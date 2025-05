5 čarobnih pohodniških točk ob potokih in žuboreči vodi

Po vsej državi se skrivajo dih jemajoče soteske in doline, njihovo odkrivanje pa nam bo omogočilo, da te naravne zaklade za vedno ujamemo v svoja srca. Ostanite z nami: tokrat vas vabimo na dogodivščine ob potoku!

Učna pot Vízfű, Orfű

Doživetja ob potoku v Orfűju ponujajo več kot le doživetja v naravi, saj se pohodniška pot začne pri stavbnem kompleksu Orfűi Malmok. Preden si obujemo pohodne čevlje, nas Mlinski muzej zvabi v bližnje mline, da nam razkrije skrivnosti sveta izpred stotih let. Ko pustimo za seboj minule čase, se lahko odpravimo na skoraj kilometer dolgo učno pot Vízfő, katere lesena pot se vije vzdolž brbotajočega izvira, obdana z jelšami močvirskega gozda. Tudi tukaj ne bo manjkalo navdušenja, saj nam 4 postaje poti, ki prikliče v spomin pravljične gozdove, pripovedujejo tudi o naravnih in kulturno-zgodovinskih vrednotah območja.

Mesečin jarek, Pomáz

Le 30 km od Budimpešte se moramo odpraviti v začarani, z mahom porasli svet velikanov, kjer lahko med ogromnimi skalnimi stenami in balvani raziščemo čudežno deželo jarka Lunin svet. Na začetku naše poti se lahko sprehajamo ob žuboreči strugi potoka, dokler teren ne postane vse bolj divji in romantičen. Z ravnotežjem na skalah in naplavljenem lesu se prebijemo čez potok, ki prečka pot, nato pa se za še več razburjenja povzpnemo po 10 metrov visoki Meteorski lestvi. Do nezemeljskih lepot soteske Holdvilág-árok lahko pridete s parkirišča pred nekdanjo turistično hišo Csikóváralja ali iz »odhodne točke Holdvilág-árok«.

Soteska Cuha, Vinye

Nedaleč od železniške postaje Vinye lahko vstopimo v dragulj ene najlepših dolin v Bakonyju, kjer viadukti, predori, slapovi, skalni stolpi, jame in nenazadnje pogled na obilen potok Cuha barvajo pokrajino v fascinantni luči. Na 13 km dolgi krožni poti nas potok spremlja kot dober prijatelj, tesno sledi ob njem in nenehno prečka brodove, ko se prebijamo skozi sotesko. Dolina nam ponuja vedno več zakladov, saj se počasi zožuje in razkriva jame in rove, skrite v skalnih stenah, ter železniški viadukt. Razburljivost še poveča strm vzpon na hrib Kopasz, po katerem nas večinoma jase in polja vodijo nazaj do železniške postaje.

Dolina jelš, Pécs

Pravi zemeljski raj prebivalcev Pécsa je dolina Éger v gozdnem parku Mecsek, kjer jezero Égervölgyi in njegovi izviri dodajo slikovito barvo zeleni oazi mesta. Ko prispemo v dolino, nas zelene in modre oznake vodijo do jezera, ki se odraža v listju dreves, kjer lahko najdemo tudi izvir Delelő. Do učne poti, ki predstavlja divje živali območja, lahko pridemo tako, da prečkamo potok, ki napaja jezero, naša pohodniška pot, ki se spremeni v modro križno oznako, pa postaja vse bolj razburljiva zaradi slapov in romantičnih lesenih mostov čez potok. Končno lahko od Saudó-tető sledimo modri stezi do rdečega izvoza in se nato vrnemo v dolino.

Soteska Csorgő, Mátrakeresztes

Ena najbolj priljubljenih destinacij v gorovju Mátra je divje romantična dolina potoka Csörgő, do katere se lahko pride z več smeri. Eno od teh izhodišč je Fakanalas Csárda v Mátrakeresztesu, od koder lahko po kratki, a pustolovski gozdni poti dosežemo hladen kanjon. Priljubljenost skalnate soteske ni naključje, saj se navpične, vulkanske andezitne stene v dolini soteske dvigajo nad nami kot monumentalni spektakel, medtem ko nas na poti spremlja žuboreča voda potoka Csörgő