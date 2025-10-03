15+ vznemirljivih pivskih programov v Budimpešti in okolici v duhu Oktoberfesta

Ni vam treba potovati daleč, da bi se jeseni 2025 prepustili vzdušju Oktoberfesta: Budimpešta pričakuje tiste, ki si želijo piti pivo in se sprostiti, s številnimi odličnimi programi in čudovito gastronomsko ponudbo.

Degustacija piva z Gáborjem Reczerjem // Spíler Biergarten (25. september 2023)

25. septembra lahko v Spíler Biergartenu poskusite 6 skrbno izbranih kraft piv pod vodstvom pivovarja Gáborja Reczerja.

9. festival piva Peshidegkút (26. september 2025)

Skupaj praznujte pivo in nemško dediščino v Peshidegkútu! Čakajo vas posebna piva, veseli pihalni orkestri, plesna dvorana in prijazno vzdušje, vstopnina pa je brezplačna.

Bavarski festival piva Alsónémedi 2.0 (26.–28. september 2025)

Dvodnevni bavarski festival piva v Alsónémedi Nagygödör s pivi Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner in HB Traunstein ter veliko glasbe. Poleg tega bodo kuharji, usposobljeni na bavarskih festivalih, za kosilo in večerjo pripravljali bavarske jedi.

11. festival piva Oktoberfest v Budimpešti (več lokacij, 26.–28. september 2025 in 3.–5. oktober)

Dogodek v Budimpešti že 11 let ponuja alternativo vsem, ki nimajo priložnosti, da bi to neponovljivo skupnostno izkušnjo osebno izkusili v Münchnu. Letos bo čarovnija Oktoberfesta pričarana v edinstvenem okolju na najlepših kotičkih mesta, na Fröccsterasu na trgu Erzsébet v središču mesta, na promenadi Gasztro med listjem dreves Margitsziget in na gradu Buda, na terasi Savoyai z neprimerljivo panoramo. Pravo vzdušje pivskega vrta z originalnimi münchenskimi festivalskimi pivi in najbolj priljubljenimi nemškimi tradicionalnimi skupinami v državi. Oktoberfestovske melodije, bavarske klobase in preslice, Drindl in Lederhosen.

Letošnja serija dogodkov se bo zaključila v soboto, 11. oktobra 2025, z zabavo Aprés Ski Soirée hütte v smučarskem domu Normafa.

V središču Budimpešte lahko doživimo vzdušje Oktoberfesta z avtentičnimi dobrotami.

Pridružite se največjemu jesenskemu pivskemu festivalu leta, Oktoberfestu, in doživite vznemirljivo festivalsko izkušnjo v Münchnu!

Pivski šov Öktöberfest ’25 // PRVA pivovarna in pivnica s pivnico (27. september 2025)

Prihaja PRVA različica Oktoberfesta, kjer bo pivovarna, varjeno za to priložnost, predstavila v obliki pivskega šova, poleg tega pa vas v Újpestu čakajo še številne tortice, DJ set ter miselne in fizične igre.

Oktoberfest v Bródy Italintézet (27. september 2025)

V družbi DJ seta, ki živi v Bródyju, lahko uživate v okusnih pivih in domačih bavarskih prigrizkih.

Oktoberfest x Jégkert (27. september 2025 – 10. oktober 2025)

V Jégkertu vas čakajo najboljši bavarski ležaki in pšenična piva iz madžarskih kraft pivovarn ter bavarske jedi.

Mini festival piva Pestújhely // Kulturni in gastronomski trg Szuterén (28. september 2025)

Na to čudovito jesensko popoldne bo iz pip pivovarne Fehér Nyúl v Szuterénu teklo pivo, čakajo pa vas tudi okusne pivske drsalke in koncert skupine Little G. Weevil. Izbirali boste lahko med več vrstami hrane, za otroke in voznike pa bo pripravljen domač sirup.

Csinnadratta Oktoberfest // Dugattyús (3. oktober 2025)

3. oktobra se bo slavni Oktoberfest preselil v Dugattyús. Vsak, ki bo prišel v tematskem sklopu, bo gost hiše na točenem madžarskem pivu Kőbányai.

Oktoberfest in Szomori Boys // Spíler Biergarten (3. oktober 2025)

Postregli bodo originalna münchenska piva, preslice in hrustljave klobase, Szomori Boys pa bodo v živo prinesli šramli, da bi zagotovili festivalsko vzdušje.

7. Višegradski festival piva (3.–4. oktober 2025)

V soboto bodo najmlajše čakale otroške igre, poslikava obrazov in mini zabaviščni park, starejši pa bodo lahko poleg umetniškega višegradskega piva poskusili tudi stvaritve domačih pivovarjev iz Dunakanyarja. Dvodnevni festival bo v petek zvečer odprl živahen ska koncert skupine Super Starsky.

Hoptoberfest 2025 (3.–5. oktober 2025)

Tridnevni brezplačni festival piva z obiski tovarn in otroškimi programi v pravi pivovarni v Kőbányi.

Oktoberfest by Time Out Market x Dreher (4.–11. oktober 2025)

Tukaj boste našli 7500 litrov sveže točenega piva Time Out Oktoberfestbier, Hofbrau Premium Lager, ki ga Dreher vari ekskluzivno za Time Out Market Budapest po originalnem receptu. Poleg tega bodo izkušnjo v Corvin Palace obogatili tudi slastni prigrizki in igrivi izzivi.