V središču Budimpešte vas čakajo barvita izbira koktajlov, nebeški dim nargile in odlične promocije.

Včasih je dobro sprostiti paro: v baru Paradise Shisha v središču mesta smo preizkusili priljubljeno promocijo koktajlov iz nargile.

Ena najlepših značilnosti orientalske kavarne je, kako nargila, ki jo postrežejo naokoli, utrjuje vez med podjetjem – in danes je ne štejemo več nujno za zasvojljivo strast, saj obstaja veliko različic brez nikotina. Tako je tudi v baru Paradise Shisha, kamor je vstop dovoljen le starejšim od osemnajst let, vendar nobena mešanica za pipe ne vsebuje nikotina.

Kava in limonada na terasi

Prispemo v lokal, ki se ravno pripravlja na popoldansko odprtje – izkoristimo jesensko sonce in se usedemo na teraso, ki je še vedno prazna, a zvečer vrvi od ljudi, ki srkajo koktajle in kadijo pipe. Pločnik med trgoma Rákóczi in Blaha Lujza vrvi od življenja – očitno smo v središču mestnega središča.

Da bi vas spravili v dobro voljo, začnemo s preprostimi pijačami, tj. pri pozornem osebju naročimo ledeno kavo in klasično limonado, in Paradise Shisha Bar se ne sramuje – prva pride ledeno hladna, s stepeno smetano, posuto s cimetom, druga pa je bogata s pomarančnimi in limoninimi obročki.

Prijetna jama za nargile

Ko vstopimo v poltemno notranjost, osvetljeno s posameznimi LED diodami, pademo v drug svet – zdi se, kot da se je vrvež Budimpešte v trenutku ugasnil. Izbiramo lahko med tradicionalnimi mizami in sedeži v kotu, podobnimi kavču – se usedemo za slednje.

Odprt prostor je precej minimalističen: nekaj ljubkih figuric in rastlin krasi polico, sicer pa nič drugega ne moti gostov. Izjema je televizor, ki visi na steni in je okrašen z orientalskimi vzorci – na veselje športnih navdušencev v Paradise Shisha Baru med tekmami oglašujejo tudi skupni ogled tekem.

Veliko okusa, brez nikotina

Pomembno je še enkrat poudariti: nobena od mešanic arom za pipe v tem lokalu ni narejena iz tradicionalnega tobaka, kar pomeni, da sploh ne vsebujejo nikotina. Lahko pa zahtevate alkoholno šišo: v tem primeru vodo – ki filtrira in hladi dim – nadomesti na primer rum, vodka ali edinstvena mešanica.

Glasujemo za »brezplačno« različico, a izbire ni manjka: na voljo so tudi češnja, lubenica, borovnica, jagoda, pomaranča, limona, grozdje, breskev in meta – in to so le osnovni okusi! Seznam posebnih artiklov med drugim vključuje kos s fantastičnim imenom »Love 69« in okusom žvečilnega gumija – kljub skušnjavi smo na koncu izbrali eksotično mešanico.

Ni nam žal: mešanica redkih citrusov in cimeta daje šiši prijeten, bogat vonj, v katerem lahko uživamo dolgo časa – dim smo pustili ven več kot eno uro, medtem ko je žerjavica srhljivo utripala na držalu za premog pipe.

Pester izbor koktajlov

Prve pijače smo že spili, a žejni ne bomo več ostali, kar zagotavlja pisana ponudba koktajlov Paradise Shisha Bara. Kot izvemo, je najbolj priljubljena ponudba v lokalu kombinacija nargile in dveh koktajlov po vaši izbiri – poskusimo.

Glede na zgodnjo uro se tudi tukaj odločimo za brezalkoholno možnost: na našo mizo prispeta svetlo rdeča Safe on the Beach in temno modra Blue Lagoon. Oba sta intenzivna, a lahka, ki se odlično podata k dimljenim užitkom.

Ljubiteljem koktajlov svetujemo tudi, da obiščejo »Paradise« pred deveto uro zvečer – ponudba Happy Hours traja od odprtja ob treh do takrat. Po tem se življenje zares začne: Paradise Shisha Bar, ki se nahaja na naslovu József körút 23, je odprt do polnoči vse dni v tednu in je obvezen obisk za vsakega ljubitelja nargile v prestolnici.