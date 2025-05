6 posebnih penzionov v Donavskem ovinku za pozno spomladanske izlete

Končno je tu lepo vreme in z njim čas za nepozabne oddihe! In če iščete popolno namestitev za potovanja znotraj države, ste prišli na pravo mesto.

Dvoposteljna hiša Duna

Globoko v gozdu, ob Višegradu, vas čakajo lesene hiše, zgrajene nad listjem, z edinstveno oblikovanim borovim pohištvom in jacuzzijem, ki ponuja dih jemajoč razgled na Donavski ovinek. Hiše so z ogromnimi panoramskimi okni povezane z gozdom, ki obdaja stavbo, tako da se lahko skoraj počutite, kot da ste sredi narave.

2027 Dömös Komlós u. 4.

Vila in dom Tsertögy

Gostišče je obdano z zelenimi griči slikovitega Börzsönyligeta, kar zagotavlja maksimalno sprostitev za vse obiskovalce. Sobe so elegantno in udobno opremljene, vrt, žar in jacuzzi na dvorišču pa poskrbijo za še lepše sončne popoldneve in zvezdnate večere.

2623 Kismaros, Ulica divjega prašiča 6.

Gostišče Mon Cherry

Očarljivo in prijetno gostišče v osrčju Esztergom-Búbánatvölgyja čaka tiste, ki si želijo miru in doživetij v bližini narave. Koča, ki lahko sprejme do 4 osebe, ponuja prijetno vzdušje, okolica pa je polna vznemirljivih možnosti za izlete, pohodništvo in ribolov.

2500 Esztergom, Češnjeva ulica 1.

V parih

Poleg maksimalne udobne opreme, ki jo ponuja gostišče v čudovitem Zebegényju, pokrita terasa ponuja neprimerljivo panoramo gozda, hribov in vrta, kjer vas čaka tudi park za bose hoje. Na vrtu se lahko sončite, pečete na žaru, cvrete slanino in kuhate enolončnico.

2627 Zebegény Nyúl út 15.

Panoramska kabina

V objemu Börzsönyja vas pričaka namestitev Nagymaros s klasičnim panoramskim razgledom na Donavski ovinek, romantičnim zasebnim vrtom in dobro opremljeno romantično leseno hišo. Na ogromnem panoramskem vrtu električni vrtni žar in ležalniki zagotavljajo sprostitev stran od mestnega hrupa in sosedov.

2626 Nagymaros, ulica Gyöngyvirág

Lopa Zebegeny

Skandinavsko zasnovana gostišče s praktičnimi rešitvami je mini koča za dve osebi, idealna za romantične umike. Nastanitev s pogledom na čudovit ovinek Donave vas pričaka s posebno notranjostjo, zunanjim masažnim bazenom in kaminom za peko na žaru.

2627 Zebegény, vinograd Csapás