madžarskega skladatelja, temveč si prizadeva postati tudi stalno prizorišče kulturnega in umetniškega festivala, ki je priznan tudi v mednarodnem glasbenem svetu in združuje značilnosti gradu znotraj njegovih zgodovinskih zidov.

LISZT IN DOBA – XXIV. V skladu s prejšnjimi tradicijami bodo na festivalu Liszt v Gödöllőu med 18. oktobrom in 2. novembrom nastopili najvidnejši izvajalci madžarske glasbene scene. Festival bo tako skoraj mesec dni znova predstavljal programe, ki temeljijo na različnih temah.

Debitantski nastop mladih talentov

Credo dogodka je dati mladim talentom čim več priložnosti, da se predstavijo in pridobijo izkušnje. Da bi to še okrepili, se bo tudi letos nadaljevala zelo uspešna ciklična serija dogodkov za študente Glasbene akademije Liszt Ferenc in Srednje poklicne šole za glasbo in instrumente Bartók Béla.

Cilji, zastavljeni med jubilejnim 20. Lisztovim festivalom, ter širitev mednarodnih partnerstev in institucionalnega sodelovanja bodo imeli prevladujočo vlogo tudi v letošnjih programih. Med letošnjimi nastopajočimi lahko pozdravimo tudi Muzo Rubackyt, ki je osvojila prvo mesto na tekmovanju Liszt v Vilniusu, tj. Lisztuania, in je bila v imenu Litovskega Lisztovega društva in Litovske filharmonije odlikovana z madžarskim križem za zasluge.

24. Celoten program festivala Gödöllő Liszt je v premišljeni simbiozi s stalno in začasno ponudbo gradu ter ponuja nekakšno vseumetniško, visokokulturno in medgeneracijsko zabavo za vse, tudi za cel dan.

Do programa Lisztovega festivala lahko dostopate s klikom tukaj, več o gradu, ki gosti festival, pa lahko izveste na tej povezavi.